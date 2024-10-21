Применение ККТ: что изменится в 2025 году

Проще перерегистрировать кассу
С 1 марта 2025 года меняется порядок перерегистрации кассы при смене фискального накопителя. Это изменение будет закреплено в ст. 4.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.
Сейчас пользователь кассы направляет заявление о перерегистрации в электронном формате через ЛК на сайте налоговой или в бумажном виде в любую ИФНС. К заявлению нужно приложить отчет о закрытии старого ФН и отчет об изменении параметров регистрации онлайн-кассы.
С 1 марта 2025 года заявление в ФНС передавать не нужно, можно просто отправить отчет об изменении параметров регистрации через личный кабинет ОФД.
Новый порядок регистрации кассы
Ускорение регистрации и перерегистрации кассы в ФНС. Время предоставления этих услуг сокращено с 10 до 5 рабочих дней.
Расширение способов подачи заявлений для регистрации и перерегистрации. Продавцы теперь могут воспользоваться ЛК ОФД, сайтом ФНС или обратиться в налоговую лично. С 1 сентября 2025 года появятся два новых способа подать заявление — через Госуслуги и с помощью производителя кассы.
Новая причина для одностороннего снятия ККТ с учета. Налоговые инспекторы теперь могут снять кассу с учета, если при проверке продавец не предоставит им доступ к устройству. Особенно если доступ нужен для ознакомления с фискальными данными из фискального накопителя. Повторно зарегистрировать кассу возможно лишь после предоставления ФНС доступа к аппарату.
Использование кассы на розничных рынках
С 1 марта 2025 года не использовать кассу сможет меньше категорий бизнеса.
Компании и предприниматели, применяющие ЕСХН, могут не использовать кассы, если на рынке у них расположены не более трех торговых точек и площади для хранения товаров не превышают 15 м², при условии моментальной передачи товара покупателю. В текущий момент налоговый режим не влияет на необходимость применения кассы.
Некредитные потребительские сельскохозкооперативы, осуществляющие розничную торговлю на рынках, ярмарках или выставках по договорам розничной купли-продажи с моментальной передачей товара. Причем применять кассу им будет нужно — только с 1 сентября 2025 года.
ИП, работающие по патенте, имеют право продавать товары без онлайн-кассы на регулярных ярмарках выходного дня, если общее число торговых мест — не больше 50.
Например, это ИП с такими видами деятельности:
изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей;
создание изделий народных художественных промыслов;
производство и реставрация ковров;
издание музыкальных произведений;
охота, отлов и отстрел диких животных;
розничная торговля через объекты без торгового зала;
производство кожи и изделий из кожи;
сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов;
переработка и консервирование фруктов и овощей;
производство молочной продукции и др.
Собственно кассы в торговле — недостаточно. Контролировать остатки и своевременно закупать товар, сократить время на документооборот и видеть реальную прибыль поможет товароучетная система. Например, МойСклад. Для одной точки или сети также — поддержка обязательной маркировки и разрешительного режима. Есть бесплатный тариф и поддержка 24/7.
Требования к управляющим рынками компаниям
С 1 марта 2025 года компании, которые управляют рынками, будут наделены контрольными функциями. Они каждый месяц обязаны отслеживать на сайте налоговой наличие зарегистрированной кассы у продавцов, работающих на рынке и зарегистрированных по месту нахождения рынка.
Если кассы нет, управляющая компания обязана:
сообщать продавцам о том, что нужно устранить нарушение;
приостанавливать торговую деятельность нарушителя на рынке.
На исправление ситуации дается 15 рабочих дней, после чего управляющая компания в одностороннем порядке расторгает договор на аренду места на рынке.
Также управляющие компании обязаны запрашивать копию карточки регистрации ККТ у торговца при оформлении договора, если продавец не освобожден от применения кассы.
Согласно закону от 08.08.2024 № 284-ФЗ, компании, управляющие рынками, несут административную ответственность за нарушение порядка предоставления торговых мест в аренду. Штрафы такие:
для организаций при первичном нарушении — от 100 000 до 300 000 рублей, при повторном нарушении — от 300 000 до 1 млн рублей;
для должностных лиц — от 40 000 до 50 000 рублей, а при повторном нарушении — от 50 000 до 80 000 рублей.
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Применение ККТ в общепите
По закону № 274-ФЗ, начиная с 1 марта 2025 года кафе и рестораны должны выдавать гостям бумажные чеки сразу, не дожидаясь момента, когда гости соберутся покидать заведение. Эта инициатива должна устранить ситуации, когда общепит не пробивает фискальный чек. Ресторан выдает клиенту пречек с перечнем позиций и суммой заказа, а фискальный чек на кассе не формирует.
По новым правилам заведения обязаны вначале провести заказ через кассу и выдать гостю заведения фискальный чек. При этом передача второго чека не понадобится.
Передача чеков через «Мои чеки онлайн»
В приложении «Мои чеки онлайн» появится возможность получать кассовые чеки от разных продавцов. До этого приложение позволяло покупателям отслеживать все чеки, связанные с их номером телефона или адресом электронной почты, чтобы они могли контролировать свои покупки и финансовые операции.
С 1 марта 2025 года кассовые чеки могут быть отправлены в электронном виде непосредственно через приложение «Мои чеки онлайн». Однако для этого потребуется согласие покупателя и в чеке необходимо будет указать номер телефона или электронный адрес клиента.
Освобождение от использования онлайн-касс для некоторых предпринимателей
С 1 марта 2025 года предприниматели, чья основная деятельность связана с предоставлением услуг в области физической культуры и спорта, а также с образовательной деятельностью, могут не применять онлайн-кассы при проведении безналичных расчетов. Чтобы не применять кассу при оказании образовательных услуг, нужно иметь лицензию.
Но при расчетах наличными и с использованием электронных платежных средств использование кассовых аппаратов обязательно.
Сроки внедрения онлайн-касс для бизнеса в новых регионах РФ
Индивидуальные предприниматели и организации в новых субъектах РФ тоже будут применять кассы. Переходный период для подключения к системе онлайн-касс продлится шесть месяцев, начиная с 1 февраля и до 1 августа 2025 года.
Когда начинают использовать ККТ разные категории бизнеса:
Компании на общем режиме налогообложения — с 1.02.2025.
Компании на УСН или ЕСХН, у которых есть сотрудники с трудовыми договорами — с 1.03.2025.
ИП, у которых есть сотрудники с трудовыми договорами — с 1.05.2025.
ИП без сотрудников на общем режиме налогообложения — с 1.06.2025.
ИП без сотрудников — с 1.07.2025.
ИП без сотрудников на ЕСХН и ПСН — с 1.08.2025.
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