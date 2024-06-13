Воровство на кассе: как поймать продавца или кассира

Часто предприниматели сталкиваются с тем, что компания работает в минус или ее маржинальность падает, но непонятно почему. Одна из причин — воровство. Воровать могут где угодно: и на складе, и на кассе. Раскроем девять схем, как кассиры могут положить себе в карман, и расскажем, как этого не допустить.

Автоматизируйте магазин, чтобы исключить воровство на кассе и складе

Вы будете фиксировать не только нарушения, но и их обстоятельства. Тогда увидеть и доказать, что продавец ворует, будет просто.

В МоемСкладе видны все движения средств, товаров, операции по кассе: кто и что пробил, когда, сколько, применялась ли бонусная карта. Еще удобно проводить инвентаризации даже со смартфона и выявлять недостачу. Попробовать МойСклад

Красные флаги: как понять, что у вас воруют

Обратите внимание на эти моменты:

несоответствия при инвентаризации;

недостача денежных средств;

несоответствие продаж и выбитых чеков;

есть отрицательные остатки;

нарушены периодичности выписки кассовых чеков;

есть необоснованные операции по редактированию, аннулированию чеков, отмене продукции;

открытие денежного ящика в конце смены без закрытия;

использование кассиром скидок, которые не применяют другие сотрудники;

пересортица.

9 схем воровства на кассе и как их пресечь

Собрали самые распространенные и показали, как МойСклад решает эту проблему.

Забирают деньги из кассы

Такой способ воровства встречается в магазинах со слабым или ручным контролем за финансами. Кассир начинает воровать, когда знает, что никто не сможет сверить плановый и фактический остаток денег в кассе. Обычно факт воровства замечают слишком поздно или не замечают совсем.

✅ Решение: в МоемСкладе всегда фиксируется факт в кассе на начало и конец дня, а также можно проверить данные по продажам, движению денежных средств и списанию за весь период существования магазина.

Удаляют товары из чека или отменяют его

Если покупатель расплачивается наличными деньгами и не забирает чек, кассир может перед завершением продажи удалить часть товаров из чека и внести меньшую сумму оплаты. Или может вовсе отменить чек. Выявить подобные нарушения довольно сложно.

✅ Решение: в Кассе МойСклад есть запрет удаления товаров из чека. Кассир не сможет удалять товары, уменьшать их количество и вес — только очистить весь чек целиком. Потом при просмотре смены вы увидите эти отмены и можете спросить об их причинах.

Также рекомендуем установить экран для покупателя, чтобы он видел на нем данные из чека. Это дополнительный контроль операций, которые совершает кассир.

Редактируют чек задним числом

Для экономии затрат начинающие предприниматели нанимают одного менеджера, который должен заниматься продажами, инвентаризацией и консультацией покупателей. Например, такой подход можно встретить в магазинах одежды, аксессуаров, обуви. У менеджера есть доступ к редактированию чека, уменьшению суммы, удалению продажи и повторное проведение.

✅ Решение: в МоемСкладе вы можете ограничить права доступа менеджера к интерфейсу и запретить редактировать документы и чеки.

В МоемСкладе запретите кассирам удалять позиции в чеке — если будет ошибка или пробьют не тот товар, можно только полностью очистить чек. Все операции попадают в отчет действий кассира. Администратор даже при удаленном контроле может выяснить причину удаления.

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Пробивают скидку после подытога

Кассир пробивает чек, нажимает подытог, получает деньги, а потом спрятанной бонусной картой делает скидку и эту разницу забирает.

✅ Решение: пристальнее контролировать кассиров и клиентов и проверять, какая карта за день используется несколько раз.

Делают фиктивный возврат

Покупатель расплачивается и забирает купленный товар. После его ухода кассир оформляет возврат и забирает деньги себе. Фактически товар не возвращается. Недостачу можно выявить при инвентаризации, но к тому моменту кассир уже может уволиться.

✅ Решение: в приложении кассы смотрите данные обо всех продажах. В разделе возвратов проверьте их причины. Также рекомендуем требовать от сотрудников, чтобы они оставляли комментарий к возврату.

Перезапускают кассу

Кассир формирует, но не закрывает чек, принимает оплату и отдает сдачу, а затем перезапускает кассу. Обычно покупатель не хочет дожидаться чека и уходит. После перезапуска кассы незакрытый чек часто не сохраняется. Продавец может не пробить чек или ввести меньшую стоимость. Видно это будет при инвентаризации по недостаче продукции, а также при проверке кассы — операциям по перезапуску.

✅ Решение: регулярно проводите инвентаризацию: если воровали, у вас будет недостача продукции. Также проверяйте, были ли операции по перезапуску кассы и почему.

В МоемСкладе вы смотрите, кто и когда входил в кассу, а также открытие и закрытие смены. Так можно отслеживать время начала работы кассиров, а еще получать уведомления об открытии смены.

Фиктивно продают пакеты

Самое распространенное воровство в магазинах. В чеках отображено, что пакетов продано столько‑то, а по факту они все остались на месте, но деньги из кассы вынуты.

✅ Решение: в Кассе МойСклад есть отчеты по оборотам, движению товаров и прибыльности, среднему чеку. Проанализировав их, вы сразу увидите, что пакеты остались, а денег за них нет.

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Пробивают дорогой товар по цене дешевого

Кассир подменяет штрихкоды и просит расплатиться за дорогой товар наличными, затем разницу забирает себе. Чек при этом не выдает.

✅ Решение: регулярно проводите ревизию: если воровали, у вас будет недостача дорогой продукции и пересортица. Видеонаблюдение поможет установить вора. Также можно проверять, соответствуют ли купленные товары позициям в чеке.

Не пробивают один или несколько товаров

Все банально и просто — деньги за них кассир забирает себе.

✅ Решение: выявить это легко по камерам слежения, еще можно проверять чеки покупателей на выходе. Также при проведении инвентаризации вскроется недостаток товара.

В МоемСкладе можно проводить инвентаризации прямо со смартфона с помощью мобильного приложения или с терминала сбора данных.

Как доказать, что кассир ворует

Вы подозреваете кассира в воровстве, что дальше? Сперва оцените нанесенный ущерб. По нему смотрите, сможете ли вы самостоятельно вычислить воришку. По закону вы уже можете обратиться в полицию, если ущерб свыше 2500 рублей.

Помните: обращение в полицию — повод для заведения уголовного дела по статье 160 УК. При небольшой сумме кражи в отношении виновника назначают административные санкции по статье 7.27 КоАП.

Как доказать, что продавец ворует:

Опросите сотрудников . Сам факт, что вы собираетесь найти виновника, может остановить систематические кражи. Только это не дает гарантии, что спустя время кражи не возобновятся.

Свяжитесь с покупателями , которые оставили негативные отзывы в интернете . Просмотрите книгу жалоб и предложений и позвоните тем, кто написал претензии. Это не только повысит лояльность клиентов, но и поможет найти вора.

Посмотрите записи с видеокамер . Они являются прямым доказательством нарушения регламента продаж. Важно, чтобы детали кражи были хорошо различимы, вплоть до номинала денег.

Автоматизируйте систему учета и контроля. Это самый надежный способ. Так вы будете фиксировать не только нарушения, но и их обстоятельства: каким было конкретное действие, на каком этапе произошло, кто совершил.

Кроме кассы, воруют еще на складе

Поставщик договаривается с кассиром о поставке скоропортящегося товара или с дефектами. Часть товара он списывает и реализует по своим каналам. Часто продавец в сговоре не с одним, а несколькими поставщиками.

✅ Решение: вести автоматизированный учет. Обмануть систему не получится: «все ходы записаны». Вы будете видеть все приемки и списания, их частоту, взаимодействия с контрагентами. Аномальные цифры в программе — повод проверить, почему так происходит, и отследить виновника.

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Источник: https://www.moysklad.ru/poleznoe/shkola-torgovli/kak-voruiut-kassiry/

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