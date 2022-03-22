Блокировки на маркетплейсах: за что накажут и как избежать

Продвижение товаров и строгое выполнение требований площадки — два условия для успешной торговли на любом маркетплейсе. В этом материале речь пойдет о специфических требованиях к селлерам от Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет и AliExpress. Подробно разберем: за что могут заблокировать или оштрафовать, как этого избежать и что делать, если это уже произошло.

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Причины для блокировки товаров и аккаунтов

1. Продажа товара из запрещенного перечня.

На каждой площадке установлены собственные ограничения, касающиеся разрешенных к продаже товаров. Ряд категорий запрещены везде и для всех селлеров:

алкоголь и табачные изделия;

психотропные и ядовитые вещества;

животные;

растения;

взрывчатые вещества и оружие;

драгоценные камни и редкие металлы;

антикварные предметы.

Каждая площадка в праве к общему списку установить дополнительные ограничения. Например, Ozon не работает с продавцами лекарств, ветеринарных средств, удобрений и химикатов, электронных книг, скоропортящихся продуктов, продукции, требующей специальных условий хранения. А на Wildberries в блэк-листе — едкие и коррозионные вещества, автомобильные аккумуляторы и масла.

Намного меньше ограничений у селлеров, работающих на схеме FBS. Напомним, что они перед отправкой на сортировочный центр маркетплейса хранят товар и собирают заказ на своем складе, откуда идет доставка либо в пункт выдачи, либо напрямую клиенту. Вы не платите за хранение, в отличие от селлеров на FBO, у которых продажи идут со склада площадки, а сотрудники упаковывают и доставляют заказ.

Торговать со своего склада можно:

строительными материалами;

крупногабаритными напольными и стеновыми покрытиями;

скобяными и столярными товарами;

системами для организации вентиляции, водостока и канализации;

натяжными потолками;

сантехникой, ваннами, душевыми кабинами;

изоляционными материалами.

При любой схеме заблаговременно выясните о запрещенных и разрешенных товарах у выбранной площадки.

2. Торговля без деклараций и сертификатов.

Качество и оригинальность некоторых видов продукции необходимо подтверждать декларациями и сертификатами. Например, документы потребуются для такой продукции, как:

продовольственные товары;

одежда и обувь;

текстильные товары;

кожгалантерея;

любые товары для детей;

игрушки, в том числе, для взрослых;

мебель;

косметика и парфюмерия;

производственное оборудование;

бытовая техника;

транспортные средства и запчасти.

Избежать сертификации не получиться, т. к. требования к онлайн-торговле предъявляются такие же, как и к офлайн-магазинам. Если параллельно ведете торговлю в офлайне, то при регистрации на маркетплейсе предъявите цифровые копии.

Только начинаете торговать и сомневаетесь в необходимости сертификатов — лучше задайте вопрос об этом в службу поддержки маркетплейса. Затем напишите отказное письмо. Оно подтверждает отсутствие сертификата по законодательству и снимает все вопросы.

Даже если площадка не потребовала предоставление подтверждающих документов на товар, держите сканы всегда под рукой. Например, они могут понадобиться при клиентской жалобе. Иначе Wildberries блокирует личный кабинет и замораживает деньги на счете до предоставления пакета документов согласно законодательству.

Маркетплейсы — это зарегистрированные юридические лица, которые находятся под надзором налоговой службы и других органов. Поэтому все полученные претензии они обязательно перенаправят на селлера.

Не рекомендуем начинать торговлю без необходимых сертификатов соответствия, надеясь оформить их после первых продаж. Подобные действия могут быть признаны нарушением правил площадки.

Перечислим пакет документации, необходимой дляонлайн-торговли:

Декларация соответствия — оформляется теми, кто хочет производить, экспортировать и/или реализовывать продукцию на территории стран Таможенного союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения). Обязательный сертификат — перечень категорий мы рассмотрели выше. Отказное письмо — официальная бумага, подтверждающая отсутствие необходимости оформлять разрешительную документацию. Добровольная сертификация . Она не заменит обязательную, но повысит доверие клиента к товару, если в карточке товара он увидит сертификаты качества.

Рекомендуем перед прохождением добровольной сертификации проверять организацию, оказывающую подобную услугу. У нее должен быть лицензионный договор с Госстандартом на проведение сертификации.

3. Использование чужих брендов, нарушение авторских прав и защита интеллектуальной собственности.

Продажи подделок и контрафакта караются максимально строго. Блокируется весь аккаунт, а селлера ждет судебный иск от владельца используемого бренда. Собственные товары могут оказаться в зоне риска из-за покушений конкурентов. Поэтому своевременно регистрируйте товарный знак и патентное право.

Крупнейшие маркетплейсы стараются защищать правообладателей, поэтому тщательно следят за соблюдением авторских прав своих участников. За подобные нарушения продавцы могут дорого поплатиться:

штрафом, если это предусмотрено правилами маркетплейса, где он работает;

иском от правообладателя на сумму до 5 000 000 рублей и необходимость отстаивать интересы в суде;

временными ограничениями работы на площадки ( ограниченный доступ к рекламным инструментам, запрет на продажу и прочее );

ограниченный доступ к рекламным инструментам, запрет на продажу и прочее вечным баном на маркетплейсе.

Чтобы исключить риски, связанные с использованием чужой интеллектуальной собственности, заключите лицензионный договор с правообладателем товарного знака.

4. Маркировка и штрихкоды.

С 2019 года нельзя торговать рядом товаров без нанесения на них специальной маркировки. С каждым годом список продукции, подлежащей маркировке, пополняется новыми наименованиями. Таким образом, созданный государством Честный ЗНАК борется с контрафактом и недобросовестными производителями, а все селлеры должны маркировать свои товары перед продажей.

Маркетплейс не позволяет торговать без маркировки. Но выполнить это требование очень просто. Вести учет и сообщать о выбытии кодов можно в МоемСкладе. Заказ кодов для новых товаров, приемки, отгрузки и обмен документами через ЭДО поддерживаются даже на бесплатном тарифе.

Единственный способ освободиться от маркировки — это платить за фулфилмент. Тогда подрядчик, отвечающий за сборку заказа, нанесет маркировку.

Кроме обязательной для некоторых товаров маркировки на каждом собранном заказе должен быть штрихкод. Экономные селлеры стараются использовать этикетки от производителя, но например, с товарами из Китая это сделать затруднительно.

Чтобы распределительный склад принял ваш товар на хранение или заказ для доставки покупателю, нужно наклеить этикетку со штрихкодом на каждый уникальный товар, чтобы маркетплейс мог его идентифицировать.

Отказать в приеме на хранение и в доставке могут при наличии следующих нарушений:

отсутствие артикулов и/или соответствующих кодов;

поставка незарегистрированного в системе товара, подлежащего маркировке;

код не пропечатан полностью или частично;

отсутствие данных о кодах в УПД;

поставка товаров в неправильной упаковке.

Распечатать этикетки со штрихкодами можно в МоемСкладе, где есть шаблон, подходящий для всех площадок.

5. Неверное заполнение товарных карточек.

Товар так и не появится в выдаче, его не увидит потенциальный покупатель, если карточка с описанием будет содержать нарушения:

Изображение товара не должно отличаться от реальности, в том числе не допускается искажение цвета или несоответствие фактуре.

Не допускается сочинять дополнительные функции и приписывать несуществующие характеристики к товару. Недостоверная информация вводит покупателей в заблуждение.

У каждого маркетплейса свои методы выявления нарушений и модераторы, которые предъявляют особые требования к оформлению онлайн-витрины. Не забудьте ознакомиться с их правилами в справочной информации личного кабинета селлера.

Например, поставщики Wildberries могут увидеть свою карточку в спаме, а то и получить штраф, об этом подробнее расскажем ниже.

6. Указание контактных данных.

Маркетплейсы строго следят за соблюдением дистанции между покупателями и селлерами. Это означает то, что в обход платформы нельзя обмениваться телефонами, вкладывать в посылки промо-материалы, просить отзыв за вознаграждение. Все коммуникации должны проходить через формат отзывов, любые несанкционированные действия караются персональными штрафами.

7. Манипуляции поисковой выдачей.

Алгоритмы маркетплейсов подбирают товары для выдачи, основываясь на поисковых запросах пользователей. Требования к SEO-оптимизации на всех площадках примерно одинаковые:

исключить избыточность ключевых слов в названии / описании / характеристиках товара;

достоверно описывать предлагаемый товар и его характеристики;

использовать верную категорию, не покушаясь на неподходящие категории;

запрещается без разрешения использовать известные бренды в описании или названии схожего товара;

указывать количество товара в соответствие с фактическим.

8. Некорректная ценовая политика.

Не допускается самостоятельность в установлении цен, селлерам необходимо придерживаться следующих параметров:

ценник не должен превышать стоимость идентичного или аналогичного товара на сайтах производителя и других маркетплейсов;

цена не должна выбиваться из действующих среднерыночных значений.

За ценовые нарушения Ozon блокирует товары селлера, благодаря отслеживанию индекса цен.

Далее рассмотрим подробнее санкции от маркетплейсов за превышение установленного ценового порога, и какие последствия ждут селлеров за нарушения правил.

Блокировки на Wildberries

Среди крупнейших маркетплейсов Wildberries можно назвать самой щадящей платформой для селлеров. За большинство нарушений селлеры сначала получают предупреждение и штрафы, оплатив которые, претензии снимаются.

Пожалуй, единственное, что карается без уведомлений — это нарушение авторских прав. За использование чужого имени придется раскошелиться до 100 000 руб. за одну позицию. В спорных случаях площадка дает сутки для того, чтобы загрузить разрешительные документы.

На продукцию подлежащую сертификации документы запросят только при реальной претензии от клиента, в остальных случаях их прикреплять не нужно.

Как мы уже говорили, маркетплейсы всю ответственность за качество товара перекладывают на плечи продавцов. Таким образом, за продажу товара без сертификата штраф от Роспотребнадзора до 300 000 руб. будет платить селлер, а также персональный штраф от Wildberries.

За манипуляции с поисковой выдачей или недостоверные данные в описании товара Wildberries возьмет 2 000 рублей за каждую карточку.

За что блокируют селлеров на Ozon

Авторское право соблюдает не хуже Wildberries, поэтому заранее добавьте официальное письмо от обладателя товарного знака, свидетельство или лицензионный договор в личный кабинет при загрузке товаров.

За каждое нарушение селлера заставят компенсировать убытки и оплатить штраф в размере 150 000 рублей. Аналогичный штраф светит за предоставление недостоверной информации о продукте.

Селлеры, торгующие по схеме FBS со своих складов, могут попасть в бан по следующим причинам:

Отмена доставки. Причем начинающие селлеры, допустившие 2% сбоя, но отправившие первые 10 заказов удачно, не блокируются. Остальные не должны допускать 2% отказов от всего количества принятых заказов.

Опоздание с доставкой. Если количество случаев, когда вы не смогли передать посылку курьеру или в пункт приема в установленный интервал доставки, достигнет 5% от общего количества принятых заказов, аккаунт заблокируют.

Напомним, что Ozon отслеживает ценовые индексы, поэтому если вы допустите завышения наценки на 7% по сравнению с аналогичными рыночными предложениями, после предупреждения последует бан до момента корректировки ценников.

Ozon оценивает нарушения в автоматическом режиме один раз в неделю. Поэтому есть возможность проскочить мимо блокировки, если отгрузите вовремя уже созданные заказы до проверки.

Благодаря интеграции с МоимСкладом, следить за остатками на Ozon становится очень просто. Получайте оперативную информацию со всех площадок в одном месте и распределяйте потоки, чтобы не допускать блокировок аккаунта ни на одной площадке.

Блокировки на AliExpress

На маркетплейсах большинство селлеров занимается перепродажей уже известных брендов. Чтобы избежать претензии от авторов, AliExpress включил несколько пунктов в договор оферты, касающиеся защиты интеллектуальной собственности:

Под запретом продажа подделок и контрафакта.

Любое упоминание или нанесение символики бренда без соответствующего разрешения и документов запрещено.

Запрещается использовать чужие ключевые слова в описание неоригинального товара.

Наказанием за нарушение авторского права является не только взыскание компенсации, но и блокировка аккаунта.

Балльная система штрафов

AliExpress разработал собственную шкалу. Селлер может сам понять, какое наказание приключится при наборе определенного количества штрафных баллов. В личном кабинете можно увидеть свой антирейтинг и соответствующие санкции:

2 — предупреждение;

6 — блокировка товаров на три дня;

12 — заморозка аккаунта на неделю;

24 — заморозка аккаунта на две недели;

36 — заморозка аккаунта на месяц;

48 — полная блокировка.

Разработана система подачи апелляции, если продавец считает, что нарушения не было, можно оспорить его в течение 3 рабочих дней, а то и быстрее.

Периодически проверяйте количество баллов и своевременно обращайтесь в поддержку.

Блокировки на Яндекс.Маркете

В защите прав частной собственности Яндекс.Маркет не отстает от остальных платформ. Попасть в личный кабинет не получится без предоставления лицензий или свидетельств на товарный знак для торговли брендированными товарами.

Кроме нарушения авторских прав блокировку можно получить за:

использование сомнительного IP;

регистрацию дублирующих учетных записей;

рекламу товаров, запрещенных к продаже;

публикацию спама;

предоставление недостоверной информации о товарах;

существенное изменение списка продаваемых товаров без уведомления.

Тотальной блокировки можно избежать, если вовремя обратиться в службу поддержки в личном кабинете. Через 48 часов вы узнаете, почему попали в бан и как исправить ситуацию.

Исправьте недочеты и следуйте рекомендациям, чтобы вернуться к работе. При грубых нарушениях единственным выходом становится заведение нового аккаунта.