Оформить газель товаров за полчаса: как приложение Э+Д=ОК ускоряет процесс приемки

Руководитель компании Am4u.ru и партнер МоегоСклада Андрей Шайкевич рассказал, как приложение Э+Д=ОК помогает автоматизировать ручной труд на этапе приемки и какие функции модуля облегчают жизнь оптовым, розничным компаниям, а также всем, кто работает с маркированной продукцией.
Автоматизация обработки первичной документации
— Андрей, расскажи, как появилась идея сделать приложение Э+Д=ОК?
— К нам часто обращаются клиенты МоегоСклада, у которых много времени и сил уходит на приемку товаров на склад. Например, поставщики ежедневно привозят большие партии товаров — по 5, 10, а иногда и 20 машин. Все надо разгрузить, распределить по складам, проверить и оформить документы.
Задача усложняется, если клиенты взаимодействуют с контрагентами без ЭДО, используя «бумагу». В этом случае процесс приемки растягивается на часы, приостанавливаются другие, не менее важные операции — сборка, отгрузка, инвентаризация. Нашей задачей было автоматизировать приемку и исключить ошибки при проверке товара.
Что мы сделали
Для начала подключили ряд наших клиентов к сервису Entera. Мы работали с этой программой и знали, что она с высокой точностью распознает файлы (сканы накладных и УПД, pdf, фото чеков, таблицы Excel).
Параллельно написали интеграцию — сделали так, чтобы отсканированные в Entera документы автоматически загружались в МойСклад для дальнейшей проверки и создания документа «Приемка».
Вместе с тем мы понимали, что бумажный документооборот — это долго. Документы надо отсканировать, загрузить, проверить, перенести с бумаги в электронный вид или наоборот. Поэтому мы пошли дальше и сделали интеграцию с оператором ЭДО «Диадок» — она позволила автоматически получать документы через ЭДО прямо в МойСклад. А чуть позже написали интеграцию еще и со «СБИС».
Таким образом, базовая проблема, которую решает Э+Д=ОК, — это загрузка первичных документов в МойСклад.
При этом приложение не просто загружает документы, но и сопоставляет товары в справочнике клиента с товарами поставщика. Э+Д=ОК запоминает сопоставление товаров в момент начала работы с поставщиком, поэтому на следующих этапах к этому вопросу можно не возвращаться.
— То есть, по сути, Э+Д=ОК позволяет свести к минимуму ручную работу и риск ошибок?
— Да, именно так. Большинство наших клиентов, которые пользуются приложением, наладили работу с поставщиками через ЭДО и получают УПД в электронном виде. Ничего не нужно вносить вручную, а значит, исключается «человеческий фактор» и вероятность ошибок. По словам самих пользователей Э+Д=ОК, теперь они тратят на обработку документов в десятки раз меньше времени.
«У нас есть направление оптовых продаж, которое требует своевременно и в большом количестве (более 150 отгрузок в день) передавать отгрузочные документы покупателям. Раньше бухгалтер в ручном режиме закрывал каждый заказ и выгружал его в ЭДО или печатал документы на принтере. На это уходило 2–3 часа в день. Помимо этого нужно еще было отслеживать статусы, еще 30–40 минут. С приложением Э+Д=ОК бухгалтер выделяет на смену статусов и контроль всего лишь 15–20 минут в день», — Максим Гаврилюк, основатель компании «ДонПлафон».
Таким образом, с помощью Э+Д=ОК мы полностью решили вопрос автоматизации процесса приемки. В течение 2024 года мы «обкатали» этот механизм и сейчас можем сказать, что он работает стабильно хорошо. Теперь, когда нас просят помочь ускорить обработку входящих документов, мы говорим, что в МоемСкладе этот процесс можно наладить легко и быстро.
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Сделайте нам «волшебную» кнопку
— Как вы дорабатывали приложение после запуска?
— После запуска мы продолжали развивать Э+Д=ОК, опираясь на обратную связь от пользователей. К примеру, некоторые клиенты приходили и жаловались, что у них нет времени даже на проверку документов при приемке.
«Сделайте нам кнопку, которая позволит выполнять минимум действий на складе. Мы хотим просто принимать товар, а робот пусть проверяет, правильно сделана приемка или нет».
Мы посидели, подумали и сделали такой механизм.
Проблема
Расскажу подробнее, потому что это типичный кейс для большинства клиентов МоегоСклада.
Сервисом МойСклад пользуется в основном представители малого бизнеса, а это значит, что у них нет ресурсов нанимать дополнительных сотрудников для сверки товаров с накладными. Как правило, все делают кладовщики.
Вот пример. Приезжает на склад машина с пятью заказами, на которые есть 5 УПД. Чтобы физически этот товар принять и проверить, нужно сверить каждую УПД с товаром. Кладовщик сначала распределяет товары по количеству УПД, потом отмечает в УПД, какой товар привезли, а какого не хватает. Более продвинутый бизнес использует терминал сбора данных, и дело движется чуть быстрее. Но все равно не так быстро, как хотелось бы.
Нам необходимо было сделать так, чтобы кладовщики не тратили время на сверку количества и наименований фактически привезенных товаров со значениями в документах.
Решение
Мы вшили в приложение механизм, который позволяет автоматизировать этот процесс.
Кладовщик сплошным потоком сканирует все поступившие от одного поставщика товары с помощью ТСД, после чего в МоемСкладе автоматически создается общий документ «Приемка».
Э+Д=ОК проверяет принятые кладовщиком товары и сравнивает их с теми, которые указаны в загруженных от поставщика УПД. Если данные отличаются, приложение показывает разницу. Если различий нет, то товар принимается на склад в соответствии с указанными в УПД значениями.
Иными словами, теперь в ходе приемки кладовщику не нужно проверять документы и разбираться, в каком заказе какой товар. Он просто фиксирует количество поступивших товаров, используя ТСД и программу «Склад 15» от Cleverence.
Результат
В итоге этап сверки принятых товаров с накладными проходит без участия сотрудника. Робот сам все посчитает, проверит и выдаст результат.
Главное преимущество механизма — колоссальная экономия времени. Всего за полчаса, максимум час, можно полностью просканировать целую Газель товара и начать его продавать, не дожидаясь сверки с документами поставщиков.
В итоге бизнес не теряет время на ввод товара в оборот, а значит, быстрее отгружает товар и получает деньги.
— Э+Д=ОК рассчитан только на тех предпринимателей, у которых большое количество SKU?
— С одной стороны, да. Если нужно принять 5–10 SKU, то наше приложение будет избыточным. А с другой стороны, есть исключения. Например, табачный бизнес, в котором действует обязательная цифровая маркировка (Честный знак), или любой другой бизнес, где необходимо маркировать товары.
Сейчас на рынке становится нормой, когда поставщик отправляет УПД в электронном виде за сутки до поставки. Такой формат работы особенно актуален для тех, кто работает с маркированной продукцией — можно проверить коды еще до поставки.
Все, кто торгует маркированной номенклатурой, могут загрузить через ЭДО накладные, открыть в МоемСкладе Приемку и проверить коды маркировки. Плюс в том, что все это можно сделать до подписания УПД и других операций.
Кстати, мы умеем работать не только с КиЗ (контрольными идентификационными знаками) на самой продукции, но и с КиЗ на упаковке. То есть если в УПД есть коды упаковки, Э+Д=ОК сможет их считать.
Частая ситуация, когда поставщики по ошибке привозят партии товаров, не введенных в оборот. В итоге предприниматели не могут подписать УПД и начать торговать, теряют время и деньги. Мы встроили в приложение функцию проверки статуса КиЗ. Опция позволяет еще до начала продажи товара выяснить, введены ли коды маркировки в оборот.
Помимо этого, Э+Д=ОК умеет проверять сформированные УПД. К примеру, я торгую одеждой оптом и хочу отправить своему оптовому покупателю партию товара. Через оператора ЭДО я могу отправить запрос в Честный знак и проверить, все ли в порядке с кодами в конкретной накладной.
— Как Э+Д=ОК помогает оптовым продавцам?
Во-первых, те, кто торгует импортными товарами оптом, сразу получают номера ГТД (грузовых таможенных деклараций) в УПД. При поступлении партии на склад Э+Д=ОК регистрирует все входящие ГТД и разносит их на соответствующие приемки товаров, а при отгрузке передает эти номера контрагенту автоматически.
Во-вторых, для оптовиков мы создали функцию массовой отправки электронных документов в Диадок и СБИС. Те, кто работает с бумажными документами, должны пройти целый цикл: напечатать УПД, поставить на ней подпись, приложить это к товару и ждать, когда же она вернется подписанной обратно. Компании, у которых настроен электронный документооборот, скачивают файл XML из МоегоСклада, загружают его в оператор ЭДО, подписывают и отправляют.
Через наше приложение можно настроить автоматическую отправку УПД и счетов-фактур по заданному расписанию и статусу документа «Отгрузка». Э+Д=ОК отследит статус отправленного документа и сохранит его в МоемСкладе. Если контрагент вовремя не подпишет документ, то статус отгрузки сменится на «проблемный».
У нас есть реальный кейс, когда люди отправляют по 200–300 документов в сутки. Во время отгрузки товаров они ставят документам статус X, и в определенное время Э+Д=ОК отправляет все отгрузки со статусом X в Диадок или СБИС.
Помимо этого, модуль контролирует корректность заполнения документов и собирает их в один пакет для отправки оператору ЭДО — удобно, если одному и тому же покупателю в течение дня отправляют несколько отгрузок.
В результате мы упрощаем работу тех компаний, которые отправляют большое количество документов через ЭДО. При этом Э+Д=ОК передает и номера ГТД, и коды маркировки, и GTIN.
А еще мы уже частично поддерживаем новый формат УПД, который будет действовать с 1 апреля 2025 года.
Я перечислил только основные возможности приложения, более подробно с функционалом Э+Д=ОК можно познакомиться на нашем сайте.
— Какие у вас планы по развитию приложения на ближайший год?
— Сейчас думаем в сторону еще большей автоматизации обработки первичных документов, а именно, — связке ЭДО, МоегоСклада и 1С бухгалтерии. Обычно малый бизнес нанимает внешних бухгалтеров. Как правило, сотрудники на аутсорсе не включены в бизнес-процессы компании, не знают номенклатуру и начинают задавать множество вопросов.
В итоге в 1С ведется одна первичка, а в МоемСкладе — другая. Получается, бизнес платит внешним сотрудникам за то, что они повторно обрабатывают их документы — вот где скрываются финансовые потери.
Поэтому в этом году хотим сделать экономически выгодное решение для предпринимателей, которые переплачивают за услуги внешней бухгалтерии.
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