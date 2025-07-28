Без выходных и без сна: как за полгода хобби превратилось в бизнес и принесло первый миллион

Мастерская в цоколе — идеальное место для дерева

Вот как я нашел идеальное место для своей гитарной мастерской.

В марте прошлого года судьба занесла меня на Преображенскую площадь — и это оказался тот самый случай, когда все сложилось максимально удачно. Во-первых, до университета, где я преподаю, рукой подать — успеваю и лекции читать, и за мастерской следить. Во-вторых, конкурентов в округе практически нет — ближайшие конкуренты ютились аж на Красносельской, так что клиенты теперь идут ко мне.

Но самое интересное — это само помещение. Когда узнал, что оно находится в цоколе (минус первый этаж), сначала расстроился: ну кто захочет спускаться в подвал за гитарами? Однако быстро понял, что это не недостаток, а огромный плюс. Гитары сделаны из дерева, а дерево, как живой организм, любит определенную влажность. В цоколе она поддерживается естественным образом — никаких пересушенных дек зимой и разбухших грифов летом.

Получается, сама локация работает на качество инструментов. Теперь смеюсь, что природа сама создала мне идеальные условия, а я еще поначалу переживал. И да — на увлажнителях воздуха сэкономил прилично, что для стартапа было очень кстати.

Ремонт полностью лег на мои плечи. Из-за этого открытие затянулось аж до июля — целых четыре месяца я ковырялся в мастерской после основной работы, по вечерам и выходным.

Зато уложился в скромный бюджет — меньше 100 тысяч рублей. На эти деньги я полностью преобразил пространство: поменял скучное офисное освещение на теплый рассеянный свет, грамотно развел розетки по всему периметру (чтобы удобно было работать с инструментами в любой точке мастерской), возвел стильные перегородки и даже организовал подобие «умного дома» — автоматические вытяжки теперь сами следят за микроклиматом.

Получилось уютно, функционально и главное — сделано с душой, ведь каждая деталь здесь продумана и реализована лично мной.

Помещение до ремонта

Сейчас мастерская выглядит так. С одной стороны гитары, а с другой мастерская

Сейчас мастерская выглядит так. С одной стороны гитары, а с другой мастерская

Помещение у меня совсем крошечное — всего 11 квадратных метров, но для старта этого вполне хватило. Когда только снимал, аренда стоила 12 500 рублей в месяц, сейчас поднялась до 15 тысяч. Зато в эту сумму входит буквально все: коммунальные платежи, вывоз мусора, и даже реклама на территории бизнес-центра. Это очень удобно — не нужно отдельно думать о дополнительных расходах, все включено. Конечно, места маловато, при этом уютно и по-домашнему.