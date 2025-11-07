E-commerce в 2026: как перестроить бизнес, чтобы расти в кризис

Если вы используете только один канал продаж, то ваш бизнес уязвим. Маркетплейсы повышают комиссии, меняют правила и могут в любой момент ограничить продажи или доступ к клиентам. В 2026 году зависеть только от маркетплейсов — значит строить бизнес на чужой площадке.

Запуск второго канала продаж и развитие бренда — это не только снижение рисков, но и шаг к устойчивому росту, лояльной аудитории и возможность продавать дороже при тех же затратах.

На вебинаре вы узнаете, как грамотно интегрировать интернет-магазин и Авито в работающий бизнес без сбоев в обработке заказов и обслуживании покупателей. Настроить свою доставку и работать с клиентской базой.

Записаться на бесплатный вебинар 13 ноября 11:00 мск

Что вы узнаете на вебинаре

Расскажем селлерам как получить прибыль на тех же товарах в новых каналах продаж. Если у вас офлайн-магазин, узнаете, как перевести клиентов в онлайн и зарабатывать больше на той же базе. Оптовикам расскажем, как наладить розничные каналы продаж — что работает прямо сейчас.

Программа вебинара

11:00 — 11:30 Иван Кириллин, коммерческий директор сервиса

МойСклад | Как превратить бизнес в устойчивую систему и не бояться кризисов и перемен

Открыл один канал продаж — открой второй: интернет-магазин для развития бренда и снижения зависимости от маркетплейсов.

Открыли магазин? Используем как точку роста онлайн-продаж.

Интернет-магазин + продажи на маркетплейсах. Как комбинировать и отладить процесс обработки заказов.

11:30 — 12:00 Камиль Калимуллин, ИТ-предприниматель, основатель AdvantShop

Адвантшоп | Интернет-магазин как новый канал продаж — с чего начать развивать на примере магазина одежды

Разбор ключевых блоков конструктора интернет-магазина: как собрать магазин за 1 день.

Настройка карточек, оплаты и доставки: практические советы для ассортимента 100+товаров.

Как использовать опыт продаж на маркетплейсах, чтобы эффективно развивать собственный онлайн-канал.

Мобильное приложение для магазина — это не роскошь, а инструмент для роста продаж. Как запустить без программиста и интегрировать его с интернет-магазином.

12:00 — 12:30, Авито

Авито для бизнеса | Как открыть новый канал продаж и увеличить прибыль

Аудитория, особенности площадки и преимущества для бизнеса.

Что важно учесть в оформлении профиля, карточках и описаниях, чтобы повысить доверие и конверсию.

Как продвигать объявления, чтобы получать заказы быстрее — обзор инструментов и практические советы.

Реальные примеры предпринимателей, которые открыли продажи на Авито и увеличили прибыль.

12:30 — 13:00 Дарья Волосникова, руководитель отдела маркетинга

СДЭК Фулфилмент | Свободный бизнес в e-commerce: доставлять быстрее, хранить выгоднее, продавать шире

Как вернуть контроль над онлайн-продажами и не зависеть от маркетплейсов.

Где бизнес теряет прибыль на доставке и возвратах — и как этого избежать.

Простые шаги для снижения затрат на хранение и логистику.

Записаться на бесплатный вебинар 13 ноября 11:00 мск

Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid: 2W5zFGZ3NV6