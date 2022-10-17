Разносная и развозная торговля: что нужно знать бизнесу

Определение и основные отличия

Развозная торговля — это продажа товаров с использованием транспортных средств, которые оснащены специальным оборудованием.

Например, продажа продуктов питания с автолавки, фургона или цистерны. На платформе могут быть установлены прилавок, холодильники, плиты и иное оборудование, необходимое для продаж.

Торговля вразнос — это продажа вне торговой точки, когда продавец сам ищет места скопления покупателей, а товар переносит и демонстрирует с помощью лотка, корзины или ручной тележки.

Например, продажа цветов из корзин относится к разносной торговле.

Общая определяющая характеристика обоих видов торговли — нестационарность, т. е. организации и предприниматели не используют торговую недвижимость (и ее отдельные части) для реализации товаров. Здесь нет стационарного рабочего места, это исключительно мобильный способ продаж.

Если для продавца на точке продаж, например, в торговом зале или на улице будет установлен прилавок и другое торговое оборудование, то реализация будет не разносной, а с помощью киоска или палатки.

Важно отметить, что торговля через интернет (включая социальные сети), а также по бумажным каталогам, рассылаемым по почте, не относится к развозной и разносной торговле.

Аналогично — продажа кофе на вынос, доставка обедов или иная торговля готовыми блюдами. Это относится к сфере общественного питания, для которого предусмотрены отдельные требования, в том числе по кассовым операциям и налогообложению.

Особенности мобильной торговли

Аналогично другим видам реализации товаров, для развозной и разносной торговли законодательно предусмотрены определенные условия и ограничения. Можно торговать на улице и в помещениях, при этом запрещено без разрешения собственников (управляющей компании) вести торговлю в подъездах, офисах, учреждениях и торговых центрах.

При ведении торговли с автомобилей необходимо соблюдать правила дорожного движения. Также запрещено продавать товары на проезжей части, в метрополитене, возле государственных организаций и учреждений, рядом с детскими садами и школами.

Получать разрешительную документацию для мобильной торговли не нужно. Как и уведомлять Роспотребнадзор о начале деятельности. Желательно подать заявление на включение вашего бизнеса в городской торговый реестр.

Документ подается через МФЦ или Госуслуги. Однако за отсутствие сведений о вашем бизнесе в этом реестре ответственность не предусмотрена. Готовые шаблоны документов — в МоемСкладе

По общим правилам розничной торговли на каждый товар требуется ценник. Альтернативный вариант — сформированный и подписанный общий прайс-лист, в котором указываются все обязательные сведения. У продавцов при разносной и развозной торговле должен быть бейдж с полным именем, сведениями о налоговых реквизитах и дате государственной регистрации бизнеса.

Если предприниматель собирается продавать продукты питания, нужно оформить медицинскую книжку и ежегодно проходить медосмотры, в соответствии с правилами Минздрава.

Нельзя продавать вразнос или с автотранспорта:

съедобные товары без потребительской упаковки;

лекарственные препараты и изделия медицинского назначения;

товары, содержащие драгоценные камни, а также ювелирные изделия;

программное обеспечение, кассеты и диски.

Дополнительные запреты введены для табачных и смежных с ними изделий: нельзя торговать кальянами и электронными сигаретами.

Алкоголь вразнос продавать также запрещено, для реализации алкогольных напитков потребуется лицензия, подключение к государственной системе учета и помещение.

Налогообложения мобильной торговли

Для ведения мобильной торговли предусмотрено несколько организационно-правовых форм.

Самозанятость или налог на профессиональный доход подойдет начинающим предпринимателям, которые планируют торговать товарами только собственного изготовления.

Важные ограничения: нельзя продавать товары чужого производства, подлежащие обязательной маркировке и нанимать сотрудников по трудовым договорам.

Индивидуальный предприниматель. Для бизнесмена, который будет лично развивать торговлю, это оптимальный вариант, т. к. отсутствуют ограничения для самозанятых, но нет дополнительных требований (например, ведение бухучета) как у организаций.

Общество с ограниченной ответственностью подойдет для привлечения инвестиций и участия в бизнесе нескольких собственников. Законодательных ограничений для компаний не предусмотрено, они могут заниматься любыми видами бизнеса с привлечением любого количества сотрудников.

В соответствии с выбранной формой ведения бизнеса устанавливается режим налогообложения.

Для самозанятых, реализующих товары физическим лицам (не ИП), налог будет равен 4% от общей суммы выручки. Однако будут действовать ограничения на максимальный годовой доход — не более 2,4 миллиона рублей. Дополнительных фискальных расходов (в частности страховых взносов) не будет.

Для индивидуальных предпринимателей предусмотрен выбор системы налогообложения среди общей, упрощенной, автоматизированной упрощенной патентной и налога на профессиональный доход. В зависимости от выбора ИП обязан уплачивать определенные виды налогов и сборов в бюджет. Итоговые суммы будут зависеть от особенностей ведения бизнеса и фактических финансовых результатов деятельности.

Аналогично ИП, у организаций есть несколько вариантов: они могут применять общую или упрощенную систему налогообложения (обычную или автоматизированную). Общая сумма уплачиваемых налогов будет определяться режимом налогообложения компании.

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Кассовые операции

Необходимость регистрации онлайн-кассы при мобильной торговле зависит от формы ведения бизнеса и типа реализуемых товаров. Для предпринимателей, оформивших самозанятость, онлайн-касса не требуется.

Для ИП и организаций, занимающихся развозной торговлей, касса потребуется при продаже:

Технически сложных товаров из перечня, утвержденного Правительством. Продовольственных товаров, которые хранятся в холодильнике ( например, мясных изделий ). Товаров, подлежащих обязательной маркировке через систему Честный Знак ( одежда, обувь и прочие ).

При развозной торговле онлайн-касса не потребуется, если вы продаете квас, молоко, растительное масло, рыбу, а также — при торговле сезонными овощами, фруктами. В иных случаях наличие кассы обязательно.

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Штрафы за нарушения

В случае нарушения законодательства вас могут оштрафовать ИФНС, Роспотребнадзор или Госавтоинспекция.

За торговлю без регистрации в качестве предпринимателя или самозанятого, налоговая инспекция оштрафует на сумму от 500 до 2 000 рублей. Также она будет отслеживать полноту и своевременность уплаты всех положенных налогов и сборов. В случае нарушения придется доплатить недостающие суммы плюс пени и штрафы до 40% от суммы.

Роспотребнадзор будет следить за соблюдением правил розничной торговли. Если по жалобе покупателя или в ходе проверки будет выявлен обман, то ИП получит штраф от 1 до 3 тысяч рублей, а организация — до 30 тысяч рублей. За обвешивание, обсчет или продажу подделок придется заплатить от трех до 20 тысяч рублей штрафа.

Инспекция по безопасности дорожного движения будет отслеживать соблюдение ПДД. В частности, штраф можно получить за нарушение правил парковки автотранспортного средства.

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