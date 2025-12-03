Маркировка косметики, парфюмерии и бытовой химии 2026: как работать без штрафов
Что вы узнаете на вебинаре
Для всех участников — наглядный разбор маркировки парфюмерии, косметики и бытовой химии от А до Я с ответами от первоисточника этих правил. Представитель «Честного ЗНАКа» разберет, как законно продавать парфюмерно-косметическую продукцию и бытовую химию, а также ответит на вопросы участников. Эксперт сервиса МойСклад покажет, как упростить учет при торговле маркированными товарами, и сделает обзор частых проблем при работе с ними.
Записаться на бесплатный вебинар 9 декабря 11:00 мск
Программа вебинара
11:00 — 11:45 Анна Налимова, руководитель проектов товарной группы «Парфюмерно-косметическая продукция и бытовая химия» в ЦРПТ
«Честный ЗНАК» | Все, что нужно знать о маркировке косметики, парфюмерии и бытовой химии
Как продавать косметические средства и бытовую химию в розницу, онлайн и оптом, не нарушая закон.
Штрафы и ответственность за торговлю немаркированными товарами.
Ответы на вопросы участников вебинара.
11:45 — 12:15 Иван Кириллин, коммерческий директор сервиса
МойСклад | Торговля средствами ухода и химией для дома: приемка, продажа, отчетность
Ликбез по маркировке для тех, кто раньше с ней не сталкивался.
Быстрый старт в маркировке. Как начать использовать МойСклад для торговли маркированными товарами.
Обзор частых проблем при работе с маркировкой.
Записаться на бесплатный вебинар 9 декабря 11:00 мск
Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid: 2W5zFJBrZRi
Начать дискуссию