Чем, где и как могут торговать самозанятые: каналы сбыта 2023

Анна решила выйти со своими товарами на маркетплейсы, чтобы иметь регулярный доход. Сначала было сложно и непонятно. Когда наконец разобралась, она рискнула открыть еще свой интернет-магазин и завести витрину во «ВКонтакте», чтобы понять, где продавать выгоднее. Посмотрим, чему Анна научилась в процессе.

Самозанятый может продавать товар собственного производства

Это указано в законе № 422-ФЗ о налоге на профдоход. В нем говорится, что самозанятый может торговать продукцией, если она:

не была куплена для перепродажи, то есть самозанятый сам ее изготовил;

не подходит под требования маркировки в системе «Честный ЗНАК» и не является подакцизной;

не относится к недвижимости, транспорту или до продажи не использовалась для личных целей плательщика НПД;

изготовлена без привлечения наемных работников по трудовому договору.

Отдельно поясняем про пункт «сам изготовил»: купить на Алиэкспресс браслеты и прям так продавать – нельзя, но если вырезать рисунок на браслете или раскрасить бусинки, то есть улучшить, – такое продавать можно.

Таким образом, самозанятый может продавать товар собственного производства или купленный и улучшенный своим трудом. Например, хендмейд-украшения, кондитерские изделия, сувениры или аксессуары.

Анна нарушила закон, добавив к своей продукции китайские браслеты. К счастью, на ярмарках такое трудно заметить – но с онлайн-торговлей подобное не прокатит. Налоговая придет с вопросами и наложит санкции: снимет с НПД и начислит 13% НДФЛ – и физлицу, и действующему ИП.

Самозанятый может продавать на маркетплейсах

На Wildberries, Ozon, Яндекс Маркете, СберМегаМаркете, Aliexpress. Маркетплейсы берут с самозанятых комиссию. Ее размер устанавливает каждая площадка. Но важно понимать, что эту комиссию, стоимость доставки и рекламные расходы самозанятые не смогут вычитать из своего дохода при расчете налога.

Самозанятый платит налог со всех поступлений, даже если 25% от выручки составят расходы. Нужно заранее посчитать, выгодно это или стоит поменять режим налогообложения.

Продавать можно продукцию, которая разрешена законом и правилами маркетплейса. Вы в любом случае ознакомитесь с ними, прежде чем подписать договор.

Самозанятые селлеры не ограничены и могут использовать любую из доступных схем работы, если нет ограничений самой площадки. Например, на Wildberries это FBW и FBS, а на Ozon – FBO, FBS, realFBS.

Маркетплейсы обычно предлагают новичкам выгодные рекламные условия, так что можно при грамотном подходе сразу получить хорошие продажи. Подход этот включает анализ ниши, правильное оформление карточек и соблюдение правил.

Подборка полезных статей: что нужно знать начинающему селлеру на маркетплейсах

Этот способ можно использовать как основной канал продаж или в дополнение к интернет-магазину. В МоемСкладе есть интеграции с Ozon и Wildberries – настроить продажи будет легко.

Анна работает без сотрудников и все делает сама: производит товар, ищет покупателей, доставляет его, следит, что есть в наличии, а что уже раскупили, контролирует оплаты.

Оказалось, что следить за всем сразу сложно, тем более в эксель-таблице. Тогда Анна автоматизировала часть бизнес-процессов с помощью МоегоСклада.

Теперь ей автоматически приходит уведомление: пора докупить кожи, на складе осталось на три дня. Затем срабатывает автозаказ поставщику – он отправляется, как только остаток достигает заданного минимума.

Благодаря этим действиям Анна избавила себя от головняка с учетом и закупками, а карточка товара никогда не падает в поиске, потому что остаток всегда выше нуля.

Попробовать МойСклад

Самозанятый может открыть интернет-магазин

Но опять же продавать в нем можно только продукцию своего производства – перепродажей заниматься нельзя.

Обычно самозанятым не нужен полноценный интернет-магазин. Достаточно продающей странички в интернете, которую легко сделать через бесплатный конструктор сайтов.

Принимать оплату в интернет-магазине самозанятый может двумя способами:

Вручную. На сайт надо просто добавить номер телефона или карты. После подтверждения заказа клиент перечисляет деньги, а вы отправляете ему чек и отправляете товар.

Автоматически. Для этого нужно подключить к интернет-магазину эквайринг. Провайдер берет комиссию до 3% от суммы каждого заказа.

Второй вариант удобнее – покупатель может выбрать удобный способ оплаты: по карте или через электронный кошелек, – а вы получаете деньги на один счет, независимо от способа оплаты.

Анна решила сэкономить время на оформлении продаж и настроила синхронизацию сайта с МоимСкладом. Теперь ей из интернет-магазина в сервис приходят заказы от покупателей, а обратно – сведения об остатках товаров, их характеристиках, фотографии и модификации. Витрина всегда в актуальном состоянии, видно уведомления о новых заказах и поступивших оплатах. Попробовать МойСклад

Кроме этого, Анна настроила автоматический сценарий для оплаты – МойСклад сам меняет статус заказа на «Оплачено» при поступлении денег.

Самозанятый может продавать во «ВКонтакте»

Продавать в соцсети можно даже без сайта: достаточно создать сообщество и разместить товары, а после основных настроек сразу начать продавать.

Здесь нет комиссии с заказов и продаж в отличие от маркетплейсов, есть тарифы на прием платежей. В стартовом варианте баланс VK Pay у владельца магазина может достигать максимум 15 000 рублей. Чтобы расширить лимит, достаточно прикрепить паспортные данные: лимит увеличится до 60 000 рублей.

Даже с учетом этого площадка не ориентирована на то, чтобы зарабатывать на заказах. Она дает продавцам полностью открытую платформу.

У владельца магазина «ВКонтакте» есть готовый набор инструментов для маркетинга для более продвинутых продавцов и автопродвижение – для начинающих.

В отдельной статье подробно рассказали, как создать магазин во «ВКонтакте», выложить и продвигать товары.

Покупки доставляют СДЭК и Boxberry. Интеграция МоегоСклада с «ВКонтакте» позволяет продавцам использовать их пункты выдачи заказов. Договор при этом заключать не требуется.

Анна подключила интеграцию магазина с МоимСкладом. Теперь сервис автоматически передает «ВКонтакте» вес и габариты продукции. После этого она видит в личном кабинете стоимость доставки и может самостоятельно отвезти посылку в ПВЗ или попросить службу доставки прислать за ней курьера.

Коду товара в МоемСкладе соответствует артикул товара ВКонтакте. При импорте и экспорте товаров эти данные автоматически загружаются и обновляются. А для синхронизации заказов и остатков можно задать любой удобный интервал. Попробовать МойСклад

Сравнение каналов продаж для самозанятого

Интернет-магазин, маркетплейсы или социальные сети – совмещать или выбирать каналы продаж удобнее на основе ключевых характеристик. Для удобства мы собрали их в таблицу.

Параметры Сайт-конструктор Маркетплейсы ВКонтакте Скорость запуска Зависит от вас: придется повозиться со сборкой сайта, если вы не дизайнер Зависит от площадки: регистрация, подключение к ЭДО, модерация, первые карточки Хватит пары дней, чтобы разобраться и начать продавать Что можно продавать Нельзя подакцизные и маркируемые Нельзя подакцизные и маркируемые + ограничения площадки Нельзя подакцизные и маркируемые + ограничения площадки Доставка Настраиваете сами Зависит от схемы работы Настраиваете сами Реклама Своими силами Инструменты площадки + сами через внешний трафик по желанию Внутренние инструменты, автопродвижение, своими силами Расходы Регулируете сами Зависит от площадки (например, платная регистрация на WB) Регулируете сами Доходы Небольшой процент забирает эквайринг Комиссия с продажи товара Нет комиссии, но есть лимит на сумму баланса VK Pay Риски блокировки Низкие Выше средних Средние

Самозанятый может продавать товар на розничной точке

Закон не запрещает арендовать помещение для магазина. Главное правило все то же: можно продавать товары, которые самозанятый произвел сам.

Для работы в некоторых помещениях нужно специальное разрешение. Такую площадь самозанятый арендовать не может. Например, чтобы открыть кондитерскую, надо получить согласие Роспотребнадзора. Сделать это без статуса ИП не получится.

Также самозанятый должен сам вести магазин – по закону нанимать себе продавца-помощника по трудовому договору нельзя. Если понадобились люди, нужно открывать ИП.

Самозанятый может (с некоторыми ограничениями) арендовать помещение, оборудовать мастерскую и там же и продавать. В этом случае важно наладить бесперебойную работу, чтобы изготовление продукции не остановилось, пока вы заняты покупателями.

Если Анна надумает открыть офлайн-магазин, до расширения она легко справится без помощников. МойСклад поможет ей организовать учет малого производства. Ей надо будет в самом начале один раз указать, из чего состоит продукция: комплектующие, сырье и материалы. Потом только вносить количество производимых товаров.

Например, на один ремень ей нужно 1,5 метра кожи, 4 заклепки, 1 пряжка и 4 винтика. Сервис автоматически посчитает себестоимость готового ремня и количество кожи и фурнитуры, которое надо докупить на заказ из 12 ремней.

Чтобы продвигать офлайн-точку, Анна может прямо через МойСклад настроить e-mail и SMS-рассылки по своим старым покупателям. А чтобы предложение выглядело интереснее, еще и подключить специальную бонусную программу – все с помощью одного сервиса.

Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid:LjN8KVZBf