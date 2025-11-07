E-commerce в 2026: как перестроить бизнес, чтобы расти в кризис
Запуск второго канала продаж и развитие бренда — это не только снижение рисков, но и шаг к устойчивому росту, лояльной аудитории и возможность продавать дороже при тех же затратах.
На вебинаре вы узнаете, как грамотно интегрировать интернет-магазин и Авито в работающий бизнес без сбоев в обработке заказов и обслуживании покупателей. Настроить свою доставку и работать с клиентской базой.
Записаться на бесплатный вебинар 13 ноября 11:00 мск
Что вы узнаете на вебинаре
Расскажем селлерам как получить прибыль на тех же товарах в новых каналах продаж. Если у вас офлайн-магазин, узнаете, как перевести клиентов в онлайн и зарабатывать больше на той же базе. Оптовикам расскажем, как наладить розничные каналы продаж — что работает прямо сейчас.
Программа вебинара
11:00 — 11:30 Иван Кириллин, коммерческий директор сервиса
МойСклад | Как превратить бизнес в устойчивую систему и не бояться кризисов и перемен
Открыл один канал продаж — открой второй: интернет-магазин для развития бренда и снижения зависимости от маркетплейсов.
Открыли магазин? Используем как точку роста онлайн-продаж.
Интернет-магазин + продажи на маркетплейсах. Как комбинировать и отладить процесс обработки заказов.
11:30 — 12:00 Камиль Калимуллин, ИТ-предприниматель, основатель AdvantShop
Адвантшоп | Интернет-магазин как новый канал продаж — с чего начать развивать на примере магазина одежды
Разбор ключевых блоков конструктора интернет-магазина: как собрать магазин за 1 день.
Настройка карточек, оплаты и доставки: практические советы для ассортимента 100+товаров.
Как использовать опыт продаж на маркетплейсах, чтобы эффективно развивать собственный онлайн-канал.
Мобильное приложение для магазина — это не роскошь, а инструмент для роста продаж. Как запустить без программиста и интегрировать его с интернет-магазином.
12:00 — 12:30, Авито
Авито для бизнеса | Как открыть новый канал продаж и увеличить прибыль
Аудитория, особенности площадки и преимущества для бизнеса.
Что важно учесть в оформлении профиля, карточках и описаниях, чтобы повысить доверие и конверсию.
Как продвигать объявления, чтобы получать заказы быстрее — обзор инструментов и практические советы.
Реальные примеры предпринимателей, которые открыли продажи на Авито и увеличили прибыль.
12:30 — 13:00 Дарья Волосникова, руководитель отдела маркетинга
СДЭК Фулфилмент | Свободный бизнес в e-commerce: доставлять быстрее, хранить выгоднее, продавать шире
Как вернуть контроль над онлайн-продажами и не зависеть от маркетплейсов.
Где бизнес теряет прибыль на доставке и возвратах — и как этого избежать.
Простые шаги для снижения затрат на хранение и логистику.
