Изменения для ИП и компаний на УСН 2023-2024. Как работать по-новому

В этом году в налоговое законодательство внесли очень много поправок, в том числе, по УСН. В этом материале разберем, что уже поменялось, какие поправки уже на подходе.

Лимиты

Лимит дохода

Лимиты дохода для УСН указаны в Налоговом кодексе, но они ежегодно индексируются на коэффициент-дефлятор.

В 2023 году коэффициент составляет 1,257 и лимиты такие:

188,55 млн рублей (150 млн руб. х 1,257) — для применения УСН по обычным ставкам (до 6% на УСН «доходы» и до 15% на УСН «доходы минус расходы»);

251,4 млн рублей (200 млн руб. х 1,257) — для применения УСН по повышенным ставкам (8% на УСН «доходы» и 20% на УСН «доходы минус расходы»);

141,41 млн рублей (112,5 млн руб. х 1,257) — для права перехода на УСН.

То, что лимит для перехода на УСН в 2023 году считают как 112,5 млн руб. х 1,257 = 141,41 млн руб., Минфин подтвердил в письме от 11.05.2023 № 03-11-09/42674.

В письме от 20.07.2022 № 03-11-11/69859 Минфин сообщает, что для подсчета лимита надо учитывать как доходы от реализации, так и внереализационные доходы.

На 2024 год коэффициент-дефлятор пока не озвучили.

Кстати, в Госдуму внесли законопроект, по которому лимит дохода для повышенной ставки увеличивается с 200 до 400 млн рублей. Но ни Правительство, ни Счетная палата его не поддержали.

Лимит ОС

Лимит по стоимости основных средств прописан в Налоговом кодексе и составляет 150 млн рублей. Он не индексируется. Так что в 2024 году будет такой же лимит.

В Минфин поступают предложения пересмотреть этот лимит, но их не поддержали. Об этом сказано, например, в письме от 05.07.2023 03-11-06/2/62581.

Лимит ССЧ

По средней численности на УСН тоже есть лимит и он разный для обычных и повышенных ставок.

Для стандартных ставок численность не может превышать 100 человек. Для повышенных ставок лимит — 130 человек.

В общем случае можно оставаться на УСН при численности до 100 человек. Если численность от 100 до 130 человек, право на УСН сохраняется, но ставки будут повышенные — 8% и 20%.

Сервис МойСклад позволяет управлять торговлей в режиме одного окна. Рабочее место кассира, учет товаров и CRM в комплекте. Бесплатная поддержка маркировки. Попробовать бесплатно

Сроки уплаты налога и сдачи отчета

С 2023 года установлен единый день сдачи отчетов — 25 число и единый день уплаты налогов – 28 число. 25 и 28 число какого месяца — смотрите в таблице.

Событие Организации ИП Срок сдачи декларации до 25 марта следующего года до 25 апреля следующего года Срок сдачи декларации при прекращении деятельности (по уведомлению формы № 26.2-8) до 25 числа месяца, следующего за месяцем прекращения деятельности Срок сдачи декларации при утрате права на УСН до 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором утрачено право на УСН Срок уплаты авансовых платежей до 28 числа месяца, следующего за кварталом Срок уплаты налога до 28 марта следующего года до 28 апреля следующего года Срок уплаты налога при прекращении деятельности (по уведомлению формы № 26.2-8) до 28 числа месяца, следующего за месяцем прекращения деятельности Срок уплаты налога при утрате права на УСН до 28 числа месяца, следующего за кварталом, в котором утрачено право на УСН

Уведомление по ЕНП

Так как по УСН — авансовая система уплаты налога, нужно ежеквартально сдавать уведомления (по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев). На годовой налог уведомление не нужно, его начислят по декларации.

ФНС в письме от 22.06.2023 № СД-4-3/7941@ напомнила, когда надо сдать уведомление и какой код периода там указывать.

Эти данные мы собрали в таблицу.

Отчетный период Срок сдачи уведомления Код периода в уведомлении 1 квартал 25.04.2023 34/01 полугодие 25.07.2023 34/02 9 месяцев 25.10.2023 34/03

Недавнее новшество – отрицательные уведомления по ЕНП на авансы по УСН. Эта норма НК заработает с 1 октября 2023 года. Но сдавать уведомления с минусом можно уже начиная с полугодия. Их ФНС разрешила в письме от 10.07.2023 № СД-4-3/8716@.

Если по итогам 9 месяцев аванс окажется меньше, чем был за полугодие, можно будет сдать уведомление с отрицательной суммой. Главное, чтобы сумма всех уведомлений за все три квартала не вышла в минус.

Уменьшение на взносы в 2023 и 2024 годах

Правила уменьшения налога по УСН на фиксированные взносы в этом году кардинально изменились. Причем эти правила в течение года претерпели несколько изменений и не факт, что к 2024 году они сохранятся в нынешнем виде.

Теперь можно уменьшать налог на взносы ИП, подлежащие уплате в текущем году без факта их уплаты.

При этом правила уменьшения налога по УСН на взносы за работников не изменились.

Уменьшать налог по УСН в 2023 году «доходные» упрощенцы могут:

на фиксированные взносы за 2023 год независимо от факта их уплаты;

на взносы 1% за 2023 год (или на часть этих взносов) независимо от факта их уплаты;

на фиксированные взносы за 2022 год, 2021 год, если они уплачены в 2023 году;

на уплаченные страховые взносы за работников (в пределах начисленных).

Уменьшать налог по УСН в 2024 году «доходные» упрощенцы могут:

на фиксированные взносы за 2024 год независимо от факта их уплаты;

на взносы 1% за 2023 год (или на часть этих взносов) независимо от факта их уплаты при условии, что эти взносы не учитывали в 2023 году;

на фиксированные взносы за 2022 год, 2021 год, если они уплачены в 2024 году;

на уплаченные страховые взносы за работников (в пределах начисленных).

Обратите внимание, что в 2023 году разрешили уменьшать налог на взносы 1% за 2023 год, хотя по новой норме НК они должны уменьшать налог 2024 года. Это право бизнесу дала ФНС письмом от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@.

Но на 2024 год такое право не распространяется и взносы 1% за 2024 год будут уменьшать налог 2025 года (если не внесут поправки в НК).

Для упрощенцев с объектом «доходы минус расходы» в плане учета страховых взносов ничего не изменилось. Их по-прежнему можно брать в расходы по мере уплаты.

Сервис МойСклад предоставляет широкие возможности для управления торговлей: кассовое приложение, товароучетная система, финансовая аналитика. Подключите маркетплейсы, сайт и соцсети. Торгуйте со своего склада, под заказ или по дропшиппингу. Управляйте всеми каналами продаж из одного окна. Попробовать бесплатно

Декларация за 2023 год

Форма налоговой декларации с отчета за 2023 год — новая.

Она утверждена приказом ФНС от 01.11.2022 № ЕД-7-3/1036@.

Впрочем, некоторые ИП могли отчитаться по новой форме еще за 2022 год. ФНС разрешила это делать письмом от 20.03.2023 № СД-4-3/3204@.

Новая книга учета в 2024 году

В 2023 году на УСН надо вести книгу учета доходов и расходов по старой форме.

Но с 2024 года будет новая форма. Она пока не утверждена. Есть проект, который проходит общественное обсуждение.

В новой книге по УСН будет новый раздел 5, в котором ИП на УСН «доходы» будут отражать фиксированные взносы по новым правилам. Взносы по сотрудникам по-прежнему надо будет отражать в разделе 4 книги, а для фиксированных взносов будет новый раздел.

Право на УСН в 2023 году

С 2023 года ювелирный бизнес лишился права применять УСН. Норма заработала с 01.01.2023.

А с 31.08.2023 расширили перечень тех, кто может применять УСН.

Теперь такое право появилось у инвестиционных советников, которые не являются кредитными организациями и не совмещают деятельность по инвестиционному консультированию с иной профдеятельностью на рынке ценных бумаг.

Также право на УСН дали виноделам, которые производят вино не только из своего винограда. Теперь для права на УСН доля собственного винограда должна быть не менее 70%.

Что еще изменится в 2024 году

Смена адреса

С 2024 года в НК закрепили норму о том, что при изменении места нахождения организации (места жительства ИП) налог исчисляется по ставке, установленной законом субъекта РФ по новому адресу.

Есть еще ряд поправок в УСН, которые пока не обрели форму закона. Они в проекте.

Превышение лимитов

Если доход превысил 150 млн рублей (с учетом индексации на коэффициент-дефлятор), но не превысил 200 млн (также с учетом коэффициента), то применяются повышенные ставки налога (8% и 20%).

В НК хотят внести норму, регулирующую порядок расчета налога, если после превышения лимита авансовый платеж оказался меньше, чем за предыдущий период. Например, аванс по ставке 20% за 9 месяцев меньше, чем аванс по ставке 15% за полугодие.

В этом случае будет пока применяться обычная (не повышенная) ставка.

Компенсация за изъятую землю

Возмещение убытков в связи с изъятием земельных участков для государственных и муниципальных нужд будет относиться к необлагаемым доходам.

Эта норма тоже в проекте.

Сейчас этот доход, по мнению Минфина, облагается налогом на УСН (письмо от 24.03.2023 № 03-11-06/2/26040).

МойСклад — все, что нужно для бизнеса, в одной системе: продажи, закупки, склад, финансы, клиенты и поставщики. Попробовать бесплатно.

Торговля, склад, CRM в облаке Все что нужно — в одной системе: продажи, закупки, склад, финансы, клиенты и поставщики Начать работу

Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid: LjN8KZxWA