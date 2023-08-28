Прослеживаемые товары: список 2023 года

Какие товары подлежат прослеживаемости: актуальный перечень
В список прослеживаемых товаров попали:
бытовые холодильники и морозильники, другое холодильное и морозильное оборудование, тепловые насосы;
автопогрузчики с вилочным захватом и другие погрузчики, тягачи, используемые на ж/д станциях;
бульдозеры, грейдеры, самоходные планировщики, тромбовочные машины, дорожные катки, погрузчики с одним ковшом, экскаваторы;
бытовые и промышленные стиральные машины;
мониторы и проекторы, которые используются в системах автоматической обработки данных, телеприемники, мониторы и проекторы, без встроенной телеприемной аппаратуры;
электронные интегральные схемы и их части;
транспортные средства промышленного назначения;
детские коляски;
детские кресла безопасности.
Список товаров утвержден в постановлении Правительства о национальной системе прослеживаемости от 01.07.2021 № 1110.
Подлежат ли прослеживаемости телевизоры, компьютеры и ноутбуки
Наиболее востребованные и часто ввозимые товары — это техника. Часто возникает вопрос, какая именно техника является прослеживаемым товаром.
Телевизоры
В перечень по прослеживаемости попадает код по ОКПД2 26.40.20 «Приемники телевизионные, совмещенные или не совмещенные с широковещательными радиоприемниками или аппаратурой для записи или воспроизведения звука или изображения». Под эти характеристики подходят и телевизоры.
Однако их можно отнести и к другим кодам по ТН ВЭД (товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности):
8517 — «Прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи)»;
8525 — «Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру».
Таким образом, если в документах на ввоз указан код группы 8528, товар прослеживаемый, если иные коды — не прослеживаемый.
Ноутбуки
Ноутбукам соответствует код ТН ВЭД:
8471 30 000 0 «Машины вычислительные портативные массой не более 10 килограмм, состоящие по крайней мере из центрального блока обработки данных, клавиатуры и дисплея»;
8471 41 000 0 «Машины вычислительные портативные, содержащие в одном корпусе по крайней мере центральный блок обработки данных и устройство ввода и вывода, объединенные или нет».
Так как это группа, отличная от 8528, ноутбуки не относятся к прослеживаемым товарам.
Компьютеры
Компьютер, как правило, включает в себя монитор. Последний, в свою очередь, согласно постановлению Правительства от 01.07.2021 №1110, относится к прослеживаемым товарам, если привезен в Россию из-за рубежа.
Это значит, что компьютер — прослеживаемый товар в силу наличия монитора.
Как работает система прослеживаемости импортных товаров
1. Товару присваивается РНТП — регистрационный номер партии товара. Его назначают при ввозе продукции в Россию. С помощью РНТП налоговики будут следить за движением товара.
Как получить РНТП:
Если товар ввозится из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, импортеры в течение 5 рабочих дней с даты принятия его на учет отправляют в налоговую Уведомление о ввозе (КНД 1169008). На его основании налоговая формирует на каждую партию РНПТ. Подать документ надо в течение пяти дней с момента ввоза. В ответ налоговая пришлет квитанцию с присвоенным РНПТ.
Если из других стран, импортеры формируют регистрационный номер партии товара сами на основании регистрационного номера таможенной декларации и номера партии товаров.
2. Все документы передаются по ЭДО. Компании через электронный документооборот обязаны передавать в ФНС отчеты и информацию об остатках товаров, налоговая таким же образом передает информацию о РНПТ. Первичными документами участники системы прослеживаемости тоже обмениваются по ЭДО.
3. На остатки импортных товаров, подлежащих прослеживаемости, надо тоже получить РНПТ. Для этого надо отправить в налоговую уведомление об остатках (КНД 1169011). Срок представления этого документа не ограничен. Важно лишь получить РНПТ на такой товар до того, как с ним будет проведена какая-либо операция, например, продажа.
4. При реализации товара происходит обмен электронными документами, в которых указан РНПТ:
Если продаете плательщикам НДС — передавайте им счета-фактуры.
Если неплательщикам НДС — передавайте документы отгрузки.
5. В налоговую каждый квартал надо сдавать новую отчетность — документ об операциях с товарами. Срок — не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Этот отчет сдают спецрежимники и плательщики НДС при выбытии товара или покупке прослеживаемых товаров у неплательщиков НДС.
6. При продаже прослеживаемых товаров компании-плательщики НДС должны выставлять счета-фактуры всем без исключения контрагентам, включая физлиц, которые покупают товар для личного пользования.
При этом оформлять документ надо в электронном формате.
Изменилась форма счета-фактуры:
Появилась строка 5а, в которой указываются номер и дата составления документа на отгрузку, на основании которого составлен счет-фактура. Это могут быть товарная накладная, акт оказанных услуг, УПД и т.д.
Добавилась графа 1 для порядкового номера записи.
Наименование товаров теперь указывается в графе 1а, а код по ТН ВЭД ЕАЭС — в графе 1б.
Графу 11 переименовали на «Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товаров, подлежащих прослеживаемости» (ранее называлась «Регистрационный номер таможенной декларации»). Она заполняется одним из двух реквизитов: РНПТ, если счет-фактура по прослеживаемым товарам, или регистрационный номер декларации, если по другим товарам.
В одном документе могут быть собраны сведения как по прослеживаемым, так и не по прослеживаемым товарам.
В графе 12 и 12а указывают единицу измерения товара. Она определяется по ОКЕИ. В графе 13 — количество товара, подлежащего прослеживаемости. Подробнее можно прочитать в нашей статье.
Компании, которые не являются плательщиками НДС, а также применяющие спецрежимы, при продаже прослеживаемых товаров выдают вместо счетов-фактур УПД. В нем должны быть также реквизиты прослеживаемости: РНТП, единица измерения товара, количество прослеживаемых товаров.
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Отличия РНПТ и ГТД
ГТД, или грузовая таможенная декларация — это документ для законного экспорта и импорта дорогостоящих товаров.
В одной декларации можно зарегистрировать информацию о товарах из одной партии, которые должны пройти таможенную процедуру.
РНПТ — это регистрационный номер партии. Это инструмент, с помощью которого налоговая отслеживает движение товара. Учет также ведется по номерам ГТД, но он более детальный, так как включает все этапы от ввоза до выбытия.
В документах — счетах-фактурах, УПД, отчете об операциях с прослеживаемыми товарами, декларации по уплате НДС — используется номер РНПТ.
Номер РНПТ: как выглядит и где его найти
Регистрационный номер партии товара формируется на основании регистрационного номера декларации на товары и порядкового номера декларации на товары (графа 32). Между ними стоит знак «/».
Например: (1)XXXXXXXX/(2)XXXXXX/(3)XXXXXXX/(4)XXX, где:
1 — код таможенного органа, зарегистрировавшего декларацию на товары.
2 — дата регистрации декларации (день, месяц, две последние цифры года).
3 — порядковый номер декларации, присваиваемый по журналу регистрации.
4 — порядковый номер декларируемого товара.
Налоговики сами присваивают РНПТ, только если товар ввезли из стран ЕАЭС. Если вы ввозите продукцию из других стран — вы должны сформировать номер самостоятельно по схеме выше.
Где в документах найти РНПТ
Если регистрационный номер партии товара формируют по схеме выше, то РНПТ указывают в счетах-фактурах или УПД. Те, кто платит НДС, отмечают этот номер в разделе 9 декларации по НДС. Неплательщики НДС — в отчете о прослеживаемой продукции.
Если РНПТ присваивает налоговая, он будет указан в специальной квитанции, которую пришлют в ответ на уведомление о ввозе товара. Его также надо будет вписать в счет-фактуру или УПД.
Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров
Все участники оборота прослеживаемых товаров — ИП и организации — должны отчитываться об остатках на регулярной основе согласно закону от 09.11.2020 № 371-ФЗ.
Это относится к продукции для продажи, безвозмездной передачи, утилизации и иных операций. Если товары используются для собственных нужд, подавать уведомление на них необходимо только при утилизации или продаже. Как его заполнить, смотрите в руководстве.
Прослеживаемый товар для собственных нужд организации
Если на балансе организации есть прослеживаемые товары в составе основных средств, подавать уведомление об остатках нужно в следующих случаях:
вы собираетесь их продавать;
вы собираетесь их утилизировать.
При использовании в собственных целях подавать уведомление не нужно.
Прослеживаемость товаров: штрафы
Министерство финансов разработало поправки в КоАП — его дополнят статьями 15.49—15.53 со штрафами для участников оборота прослеживаемых товаров.
С 1 января 2024:
Нарушение
Статья КоАП
Штраф для ИП, руб.
Штраф для юрлиц, руб.
непредставление отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости
15.49
1 000 — 30 000
1 000 — 100 000
неотражение (неполное отражение, искажение) реквизитов прослеживаемости в счетах-фактурах и УПД
15.50
1 000 — 30 000
1 000 — 100 000
искажение реквизитов прослеживаемости в отчете
15.51
1 000
1 000
нарушение установленного способа представления счетов-фактур и УПД
15.52
200 — 30 000
200 — 100 000
Кроме того, с 1 июля 2024 года операторов ЭДО будут штрафовать за непредставление счетов-фактур с реквизитами прослеживаемости. За первый такой проступок накажут на 50 тысяч рублей, за повторное нарушение придется заплатить от 100 до 150 тысяч рублей.
Прослеживаемость импортных товаров и маркировка: отличия
Прослеживаемость товаров — это не маркировка. Это информационный учет некоторых видов товаров, который ведут поставщики и покупатели. При прослеживаемости следят не за каждой единицей ввезенного товара, а за сразу за всей партией.
Обязательная маркировка товаров
Прослеживаемость импортных товаров
Код маркировки наносится на каждую единицу товара.
На товар ничего наносить не надо, присваивается номер РНПТ.
Код нужно отсканировать и передать информацию в систему маркировки Честный Знак.
Товары не сканируют, путь товара отслеживается по электронным документам.
Не нужно сдавать дополнительных отчетов.
Каждый квартал в налоговую сдается отчет об операциях с прослеживаемыми товарами.
Розничная продажа подтверждается кассовым чеком.
Информация о выбытии товара указывается в ежеквартальном отчете.
Отличий много, мы разобрали главные из них.
«Если маркировка требует дополнительного оборудования для нанесения и считывания кодов, то для учета прослеживаемых импортных товаров этого не потребуется. Однако для целей уведомления ФНС о ввозе таких товаров и сдачи отчетности по операциям с ними потребуется организовать электронный документооборот«, — Аскар РахимбердиеCEO МоегоСклада
Поддержка прослеживаемости в МоемСкладе
В сервисе МойСклад работать с прослеживаемыми товарами просто и удобно. Можно отправить счет-фактуру или УПД с РНПТ через систему ЭДО в два клика. Код автоматически загружается в документы при приемке товара в учетную систему.
Код РНПТ также автоматически добавится в документы при отгрузке и возврате товара поставщику — при отправке по ЭДО можно выбрать вариант УПД с прослеживаемость или без нее.
Если РНПТ товаров не указан, его можно получить с помощью Отчета об остатках прослеживаемых товаров. В МоемСкладе удобно экспортировать остатки прослеживаемых товаров без РНПТ в Excel, чтобы потом загрузить файл в ЭДО и обратиться в налоговую для получения РНПТ этих товаров. Подробнее о том, как работать с прослеживаемостью в МоемСкладе читайте в инструкции.
Вопросы и ответы
Какие документы надо сдавать в налоговую?
Уведомление о ввозе (КНД 1169008). Его сдают импортеры прослеживаемых товаров из ЕАЭС в Россию. На основании этого документа налоговая присвоит РНПТ — это регистрационный номер партии товара. С его помощью налоговики будут отслеживать движение товаров.
Уведомление об остатках (КНД 1169011). Его сдают налогоплательщики, у которых есть остатки прослеживаемых товаров.
Уведомление о перемещении (КНД 1169009). Оно нужно экспортерам прослеживаемых товаров из России в страны ЕАЭС.
Отчет об операциях с товарами. Его сдают спецрежимники и плательщики НДС при выбытии товара или покупке прослеживаемых товаров у неплательщиков НДС.
Формы документов и порядок их заполнения утверждены письмом ФНС от 14.04.2021 № ЕА-4-15/5042@. Документы надо сдавать по ТКС через оператора ЭДО в ИФНС по месту учета.
Если фирма для себя закупила импортные канцелярские принадлежности, надо ли выписывать счет-фактуру?
Пока канцтоваров в списке прослеживаемых товаров нет. Если такую продукцию потом будут прослеживать, то компания-импортер при продаже должна будет выставить компании-покупателю счет-фактуру с указанием идентификатора товара.
Как узнать, есть ли оборудование, которое мы хотим закупить, в списке прослеживаемых товаров?
Надо найти код товара в справочниках ТН ВЭД или ОКПД 2. Потом сравнить с кодами, которые указаны в списке в постановлении Правительства от 01.07.2021 № 1110.
Проверить идентификатор прослеживаемости можно на сайте ФНС.
Для товаров, которые подлежат прослеживаемости, нужен отдельный счет-фактура?
Нет, в одном счете-фактуре могут быть указаны товары разных видов, неважно, подлежат они прослеживаемости или нет.
За какие ошибки в отчетах по прослеживаемости бизнес могут оштрафовать?
Предприниматель не указал реквизиты в отчете и в декларации по НДС или вообще не сформировал электронные счета-фактуры и УПД с ними.
Продавец забыл указать в счетах-фактурах данные о единице измерения, о количестве товара.
Плательщик НДС, вместо того, чтобы включать сведения в декларацию, включил их в отчет.
Предприниматель при возврате товара формирует первичный счет-фактуру вместо корректировочного, хотя нового договора поставки нет.
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Источник: https://www.moysklad.ru/poleznoe/proslezhivaemost/perechen-proslejivaemyh-tovarov/
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