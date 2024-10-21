Применение ККТ: что изменится в 2025 году

С 1 марта 2025 года компании, которые управляют рынками, будут наделены контрольными функциями. Они каждый месяц обязаны отслеживать на сайте налоговой наличие зарегистрированной кассы у продавцов, работающих на рынке и зарегистрированных по месту нахождения рынка.

Если кассы нет, управляющая компания обязана:

сообщать продавцам о том, что нужно устранить нарушение;

приостанавливать торговую деятельность нарушителя на рынке.

На исправление ситуации дается 15 рабочих дней, после чего управляющая компания в одностороннем порядке расторгает договор на аренду места на рынке.

Также управляющие компании обязаны запрашивать копию карточки регистрации ККТ у торговца при оформлении договора, если продавец не освобожден от применения кассы.

Согласно закону от 08.08.2024 № 284-ФЗ, компании, управляющие рынками, несут административную ответственность за нарушение порядка предоставления торговых мест в аренду. Штрафы такие:

для организаций при первичном нарушении — от 100 000 до 300 000 рублей, при повторном нарушении — от 300 000 до 1 млн рублей;

для должностных лиц — от 40 000 до 50 000 рублей, а при повторном нарушении — от 50 000 до 80 000 рублей.