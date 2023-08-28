Прослеживаемые товары: список 2023 года

В России действует система прослеживаемости — это еще одна мера, с помощью которой государство контролирует передвижение импортного товара по России и в пределах Евразийского экономического союза.

Какие товары подлежат прослеживаемости: актуальный перечень

В список прослеживаемых товаров попали:

бытовые холодильники и морозильники, другое холодильное и морозильное оборудование, тепловые насосы;

автопогрузчики с вилочным захватом и другие погрузчики, тягачи, используемые на ж/д станциях;

бульдозеры, грейдеры, самоходные планировщики, тромбовочные машины, дорожные катки, погрузчики с одним ковшом, экскаваторы;

бытовые и промышленные стиральные машины;

мониторы и проекторы, которые используются в системах автоматической обработки данных, телеприемники, мониторы и проекторы, без встроенной телеприемной аппаратуры;

электронные интегральные схемы и их части;

транспортные средства промышленного назначения;

детские коляски;

детские кресла безопасности.

Список товаров утвержден в постановлении Правительства о национальной системе прослеживаемости от 01.07.2021 № 1110.

Подлежат ли прослеживаемости телевизоры, компьютеры и ноутбуки

Наиболее востребованные и часто ввозимые товары — это техника. Часто возникает вопрос, какая именно техника является прослеживаемым товаром.

Телевизоры

В перечень по прослеживаемости попадает код по ОКПД2 26.40.20 «Приемники телевизионные, совмещенные или не совмещенные с широковещательными радиоприемниками или аппаратурой для записи или воспроизведения звука или изображения». Под эти характеристики подходят и телевизоры.

Однако их можно отнести и к другим кодам по ТН ВЭД (товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности):

8517 — «Прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи)»;

8525 — «Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру».

Таким образом, если в документах на ввоз указан код группы 8528, товар прослеживаемый, если иные коды — не прослеживаемый.

Ноутбуки

Ноутбукам соответствует код ТН ВЭД:

8471 30 000 0 «Машины вычислительные портативные массой не более 10 килограмм, состоящие по крайней мере из центрального блока обработки данных, клавиатуры и дисплея»;

8471 41 000 0 «Машины вычислительные портативные, содержащие в одном корпусе по крайней мере центральный блок обработки данных и устройство ввода и вывода, объединенные или нет».

Так как это группа, отличная от 8528, ноутбуки не относятся к прослеживаемым товарам.

Компьютеры

Компьютер, как правило, включает в себя монитор. Последний, в свою очередь, согласно постановлению Правительства от 01.07.2021 №1110, относится к прослеживаемым товарам, если привезен в Россию из-за рубежа.

Это значит, что компьютер — прослеживаемый товар в силу наличия монитора.

Как работает система прослеживаемости импортных товаров

1. Товару присваивается РНТП — регистрационный номер партии товара. Его назначают при ввозе продукции в Россию. С помощью РНТП налоговики будут следить за движением товара.

Как получить РНТП:

Если товар ввозится из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, импортеры в течение 5 рабочих дней с даты принятия его на учет отправляют в налоговую Уведомление о ввозе (КНД 1169008). На его основании налоговая формирует на каждую партию РНПТ. Подать документ надо в течение пяти дней с момента ввоза. В ответ налоговая пришлет квитанцию с присвоенным РНПТ.

Если из других стран, импортеры формируют регистрационный номер партии товара сами на основании регистрационного номера таможенной декларации и номера партии товаров.

2. Все документы передаются по ЭДО. Компании через электронный документооборот обязаны передавать в ФНС отчеты и информацию об остатках товаров, налоговая таким же образом передает информацию о РНПТ. Первичными документами участники системы прослеживаемости тоже обмениваются по ЭДО.

3. На остатки импортных товаров, подлежащих прослеживаемости, надо тоже получить РНПТ. Для этого надо отправить в налоговую уведомление об остатках (КНД 1169011). Срок представления этого документа не ограничен. Важно лишь получить РНПТ на такой товар до того, как с ним будет проведена какая-либо операция, например, продажа.

4. При реализации товара происходит обмен электронными документами, в которых указан РНПТ:

Если продаете плательщикам НДС — передавайте им счета-фактуры.

Если неплательщикам НДС — передавайте документы отгрузки.

5. В налоговую каждый квартал надо сдавать новую отчетность — документ об операциях с товарами. Срок — не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Этот отчет сдают спецрежимники и плательщики НДС при выбытии товара или покупке прослеживаемых товаров у неплательщиков НДС.

6. При продаже прослеживаемых товаров компании-плательщики НДС должны выставлять счета-фактуры всем без исключения контрагентам, включая физлиц, которые покупают товар для личного пользования.

При этом оформлять документ надо в электронном формате.

Изменилась форма счета-фактуры:

Появилась строка 5а , в которой указываются номер и дата составления документа на отгрузку, на основании которого составлен счет-фактура. Это могут быть товарная накладная, акт оказанных услуг, УПД и т.д.

Добавилась графа 1 для порядкового номера записи.

Наименование товаров теперь указывается в графе 1а, а код по ТН ВЭД ЕАЭС — в графе 1б.

Графу 11 переименовали на «Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товаров, подлежащих прослеживаемости» (ранее называлась «Регистрационный номер таможенной декларации»). Она заполняется одним из двух реквизитов: РНПТ, если счет-фактура по прослеживаемым товарам, или регистрационный номер декларации, если по другим товарам.

В одном документе могут быть собраны сведения как по прослеживаемым, так и не по прослеживаемым товарам.

В графе 12 и 12а указывают единицу измерения товара. Она определяется по ОКЕИ. В графе 13 — количество товара, подлежащего прослеживаемости. Подробнее можно прочитать в нашей статье.

Компании, которые не являются плательщиками НДС, а также применяющие спецрежимы, при продаже прослеживаемых товаров выдают вместо счетов-фактур УПД. В нем должны быть также реквизиты прослеживаемости: РНТП, единица измерения товара, количество прослеживаемых товаров.

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Отличия РНПТ и ГТД

ГТД, или грузовая таможенная декларация — это документ для законного экспорта и импорта дорогостоящих товаров.

В одной декларации можно зарегистрировать информацию о товарах из одной партии, которые должны пройти таможенную процедуру.

РНПТ — это регистрационный номер партии. Это инструмент, с помощью которого налоговая отслеживает движение товара. Учет также ведется по номерам ГТД, но он более детальный, так как включает все этапы от ввоза до выбытия.

В документах — счетах-фактурах, УПД, отчете об операциях с прослеживаемыми товарами, декларации по уплате НДС — используется номер РНПТ.

Номер РНПТ: как выглядит и где его найти

Регистрационный номер партии товара формируется на основании регистрационного номера декларации на товары и порядкового номера декларации на товары (графа 32). Между ними стоит знак «/»‎.

Например: (1)XXXXXXXX/(2)XXXXXX/(3)XXXXXXX/(4)XXX, где:

1 — код таможенного органа, зарегистрировавшего декларацию на товары.

2 — дата регистрации декларации (день, месяц, две последние цифры года).

3 — порядковый номер декларации, присваиваемый по журналу регистрации.

4 — порядковый номер декларируемого товара.

Налоговики сами присваивают РНПТ, только если товар ввезли из стран ЕАЭС. Если вы ввозите продукцию из других стран — вы должны сформировать номер самостоятельно по схеме выше.

Где в документах найти РНПТ

Если регистрационный номер партии товара формируют по схеме выше, то РНПТ указывают в счетах-фактурах или УПД. Те, кто платит НДС, отмечают этот номер в разделе 9 декларации по НДС. Неплательщики НДС — в отчете о прослеживаемой продукции.

Если РНПТ присваивает налоговая, он будет указан в специальной квитанции, которую пришлют в ответ на уведомление о ввозе товара. Его также надо будет вписать в счет-фактуру или УПД.

Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров

Все участники оборота прослеживаемых товаров — ИП и организации — должны отчитываться об остатках на регулярной основе согласно закону от 09.11.2020 № 371-ФЗ.

Это относится к продукции для продажи, безвозмездной передачи, утилизации и иных операций. Если товары используются для собственных нужд, подавать уведомление на них необходимо только при утилизации или продаже. Как его заполнить, смотрите в руководстве.

Прослеживаемый товар для собственных нужд организации

Если на балансе организации есть прослеживаемые товары в составе основных средств, подавать уведомление об остатках нужно в следующих случаях:

вы собираетесь их продавать;

вы собираетесь их утилизировать.

При использовании в собственных целях подавать уведомление не нужно.

Прослеживаемость товаров: штрафы

Министерство финансов разработало поправки в КоАП — его дополнят статьями 15.49—15.53 со штрафами для участников оборота прослеживаемых товаров.

С 1 января 2024:

Нарушение Статья КоАП Штраф для ИП, руб. Штраф для юрлиц, руб. непредставление отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости 15.49 1 000 — 30 000 1 000 — 100 000 неотражение (неполное отражение, искажение) реквизитов прослеживаемости в счетах-фактурах и УПД 15.50 1 000 — 30 000 1 000 — 100 000 искажение реквизитов прослеживаемости в отчете 15.51 1 000 1 000 нарушение установленного способа представления счетов-фактур и УПД 15.52 200 — 30 000 200 — 100 000

Кроме того, с 1 июля 2024 года операторов ЭДО будут штрафовать за непредставление счетов-фактур с реквизитами прослеживаемости. За первый такой проступок накажут на 50 тысяч рублей, за повторное нарушение придется заплатить от 100 до 150 тысяч рублей.

Прослеживаемость импортных товаров и маркировка: отличия

Прослеживаемость товаров — это не маркировка. Это информационный учет некоторых видов товаров, который ведут поставщики и покупатели. При прослеживаемости следят не за каждой единицей ввезенного товара, а за сразу за всей партией.

Обязательная маркировка товаров Прослеживаемость импортных товаров Код маркировки наносится на каждую единицу товара. На товар ничего наносить не надо, присваивается номер РНПТ. Код нужно отсканировать и передать информацию в систему маркировки Честный Знак. Товары не сканируют, путь товара отслеживается по электронным документам. Не нужно сдавать дополнительных отчетов. Каждый квартал в налоговую сдается отчет об операциях с прослеживаемыми товарами. Розничная продажа подтверждается кассовым чеком. Информация о выбытии товара указывается в ежеквартальном отчете.

Отличий много, мы разобрали главные из них.

«Если маркировка требует дополнительного оборудования для нанесения и считывания кодов, то для учета прослеживаемых импортных товаров этого не потребуется. Однако для целей уведомления ФНС о ввозе таких товаров и сдачи отчетности по операциям с ними потребуется организовать электронный документооборот«, — Аскар РахимбердиеCEO МоегоСклада

Поддержка прослеживаемости в МоемСкладе

В сервисе МойСклад работать с прослеживаемыми товарами просто и удобно. Можно отправить счет-фактуру или УПД с РНПТ через систему ЭДО в два клика. Код автоматически загружается в документы при приемке товара в учетную систему.

Код РНПТ также автоматически добавится в документы при отгрузке и возврате товара поставщику — при отправке по ЭДО можно выбрать вариант УПД с прослеживаемость или без нее.

Если РНПТ товаров не указан, его можно получить с помощью Отчета об остатках прослеживаемых товаров. В МоемСкладе удобно экспортировать остатки прослеживаемых товаров без РНПТ в Excel, чтобы потом загрузить файл в ЭДО и обратиться в налоговую для получения РНПТ этих товаров. Подробнее о том, как работать с прослеживаемостью в МоемСкладе читайте в инструкции. Попробовать МойСклад

Вопросы и ответы

Какие документы надо сдавать в налоговую?

Уведомление о ввозе (КНД 1169008). Его сдают импортеры прослеживаемых товаров из ЕАЭС в Россию. На основании этого документа налоговая присвоит РНПТ — это регистрационный номер партии товара. С его помощью налоговики будут отслеживать движение товаров. Уведомление об остатках (КНД 1169011). Его сдают налогоплательщики, у которых есть остатки прослеживаемых товаров. Уведомление о перемещении (КНД 1169009). Оно нужно экспортерам прослеживаемых товаров из России в страны ЕАЭС. Отчет об операциях с товарами. Его сдают спецрежимники и плательщики НДС при выбытии товара или покупке прослеживаемых товаров у неплательщиков НДС.

Формы документов и порядок их заполнения утверждены письмом ФНС от 14.04.2021 № ЕА-4-15/5042@. Документы надо сдавать по ТКС через оператора ЭДО в ИФНС по месту учета.

Если фирма для себя закупила импортные канцелярские принадлежности, надо ли выписывать счет-фактуру?

Пока канцтоваров в списке прослеживаемых товаров нет. Если такую продукцию потом будут прослеживать, то компания-импортер при продаже должна будет выставить компании-покупателю счет-фактуру с указанием идентификатора товара.

Как узнать, есть ли оборудование, которое мы хотим закупить, в списке прослеживаемых товаров?

Надо найти код товара в справочниках ТН ВЭД или ОКПД 2. Потом сравнить с кодами, которые указаны в списке в постановлении Правительства от 01.07.2021 № 1110.

Проверить идентификатор прослеживаемости можно на сайте ФНС.

Для товаров, которые подлежат прослеживаемости, нужен отдельный счет-фактура?

Нет, в одном счете-фактуре могут быть указаны товары разных видов, неважно, подлежат они прослеживаемости или нет.

За какие ошибки в отчетах по прослеживаемости бизнес могут оштрафовать?

Предприниматель не указал реквизиты в отчете и в декларации по НДС или вообще не сформировал электронные счета-фактуры и УПД с ними.

Продавец забыл указать в счетах-фактурах данные о единице измерения, о количестве товара.

Плательщик НДС, вместо того, чтобы включать сведения в декларацию, включил их в отчет.

Предприниматель при возврате товара формирует первичный счет-фактуру вместо корректировочного, хотя нового договора поставки нет.

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Источник: https://www.moysklad.ru/poleznoe/proslezhivaemost/perechen-proslejivaemyh-tovarov/

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