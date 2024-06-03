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Маркировка товаров

Маркировка пива в потребительской упаковке с 1 июня 2024

Общепит и розничные продавцы с 1 июня 2024 года начнут передавать в систему маркировки «Честный знак» информацию о выводе из оборота пива и других слабоалкогольных напитков в потребительской упаковке. Рассказываем, как подготовиться к передаче данных.
Маркировка пива в потребительской упаковке с 1 июня 2024
Иллюстрация: freepik/freepik

Маркировка пива: сроки

Первый этап передачи данных «Честному знаку» стартовал 15 января 2024 года. Он коснулся предприятий розницы, которые торгуют пивом и слабым алкоголем из кег в розлив.

Второй этап начинается с 1 июня 2024 года. Он распространяется на тех, кто продает пиво и слабый алкоголь в потребительской упаковке — в бутылках (пластиковых и стеклянных), жестяных банках и т.д. О выводе из оборота каждого экземпляра товара с помощью ККТ нужно информировать систему «Честный знак».

Немаркированные остатки пива и слабого алкоголя в потребительской упаковке разрешено продавать до 15 января 2025 года.

Передача данных о продаже пива

Наряду с новой обязанностью передачи данных «Честному знаку», продавцы пива и слабого алкоголя в розницу по-прежнему должны:

  • подавать ежеквартальные алкодекларации в Росалкогольтабакконтроль;

  • отражать оборот товара в ЕГАИС.

Маркировка — это способ контроля за каждой единицей товара. С этой целью на каждую бутылку или другую тару производитель / импортер наносит специальный индивидуальный код — Data Matrix.

Если розничный продавец имеет в данный момент на складе товар без кодов маркировки, то его обязанность. Одним словом, у кого сейчас товар, тот и маркирует, если этого еще не сделано.

При продаже на кассе продавец сканирует код, и онлайн-ККТ обращается к системе «Честный знак» для его проверки. Если по данным системы код неверный, программа сообщит об этом — реализовывать такой товар нельзя. Это называется разрешительный режим. Проверьте: ваше кассовое оборудование должно его поддерживать. Как в Кассе МойСклад, например.

Запрещается продавать товар, если:

  • «Честный знак» не содержит данных о его коде маркировки;

  • в «Честном знаке» отсутствуют сведения о нанесении кода, о вводе товара в оборот;

  • товар с аналогичным кодом уже вывели из оборота;

  • прошел срок годности товара;

  • произошла блокировка товара по решению органа госвласти;

  • некорректна проверка криптографической подписи.

С помощью сервиса МойСклад продавайте пиво в упаковке и на разлив, соблюдая все требования закона, в том числе разрешительного режима на кассе. Благодаря прямой интеграции с ЕГАИС и «Честным знаком» вы можете вести учет, формировать отчетность, следить за сроками годности, принимать или отклонять товарно-транспортные накладные из ЕГАИС, создавать приемки на основании ТТН. Все это бесплатно для любого количества торговых точек.

Как продавцам подготовиться к маркировке пива

Розничные продавцы пива и слабого алкоголя, которые ранее не работали с «Честным знаком», должны зарегистрировать свой личный кабинет:

  1. Укажите тип участника «Розничная торговля».

  2. Выберите товарную группу «Пиво и пивные напитки».

  3. После регистрации заключите договор с «Честным знаком» — электронно в личном кабинете.

Тем, у кого регистрация в системе есть, достаточно подключить группу «Пиво и пивные напитки».

Необходимо подготовить оборудование:

  • онлайн-ККТ, которая поддерживает ФФД 1.2;

  • фискальный накопитель, который поддерживает формат ФФД 1.2;

  • 2D-сканер, считывающий коды маркировки.

Следующий этап:

  • Заключите допсоглашение с ОФД (оператором фискальных данных), чтобы передавать сведения о продукции с маркировкой через онлайн-ККТ в «Честный знак».

  • Настройте онлайн-кассу, программу учета для работы с маркированным товаром, например, МойСклад.

  • Подключите 2D-сканер к онлайн-ККТ.

  • Проверьте работу оборудования, корректность передачи данных.

К 1 июня 2024 года общепиту и розничным продавцам пива и слабого алкоголя в потребительской упаковке рекомендуем:

  • Принимая товар, проверить дату производства и маркировку. Маркировка должна быть на продукции:

    • в бутылках и банках (из стекла, ПЭТ) с датой производства, начиная с 1 октября 2023 года;

    • в другой таре — с датой производства с 15 января 2024 года.

  • Товар после сканирования маркировочного кода должен иметь статус «в обороте», а данные на этикетке должны совпадать с информацией с кодировки.

  • Товар, который на 1 июня 2024 года есть в магазине или на складе, при его продаже тоже нужно сканировать, если на тару нанесена маркировка.

Ответственность за непредставление сведений в «Честный знак»

Если продавец или заведение общепита, начиная с 1 июля 2024 года, не передает в систему «Честный знак» сведения о выводе из оборота пива и слабоалкогольных напитков, ему придется нести административную ответственность по ст. 15.12.1 КоАП:

  • для должностных лиц предупреждение или штраф — от 1 000 до 10 000 руб.;

  • штраф для компании — от 50 000 до 100 000 руб. 

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Маркировка пива в потребительской упаковке с 1 июня 2024

Общепит и розничные продавцы с 1 июня 2024 года начнут передавать в систему маркировки «Честный знак» информацию о выводе из оборота пива и других слабоалкогольных напитков в потребительской упаковке. Рассказываем, как подготовиться к передаче данных.

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