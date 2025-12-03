ЦОК ОК АУСН 07.10 Мобильная
Маркировка косметики, парфюмерии и бытовой химии 2026: как работать без штрафов

Продажа косметических средств и бытовой химии без маркировки грозит бизнесу штрафами. Если вы только начинаете торговлю — расскажем, как легко и быстро начать работу с системой маркировки «Честный ЗНАК». А если вы уже продаете товары с ее кодами в розницу, онлайн или оптом — узнаете, как в отлаженный процесс добавить новую категорию.
Что вы узнаете на вебинаре

Для всех участников — наглядный разбор маркировки парфюмерии, косметики и бытовой химии от А до Я с ответами от первоисточника этих правил. Представитель «Честного ЗНАКа» разберет, как законно продавать парфюмерно-косметическую продукцию и бытовую химию, а также ответит на вопросы участников. Эксперт сервиса МойСклад покажет, как упростить учет при торговле маркированными товарами, и сделает обзор частых проблем при работе с ними.

Программа вебинара

11:00 — 11:45 Анна Налимова, руководитель проектов товарной группы «Парфюмерно-косметическая продукция и бытовая химия» в ЦРПТ

«Честный ЗНАК» | Все, что нужно знать о маркировке косметики, парфюмерии и бытовой химии

  • Как продавать косметические средства и бытовую химию в розницу, онлайн и оптом, не нарушая закон.

  • Штрафы и ответственность за торговлю немаркированными товарами.

  • Ответы на вопросы участников вебинара. 

11:45 — 12:15 Иван Кириллин, коммерческий директор сервиса

МойСклад | Торговля средствами ухода и химией для дома: приемка, продажа, отчетность

  • Ликбез по маркировке для тех, кто раньше с ней не сталкивался.

  • Быстрый старт в маркировке. Как начать использовать МойСклад для торговли маркированными товарами.

  • Обзор частых проблем при работе с маркировкой. 

