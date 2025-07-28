Без выходных и без сна: как за полгода хобби превратилось в бизнес и принесло первый миллион

Андрей Голивкин, основатель шоурума ГитАрт, столкнулся с этой проблемой в полной мере. Его коллекция электрогитар буквально вытеснила его из собственной квартиры. Вместо того чтобы избавляться от инструментов, он нашел неожиданное решение — превратил хобби в бизнес. История о том, как имея две основные работы, превратить хобби в бизнес и заработать свой первый миллион.
Как все начиналось
Моя история с гитарами началась в 2005, потом был долгий перерыв до 2022 года. Когда я снова погрузился в музыку, все пошло по классическому сценарию: сначала одна гитара, потом еще одна, потом ремонт, настройка, обмен, продажи... И вот уже моя квартира превратилась в мастерскую.
Переломный момент настал, когда я понял: во-первых, жить среди гитарных коробок — не лучшая идея, а во-вторых, лакировать дек в одной комнате с собакой — это какой-то экстремальный уровень сложности. Химия, опилки, вечный запах клея — в общем, пора было искать отдельное помещение. Так из стихийного коллекционирования родился небольшой, но вполне серьезный бизнес.
А еще у меня две основные работы. Я читаю лекции студентам на кафедре теории и методики танцевального спорта в Российском университете спорта ГЦОЛИФК и руковожу IT‑отделом в полиграфической компании в Москве. Что такое сон, почти забыл.
Мастерская в цоколе — идеальное место для дерева
Вот как я нашел идеальное место для своей гитарной мастерской.
В марте прошлого года судьба занесла меня на Преображенскую площадь — и это оказался тот самый случай, когда все сложилось максимально удачно. Во-первых, до университета, где я преподаю, рукой подать — успеваю и лекции читать, и за мастерской следить. Во-вторых, конкурентов в округе практически нет — ближайшие конкуренты ютились аж на Красносельской, так что клиенты теперь идут ко мне.
Но самое интересное — это само помещение. Когда узнал, что оно находится в цоколе (минус первый этаж), сначала расстроился: ну кто захочет спускаться в подвал за гитарами? Однако быстро понял, что это не недостаток, а огромный плюс. Гитары сделаны из дерева, а дерево, как живой организм, любит определенную влажность. В цоколе она поддерживается естественным образом — никаких пересушенных дек зимой и разбухших грифов летом.
Получается, сама локация работает на качество инструментов. Теперь смеюсь, что природа сама создала мне идеальные условия, а я еще поначалу переживал. И да — на увлажнителях воздуха сэкономил прилично, что для стартапа было очень кстати.
Ремонт полностью лег на мои плечи. Из-за этого открытие затянулось аж до июля — целых четыре месяца я ковырялся в мастерской после основной работы, по вечерам и выходным.
Зато уложился в скромный бюджет — меньше 100 тысяч рублей. На эти деньги я полностью преобразил пространство: поменял скучное офисное освещение на теплый рассеянный свет, грамотно развел розетки по всему периметру (чтобы удобно было работать с инструментами в любой точке мастерской), возвел стильные перегородки и даже организовал подобие «умного дома» — автоматические вытяжки теперь сами следят за микроклиматом.
Получилось уютно, функционально и главное — сделано с душой, ведь каждая деталь здесь продумана и реализована лично мной.
Помещение у меня совсем крошечное — всего 11 квадратных метров, но для старта этого вполне хватило. Когда только снимал, аренда стоила 12 500 рублей в месяц, сейчас поднялась до 15 тысяч. Зато в эту сумму входит буквально все: коммунальные платежи, вывоз мусора, и даже реклама на территории бизнес-центра. Это очень удобно — не нужно отдельно думать о дополнительных расходах, все включено. Конечно, места маловато, при этом уютно и по-домашнему.
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Ассортимент: гитары из Японии, Европы и Китая
Я сознательно сделал ставку на электрогитары, которые составляют 95% моего ассортимента. Этот выбор объясняется не только личными предпочтениями (хотя признаюсь, меня завораживает их мощь и универсальность), но и практическими соображениями. В отличие от своих акустических собратьев, электрогитары гораздо менее требовательны к условиям хранения.
Секрет кроется в самой конструкции инструментов. Электрогитара по сути представляет собой монолитный кусок тщательно обработанного дерева с минимальными полостями. Тогда как акустическая гитара — это сложная система тончайших резонирующих поверхностей и пустот, требующая строгого контроля влажности (45–55%) и стабильной температуры (18–22°C). Малейшие отклонения могут привести к деформации корпуса, отслоению пружин или изменению геометрии грифа.
Электрогитары спокойно переносят естественные колебания микроклимата. Они не боятся сезонных перепадов влажности, не требуют специальных увлажнителей или осушителей. Это особенно важно для моего небольшого помещения, где создать идеальные условия для акустических инструментов было бы крайне сложно и затратно.
К тому же, плотная конструкция электрогитар делает их более устойчивыми к механическим воздействиям при транспортировке и хранении.
Основной канал закупок — японские аукционы Yahoo. Вот как это работает: я выигрываю лоты, после чего мой проверенный партнер во Владивостоке принимает груз и организует доставку в Москву. Аналогичная схема с корейскими инструментами — они сначала поступают на наш склад‑хаб в Китае, а затем отправляются ко мне.
Параллельно развиваю и российские направления: сотрудничаю с надежными поставщиками из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Еще работаю с мелкосерийными китайскими компаниями. Качество у них выше, потому что это небольшие производства: всего несколько человек делают инструменты и тщательно контролируют все этапы.
Мой процесс закупок стал значительно проще благодаря отчету Управление закупками в МоемСкладе. Вместо того чтобы вручную анализировать продажи и подсчитывать остатки, я просто открываю этот инструмент — система автоматически анализирует данные за последние 30 дней и формирует четкие рекомендации по количеству каждой позиции, которую нужно заказать. Это настоящая палочка-выручалочка, особенно когда дело касается струн.
У нас в ассортименте представлены десятки различных типов струн — разная толщина, материалы и бренды. Раньше приходилось постоянно держать в голове информацию о том, какие струны заканчиваются, какие пользуются спросом, а какие лежат без движения. Теперь система делает эту работу за меня: она не только показывает, какие позиции нуждаются в пополнении, но и учитывает динамику продаж, помогая избежать как дефицита, так и излишних запасов.
Кстати, вопреки предрассудкам, времена, когда Китай был синонимом дешевого ширпотреба, давно прошли. Сейчас там делают очень качественные вещи.
Парадокс в том, что сегодня можно столкнуться с забавной ситуацией: чем гитара хуже сделана, тем больше вероятности, что это настоящий Gibson. А если инструмент идеально собран, с безупречным звуком и ровным грифом — вполне может оказаться, что он сделан в Китае. Так что прежде чем морщить нос при фразе «Made in China», попробуйте современные китайские инструменты.
Сложности логистики: как мы защищаем гитары в пути
Основная головная боль в моем бизнесе — это доставка инструментов. Каждая партия — это всегда лотерея с тремя главными рисками:
Механические повреждения — несмотря на всю упаковку, гитары могут получить сколы или трещины в дороге;
Недобросовестные посредники — многие перевозчики работают по принципу «получил — забыл» без гарантий;
Геополитические сложности — санкции сделали европейские поставки настоящим квестом.
Чтобы снизить риски, я всегда страхую груз (100$ за 35 кг) и заказываю обрешетку для инструментов. Но даже это не панацея. Иногда гитары приезжают с мелкими повреждениями лака, а иногда бывают серьезные дефекты. В серой зоне поставок доказать что-либо практически невозможно. Приходится ремонтировать самому или делать скидки на инструменты.
Почему каждую гитару нужно доводить до ума
Моя ключевая философия: клиент должен получить полностью готовый к игре инструмент. В отличие от крупных магазинов, где гитары часто продают «как есть», я вкладываю 2–3 часа профессиональной доводки в каждый инструмент перед продажей.
Основные причины необходимости доработки:
Акклиматизация — при перевозке из другой страны дерево реагирует на перепады влажности и температуры. Даже идеальный на заводе инструмент может потребовать регулировки анкерного стержня, получить незначительную деформацию грифа, изменить высоту струн.
Заводские допуски — массовое производство не учитывает индивидуальные особенности древесины.
Транспортные последствия — вибрации и тряска в пути требуют повторной проверки всех узлов.
Мой процесс доводки включает:
Точную регулировку мензуры и высоты струн.
Полировку ладов для идеального глиссандо.
Обработку грифа специальными маслами.
Тестовую настройку и проверку электроники (для электрогитар).
Финальную полировку корпуса.
Эта услуга везде стоит 3–6 тысяч рублей в зависимости от сложности, но для моих клиентов она бесплатна. Я считаю это обязательным стандартом качества — человек должен получить инструмент, на котором можно играть сразу, а не нести его к мастеру.
Кстати, именно поэтому мои клиенты часто говорят: «На твоих гитарах играть приятнее, чем на таких же из крупного магазина». Секрет прост — внимание к деталям и ручная доводка каждого инструмента.
Облачная ERP для вашего бизнеса
Все, что нужно, в одной системе: продажи, закупки, учет, финансы, клиенты и поставщики
Финансовые итоги первых шести месяцев: миллион в обороте, но не миллион в кармане
За период с июля по декабрь мой оборот составил порядка миллиона рублей. Цифра звучит внушительно, но реальная прибыль оказалась скромнее — около 300–400 тысяч чистыми. Основные расходы — закупка оборудования и формирование товарного запаса.
Структура доходов такая:
Ремонтные услуги — наиболее прибыльное направление (почти 100% маржа), так как затраты идут в основном на расходные материалы;
Продажа инструментов — менее маржинальна из-за высокой себестоимости и логистических издержек.
Наценка варьируется в зависимости от происхождения гитар:
Российские поставщики — продажа по рекомендованной рознице;
Китайские инструменты — самая выгодная категория (около 50% наценки);
Японские гитары — умеренная маржа (30%).
В последнее время наблюдается интересная тенденция: запросы на ремонт стали преобладать над продажами. Я сознательно выбираю качество над скоростью, поэтому физически не успеваю принимать все заказы.
Организация продаж
Для удобства расчетов использую кассу МоегоСклада — установил приложение на ноутбук и подключил фискальный аппарат.
Как только происходит продажа, система моментально обновляет складские остатки. Для меня, как для предпринимателя, который выполняет все функции одновременно — и продавца, и кладовщика, и бухгалтера — это настоящее спасение.
Как работает мой маркетинг без бюджета
Моя стратегия привлечения клиентов строится на трех китах: бесплатные площадки, хитрости маркетингового анализа и сарафанное радио. На рекламу трачу минимальные суммы — только плачу за «поднятие» объявлений на Авито.
Основной поток идет с:
Яндекс Карт (идеально для локальных клиентов).
2ГИС (каждый пятый покупатель находит меня там).
Внутренних досок объявлений в бизнес-центре.
Опыт с таргетированной рекламой во ВКонтакте оказался провальным — накрутил подписчиков, но реальных покупателей не получил.
Лайфхак для анализа спроса
Раз в месяц выкладываю на Авито 3–4 модели, которых нет в наличии. Если вижу всплеск запросов — заказываю партию. Получается бесплатный маркетинговый research с реальной аудиторией.
Еще я консультирую по выбору гитар. Родители заказывают детям 3 одинаковые бюджетные гитары с Ozon, я за 500–700 рублей выбираю лучший экземпляр. Остальные возвращаем обратно.
Кстати, о клиентах. Многие из них любят поговорить и поспорить. Из 10 позвонивших 9 учат меня работе, но покупает обычно только один.
Для многих инструмент — это культ. Один клиент попросил меня закручивать винты в строго определенной последовательности, как на заводе — он был уверен, что это влияет на звук. Конечно, я сделал, ведь клиент всегда прав.
Один вместо команды: минусы и плюсы
Работать одному — это мой осознанный выбор, хотя и не самый простой. Мое помещение всего 11 квадратных метров, и вдвоем будет тесно.
В гитарном бизнесе есть своя специфика — если взять мастера, почти наверняка через пару лет он откроет свою мастерскую буквально в соседнем доме, став конкурентом. Поэтому я предпочитаю держать все процессы под личным контролем, особенно когда дело касается качества работы.
Да, приходится тянуть весь воз самому: я и владелец, и грузчик, и маркетолог, и ремонтник в одном лице. Времени вечно не хватает, зато каждый инструмент, проходящий через мои руки, получает именно то внимание, которого заслуживает. Это тяжело, но пока я не готов жертвовать качеством ради масштабирования.
Выводы
За это время я усвоил одну простую истину — в гитарном бизнесе (да и, наверное, в любом другом) гнаться за объемами бессмысленно. Гораздо важнее делать свое дело с душой и вниманием к деталям.
Когда ты не распыляешься на десяток заказов одновременно, а сосредоточен на каждом инструменте, результат получается совсем другим. Клиенты это чувствуют — и возвращаются снова, приводят друзей, оставляют искренние отзывы.
Тем, кто только задумывается о подобном деле, могу дать один проверенный совет. Прежде чем вкладываться в крупные закупки, проверьте спрос самым простым способом — разместите на Авито объявление о товаре, которого у вас пока нет. Посчитайте звонки, оцените интерес. Такой «разведывательный» подход спасет вас от ненужных трат и поможет понять, что действительно востребовано на рынке. Поверьте, это куда полезнее любых теоретических расчетов.
В конечном счете, бизнес — как хорошая гитара: важно не сколько струн натянуто, а как они звучат.
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