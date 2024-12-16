НДС на УСН с 2025 года: что изменится для бизнеса

Если ваш доход согласно принятым правилам его исчисления не превышает 60 млн рублей в год, вы автоматически освобождаетесь от уплаты НДС. В том числе когда вы не с начала используете «упрощенку», а перешли на нее в середине года, например. Специально уведомлять налоговую не нужно.

Вновь созданная организация (вновь зарегистрированный ИП) освобождается от налога с даты регистрации бизнеса.

Освобождение от НДС действует до тех пор, пока ваши доходы с начала года не превысят 60 млн рублей. Как только лимит превышен, вы обязаны платить налог. При этом учитываются доходы на всех спецрежимах, если вы их совмещаете.

Вот два примера.

Только УСН: компания зарегистрирована в январе 2025. В июне ее доход превышает 60 млн рублей. Это значит, что с июля 2025 компания должна считать и платить НДС с новых продаж. Налог при этом исчисляется с суммы, которая превысила 60 млн, а не со всего годового дохода.

Совмещение УСН и Патента: ИП совмещает УСН и ПСН. За 2024 год его совокупные доходы не превысили 60 млн рублей, поэтому с 2025 года ИП освобожден от НДС. Однако за 9 месяцев 2025 года предприниматель заработал на обоих спецрежимах 70 млн рублей, из них на ПСН — 65 и на УСН — 5 млн. Это значит, что начиная с октября 2025 ИП должен исчислять и уплачивать НДС — в данном случае с суммы 10 000 000 руб. сверх лимита. При этом он также теряет право на патент, так как лимит доходов на ПСН — 60 млн рублей в год.

Декларацию по НДС при освобождении сдавать не надо. Также не надо выставлять счета‑фактуры.

Дальше разберем, как платить НДС «упрощенцам» без освобождения.