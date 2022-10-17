Разносная и развозная торговля: что нужно знать бизнесу

Определение и основные отличия
Развозная торговля — это продажа товаров с использованием транспортных средств, которые оснащены специальным оборудованием.
Например, продажа продуктов питания с автолавки, фургона или цистерны. На платформе могут быть установлены прилавок, холодильники, плиты и иное оборудование, необходимое для продаж.
Торговля вразнос — это продажа вне торговой точки, когда продавец сам ищет места скопления покупателей, а товар переносит и демонстрирует с помощью лотка, корзины или ручной тележки.
Например, продажа цветов из корзин относится к разносной торговле.
Общая определяющая характеристика обоих видов торговли — нестационарность, т. е. организации и предприниматели не используют торговую недвижимость (и ее отдельные части) для реализации товаров. Здесь нет стационарного рабочего места, это исключительно мобильный способ продаж.
Если для продавца на точке продаж, например, в торговом зале или на улице будет установлен прилавок и другое торговое оборудование, то реализация будет не разносной, а с помощью киоска или палатки.
Важно отметить, что торговля через интернет (включая социальные сети), а также по бумажным каталогам, рассылаемым по почте, не относится к развозной и разносной торговле.
Аналогично — продажа кофе на вынос, доставка обедов или иная торговля готовыми блюдами. Это относится к сфере общественного питания, для которого предусмотрены отдельные требования, в том числе по кассовым операциям и налогообложению.
Особенности мобильной торговли
Аналогично другим видам реализации товаров, для развозной и разносной торговли законодательно предусмотрены определенные условия и ограничения. Можно торговать на улице и в помещениях, при этом запрещено без разрешения собственников (управляющей компании) вести торговлю в подъездах, офисах, учреждениях и торговых центрах.
При ведении торговли с автомобилей необходимо соблюдать правила дорожного движения. Также запрещено продавать товары на проезжей части, в метрополитене, возле государственных организаций и учреждений, рядом с детскими садами и школами.
Получать разрешительную документацию для мобильной торговли не нужно. Как и уведомлять Роспотребнадзор о начале деятельности. Желательно подать заявление на включение вашего бизнеса в городской торговый реестр.
Документ подается через МФЦ или Госуслуги. Однако за отсутствие сведений о вашем бизнесе в этом реестре ответственность не предусмотрена.
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По общим правилам розничной торговли на каждый товар требуется ценник. Альтернативный вариант — сформированный и подписанный общий прайс-лист, в котором указываются все обязательные сведения. У продавцов при разносной и развозной торговле должен быть бейдж с полным именем, сведениями о налоговых реквизитах и дате государственной регистрации бизнеса.
Если предприниматель собирается продавать продукты питания, нужно оформить медицинскую книжку и ежегодно проходить медосмотры, в соответствии с правилами Минздрава.
Нельзя продавать вразнос или с автотранспорта:
- съедобные товары без потребительской упаковки;
- лекарственные препараты и изделия медицинского назначения;
- товары, содержащие драгоценные камни, а также ювелирные изделия;
- программное обеспечение, кассеты и диски.
Дополнительные запреты введены для табачных и смежных с ними изделий: нельзя торговать кальянами и электронными сигаретами.
Алкоголь вразнос продавать также запрещено, для реализации алкогольных напитков потребуется лицензия, подключение к государственной системе учета и помещение.
Налогообложения мобильной торговли
Для ведения мобильной торговли предусмотрено несколько организационно-правовых форм.
- Самозанятость или налог на профессиональный доход подойдет начинающим предпринимателям, которые планируют торговать товарами только собственного изготовления.
Важные ограничения: нельзя продавать товары чужого производства, подлежащие обязательной маркировке и нанимать сотрудников по трудовым договорам.
- Индивидуальный предприниматель. Для бизнесмена, который будет лично развивать торговлю, это оптимальный вариант, т. к. отсутствуют ограничения для самозанятых, но нет дополнительных требований (например, ведение бухучета) как у организаций.
- Общество с ограниченной ответственностью подойдет для привлечения инвестиций и участия в бизнесе нескольких собственников. Законодательных ограничений для компаний не предусмотрено, они могут заниматься любыми видами бизнеса с привлечением любого количества сотрудников.
В соответствии с выбранной формой ведения бизнеса устанавливается режим налогообложения.
Для самозанятых, реализующих товары физическим лицам (не ИП), налог будет равен 4% от общей суммы выручки. Однако будут действовать ограничения на максимальный годовой доход — не более 2,4 миллиона рублей. Дополнительных фискальных расходов (в частности страховых взносов) не будет.
Для индивидуальных предпринимателей предусмотрен выбор системы налогообложения среди общей, упрощенной, автоматизированной упрощенной патентной и налога на профессиональный доход. В зависимости от выбора ИП обязан уплачивать определенные виды налогов и сборов в бюджет. Итоговые суммы будут зависеть от особенностей ведения бизнеса и фактических финансовых результатов деятельности.
Аналогично ИП, у организаций есть несколько вариантов: они могут применять общую или упрощенную систему налогообложения (обычную или автоматизированную). Общая сумма уплачиваемых налогов будет определяться режимом налогообложения компании.
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Кассовые операции
Необходимость регистрации онлайн-кассы при мобильной торговле зависит от формы ведения бизнеса и типа реализуемых товаров. Для предпринимателей, оформивших самозанятость, онлайн-касса не требуется.
Для ИП и организаций, занимающихся развозной торговлей, касса потребуется при продаже:
- Технически сложных товаров из перечня, утвержденного Правительством.
- Продовольственных товаров, которые хранятся в холодильнике (например, мясных изделий).
- Товаров, подлежащих обязательной маркировке через систему Честный Знак (одежда, обувь и прочие).
При развозной торговле онлайн-касса не потребуется, если вы продаете квас, молоко, растительное масло, рыбу, а также — при торговле сезонными овощами, фруктами. В иных случаях наличие кассы обязательно.
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Штрафы за нарушения
В случае нарушения законодательства вас могут оштрафовать ИФНС, Роспотребнадзор или Госавтоинспекция.
За торговлю без регистрации в качестве предпринимателя или самозанятого, налоговая инспекция оштрафует на сумму от 500 до 2 000 рублей. Также она будет отслеживать полноту и своевременность уплаты всех положенных налогов и сборов. В случае нарушения придется доплатить недостающие суммы плюс пени и штрафы до 40% от суммы.
Роспотребнадзор будет следить за соблюдением правил розничной торговли. Если по жалобе покупателя или в ходе проверки будет выявлен обман, то ИП получит штраф от 1 до 3 тысяч рублей, а организация — до 30 тысяч рублей. За обвешивание, обсчет или продажу подделок придется заплатить от трех до 20 тысяч рублей штрафа.
Инспекция по безопасности дорожного движения будет отслеживать соблюдение ПДД. В частности, штраф можно получить за нарушение правил парковки автотранспортного средства.