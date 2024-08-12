Налоговая реформа 2025: новые ставки налогов, сравнительная таблица

12 июля 2024 г. подписан закон № 176-ФЗ о существенных поправках в налоговое законодательство. Рассказываем, по каким налогам и насколько изменятся ставки, и приводим сравнительную таблицу.

НДФЛ — прогрессивная шкала

Вместо сегодняшней двухступенчатой системы стандартных ставок 13% и 15% с 2025 года по НДФЛ начнет действовать прогрессивная шкала. Она включает пять ставок, применяемых к годовому доходу физлиц — налоговых резидентов РФ:

до 2,4 млн — 13%;

свыше 2,4 до 5 млн руб. — 15%;

свыше 5 до 20 млн руб. —18%;

свыше 20 до 50 млн руб. — 20%;

свыше 50 млн руб. — 22%.

Прогрессивные ставки станут применять не ко всему доходу в целом, а к суммам, превышающим пороговые значения.

По-новому будут облагаться подоходным налогом дивиденды — ставку 15% станут применять к сумме дивидендов, превышающих 2,4 млн руб. в год (сейчас — свыше 5 млн руб.), а до 2,4 млн включительно будет применяться 13% НДФЛ.

Для некоторых категорий ставки сохранятся на прежнем уровне, в частности:

В местностях, где к заработку применяются территориальные коэффициенты и надбавки (Крайний Север и т.п.), законодатели сохранили для таких доплат ставку 13% с дохода в пределах 5 млн руб. и 15% — с дохода, превышающего 5 млн руб.

Денежное довольствие и иные выплаты за участие в СВО будут облагаться НДФЛ как и сейчас: 13% — с дохода до 5 млн руб. включительно, и 15% с части дохода свыше 5 млн руб.

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Ставки налога на прибыль компаний

Общая ставка налога на прибыль в 2025 году вырастет с 20% до 25%.

При этом в федеральный бюджет должно зачисляться 7%, а в период 2025–2030 гг. — 8%.

Нулевую ставку для ИТ-компаний повысят до 5% на период с 2025 по 2030 гг.

Для малых технологических компаний регионы смогут устанавливать пониженную ставку налога на прибыль в части, уплачиваемой в бюджет субъекта. Такое право им дано на период 2025–2030 годов.

Ставки по УСН с 2025 года

Для упрощенцев с 2025 года отменяют повышенные ставки единого налога 8% при объекте «доходы» и 20% при объекте «доходы минус расходы», которые сейчас применяют при превышении лимитов дохода или средней численности работников.

«Упрощенный» налог будет рассчитываться только по основным ставкам 6% («доходы») и 15% («доходы минус расходы»). За регионами сохранено право снижать ставки вплоть до 1% и 5% соответственно.

Ставки НДС для упрощенцев

Особые ставки предусмотрены для упрощенцев, которые с 2025 года станут платить НДС, если их доходы за 2024 год и в последующем превысят 60 млн руб.

Они смогут выбрать, платить ли им НДС по стандартным ставкам 20% и 10%, с возможностью вычета входного НДС, или в течение трех лет использовать пониженные ставки 5% и 7%, но без права вычета входного налога.

Применение ставки 5% возможно при годовом доходе до 250 млн руб., а 7% — когда доход составит от 250 млн до 450 млн руб.

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Туристический налог

Новый местный налог — туристический вводится с 1 января 2025 года взамен курортного сбора (новая глава НК 33.1). Решение о его введении на своей территории будут принимать муниципалитеты.

Максимально возможная ставка туристического налога составит в 2025 году 1% от стоимости оказанных услуг по предоставлению мест для временного проживания (гостиниц, хостелов и т.п.), и будет расти ежегодно на 1 процент — до 5% в 2029 году. Ставки могут быть дифференцированными (с учетом категории средств размещения, сезонности).

Предусмотрен и минимальный налог — произведение 100 руб. на число суток проживания. Если исчисленный по ставке налог окажется меньше, чем минимальный, уплачивается минимальный налог.

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Таблица изменения ставок

Изменения основных налоговых ставок собрали в сравнительную таблицу:

Налог Облагаемые объекты Налоговая ставка 2024 год 2025 год НДФЛ Доход физлиц - резидентов: 2,4 млн и менее 13% 13% от 2,4 млн до 5 млн 312 тыс. руб. + 15% с дохода сверх 2,4 млн руб. от 5 млн до 20 млн 650 тыс. руб. + 15% с дохода сверх 5 млн руб. 702 тыс. руб. + 18% с дохода сверх 5 млн руб. от 20 млн до 50 млн 3 402 тыс. руб. + 20% с дохода сверх 20 млн руб. более 50 млн 9 402 тыс. руб. + 22% с дохода сверх 50 млн руб. Налог на прибыль Прибыль организаций 20%, из них:

17% в местный бюджет;

3% в федеральный бюджет 25%, из них:

17% в местный бюджет;

8% в федеральный бюджет Прибыль ИТ-компаний 0% 5% в федеральный бюджет УСН «Доходы» 6% — до превышения лимитов;

8% — при доходе свыше 199,35 млн до 265,8 млн руб. или численности работников от 101 до 130 чел. 6% «Доходы минус расходы» 15% — до превышения лимитов;

20% — при доходе свыше 199,35 млн до 265,8 млн руб. или численности работников от 101 до 130 чел. 15% НДС для налогоплательщиков, применяющих УСН Реализация товаров (работ, услуг) и иные облагаемые операции, если с начала года доход превысил 60 млн руб. Х По выбору налогоплательщика: 0%, 10%, 20% с правом на вычет входного НДС; или 5%, если доход 60 млн – 250 млн руб.;

7%, если доход 250 млн – 450 млн руб., без права на вычет входного НДС Туристический налог Стоимость услуг по временному проживанию Х Не более: 1% в 2025 г.;

2% в 2026 г.;

3% в 2027 г.;

4% в 2028 г.;

5% в 2029 г. Минимальный налог = 100 руб. х Количество суток проживания

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