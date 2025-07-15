Маркетплейс vs интернет-магазин, или как заработать в онлайн-торговле сегодня

Выходить на второй и третий маркетплейс — не панацея

В приближении у торговли на маркетплейсах масса своих проблем. Плохая новость в том, что селлер почти в 100% случаев не может на них повлиять.

❌ Огромная конкуренция. На маркетплейсах продаются десятки аналогичных товаров. Нужно выделяться и следить за ценой. Ценовые войны — очень опасная история, которая может принести большую выручку вместе с большими убытками.

❌ Черная конкуренция. А это уже «серые» схемы борьбы с другими продавцами. В ход идет все: копирование вашей карточки, фото и видеоконтента слово в слово, «мусорное» SEO, выкупы на дальний ПВЗ больших партий товаров, подставные отзывы. Самое печальное — вы никак от этого не застрахованы.

❌ Большие комиссии и допсборы. Маркетплейс может «отобрать» у вас до 40%, что сопоставимо с офлайн-ритейлом. Комиссии маркетплейсов, а также take rate (хранение, логистика, упаковка, возврат и т.д.) постоянно растут. Например, если недавно комиссии на Wildberries были 5–10%, то сейчас 15–30%. Акции, в которых селлер часто участвует, не зная об этом, снижают рентабельность.

❌ Не взаимодействуете с клиентом. Вы не можете собрать клиентскую базу, предложить специальные условия, дать дополнительные скидки, настроить программу лояльности или совершить допродажу. Вы не знаете своих клиентов и не имеете к ним прямого доступа, не можете напрямую влиять на отзывы.

❌ Жесткие правила платформы: от оформления до логистики, также требования к упаковке, транспортировке, штрихкодированию, временным рамкам при завозе. Одна ошибка — и штрафы, блокировки, понижение рейтинга карточки товара. Все это вынуждает играть по правилам платформы, которые могут меняться в одностороннем порядке и без предупреждения.

❌ Зависимость от отзывов. Один негативный комментарий — и позиции товара могут резко упасть. При этом повредить упаковку или испортить товар мог сам маркетплейс или покупатель, но виноваты будете всегда вы.

❌ Потребительский терроризм. Покупатели массово берут вещи, надевают один раз и возвращают (часто в сезоны выпускных, свадеб). Даже пластиковые бирки уже не спасают — люди носят вещи прямо с ними.

По данным Wildberries, сейчас к ним приходит порядка 1 000 новых поставщиков в день. Здесь все равны: успешно конкурировать на маркетплейсах могут и студент из небольшого города, и владелец собственного бренда, который 10 лет работает со всеми сетями. А также поставщики товаров из Китая, матерые продавцы и абсолютные новички в продажах. Но далеко не всем селлерам удается заработать. По нашим наблюдениям, лишь 20–30% компаний на маркетплейсах реально получают прибыль. Остальные торгуют в ноль, а то и несут убытки, — Аскар Рахимбердиев, сооснователь и СЕО сервиса МойСклад.

Кроме этого, рост числа селлеров на маркетплейсах замедляется. Илья Кретов, директор T-Bank eCommerce, отмечает три причины:

Селлеров слишком много, площадкам тяжело физически прирастать + это не оправдано. Больше уникальных товаров не становится, но затраты на операционную часть растут. Ежемесячно на площадки выходят по 15–20 тысяч новых продавцов, но жесткая конкуренция вытесняет наиболее слабых и неподготовленных. Маркетплейсы также ужесточают правила, повышают штрафы и вводят комиссии — не только на продажу и хранение, но уже и на сдачу товаров на склад.

Из-за этого селлеры массово уходят с онлайн-площадок и либо ищут альтернативы среди нишевых маркетплейсов и интернет-магазинов, либо вовсе закрывают бизнес.