Налоговая реформа 2025: новые ставки налогов, сравнительная таблица

НДФЛ — прогрессивная шкала
Вместо сегодняшней двухступенчатой системы стандартных ставок 13% и 15% с 2025 года по НДФЛ начнет действовать прогрессивная шкала. Она включает пять ставок, применяемых к годовому доходу физлиц — налоговых резидентов РФ:
до 2,4 млн — 13%;
свыше 2,4 до 5 млн руб. — 15%;
свыше 5 до 20 млн руб. —18%;
свыше 20 до 50 млн руб. — 20%;
свыше 50 млн руб. — 22%.
Прогрессивные ставки станут применять не ко всему доходу в целом, а к суммам, превышающим пороговые значения.
По-новому будут облагаться подоходным налогом дивиденды — ставку 15% станут применять к сумме дивидендов, превышающих 2,4 млн руб. в год (сейчас — свыше 5 млн руб.), а до 2,4 млн включительно будет применяться 13% НДФЛ.
Для некоторых категорий ставки сохранятся на прежнем уровне, в частности:
В местностях, где к заработку применяются территориальные коэффициенты и надбавки (Крайний Север и т.п.), законодатели сохранили для таких доплат ставку 13% с дохода в пределах 5 млн руб. и 15% — с дохода, превышающего 5 млн руб.
Денежное довольствие и иные выплаты за участие в СВО будут облагаться НДФЛ как и сейчас: 13% — с дохода до 5 млн руб. включительно, и 15% с части дохода свыше 5 млн руб.
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Ставки налога на прибыль компаний
Общая ставка налога на прибыль в 2025 году вырастет с 20% до 25%.
При этом в федеральный бюджет должно зачисляться 7%, а в период 2025–2030 гг. — 8%.
Нулевую ставку для ИТ-компаний повысят до 5% на период с 2025 по 2030 гг.
Для малых технологических компаний регионы смогут устанавливать пониженную ставку налога на прибыль в части, уплачиваемой в бюджет субъекта. Такое право им дано на период 2025–2030 годов.
Ставки по УСН с 2025 года
Для упрощенцев с 2025 года отменяют повышенные ставки единого налога 8% при объекте «доходы» и 20% при объекте «доходы минус расходы», которые сейчас применяют при превышении лимитов дохода или средней численности работников.
«Упрощенный» налог будет рассчитываться только по основным ставкам 6% («доходы») и 15% («доходы минус расходы»). За регионами сохранено право снижать ставки вплоть до 1% и 5% соответственно.
Ставки НДС для упрощенцев
Особые ставки предусмотрены для упрощенцев, которые с 2025 года станут платить НДС, если их доходы за 2024 год и в последующем превысят 60 млн руб.
Они смогут выбрать, платить ли им НДС по стандартным ставкам 20% и 10%, с возможностью вычета входного НДС, или в течение трех лет использовать пониженные ставки 5% и 7%, но без права вычета входного налога.
Применение ставки 5% возможно при годовом доходе до 250 млн руб., а 7% — когда доход составит от 250 млн до 450 млн руб.
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Туристический налог
Новый местный налог — туристический вводится с 1 января 2025 года взамен курортного сбора (новая глава НК 33.1). Решение о его введении на своей территории будут принимать муниципалитеты.
Максимально возможная ставка туристического налога составит в 2025 году 1% от стоимости оказанных услуг по предоставлению мест для временного проживания (гостиниц, хостелов и т.п.), и будет расти ежегодно на 1 процент — до 5% в 2029 году. Ставки могут быть дифференцированными (с учетом категории средств размещения, сезонности).
Предусмотрен и минимальный налог — произведение 100 руб. на число суток проживания. Если исчисленный по ставке налог окажется меньше, чем минимальный, уплачивается минимальный налог.
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Таблица изменения ставок
Изменения основных налоговых ставок собрали в сравнительную таблицу:
Налог
Облагаемые объекты
Налоговая ставка
2024 год
2025 год
НДФЛ
Доход физлиц - резидентов:
2,4 млн и менее
13%
13%
от 2,4 млн до 5 млн
312 тыс. руб. + 15% с дохода сверх 2,4 млн руб.
от 5 млн до 20 млн
650 тыс. руб. + 15% с дохода сверх 5 млн руб.
702 тыс. руб. + 18% с дохода сверх 5 млн руб.
от 20 млн до 50 млн
3 402 тыс. руб. + 20% с дохода сверх 20 млн руб.
более 50 млн
9 402 тыс. руб. + 22% с дохода сверх 50 млн руб.
Налог на прибыль
Прибыль организаций
Прибыль ИТ-компаний
0%
5% в федеральный бюджет
УСН
«Доходы»
6%
«Доходы минус расходы»
15%
НДС для налогоплательщиков, применяющих УСН
Реализация товаров (работ, услуг) и иные облагаемые операции, если с начала года доход превысил 60 млн руб.
Х
По выбору налогоплательщика:
или
Туристический налог
Стоимость услуг по временному проживанию
Х
Не более:
Минимальный налог = 100 руб. х Количество суток проживания
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