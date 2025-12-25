Как бизнесу в России оплачивать зарубежные инвойсы: рекомендации для импортеров

Что еще учесть импортеру

Отправить деньги контрагенту — важная часть сделки. Но чтобы поставка прошла гладко, нужно еще много чего предусмотреть. Например, разобраться в требованиях таможни, оформить контракт, получить бухгалтерские документы.

Вот базовые моменты, на которые стоит обращать внимание опытным и начинающим импортерам.

1. Условия контракта. Зафиксируйте в документе все важное о поставке. Если появятся разногласия с контрагентом, вы сможете сослаться на пункты контракта.

Что обязательно должно быть в договоре:

ассортимент товаров — цены, названия, количество, модели, цвета;

порядок расчетов — предоплата или постоплата;

сроки поставки — когда продавец доставляет товар или готовит к отгрузке;

условия по INCOTERMS — международные правила торговли определяют, в какой момент право собственности на товар переходит к покупателю;

ответственность сторон — штрафы за задержку отгрузки, просрочку оплаты или поставку некачественного товара.

Отдельным пунктом укажите, что рассчитываетесь за товар через агента. Пусть зарубежная компания заранее подтвердит, что сможет принять деньги от международного посредника.

Иностранные партнеры могут насторожиться, если российской компании вдруг понадобится платежный агент. В такой момент важно не потерять доверие поставщика. Открыто скажите, что банки-корреспонденты долго обрабатывают платежи из России, но вы хотите сохранить контракт и продолжать работу. А это единственный способ быстро отправить деньги.

2. Валютный контроль. Государство следит, чтобы компании не выводили деньги за рубеж нелегально. Поэтому специалисты банка спрашивают, как посредник формирует обменный курс, или просят внести правки в агентское соглашение. До отгрузки покажите договор с платежным агентом отделу валютного контроля в том банке, где у вашей компании открыт счет.

3. Таможенные процедуры. Покупатели зарубежных товаров платят пошлины, сборы, НДС, а иногда еще и акцизы. Вместе с грузом на таможню предоставляют пакет документов:

инвойс или счет-фактуру;

транспортную накладную;

упаковочный лист;

сертификат происхождения;

техническое описание.

Чтобы правильно рассчитать платежи и собрать документы, можно обратиться к таможенному брокеру. Он составляет декларацию, общается с инспекторами и снимает головную боль с импортера.

4. Комиссии за перевод. Обычно комиссия платежного агента составляет от 1,7% стоимости товара по курсу Центробанка на день оплаты. Также посредники берут 100 $ или 100 € за каждое платежное поручение.

Комиссии посредников обходятся в минимальные суммы по сравнению с убытками, которые создают задержки поставок. Но даже эти расходы можно компенсировать. Один наш клиент получил у китайского поставщика дополнительную скидку на товар. Продавец снизил цену на 3%, которые импортер платит агенту.

Российским компаниям сейчас сложнее рассчитываться по контрактам, но рабочие и прозрачные для налоговой и таможни методы все еще остаются. Важно выбрать надежного контрагента и прописать в договоре все важные детали.

А чтобы сэкономить время и деньги на управлении бизнесом, автоматизируйте рутинные процессы. При ручном учете заказов, остатков товара на складе и расчете прибыли у вас неизбежно будут ошибки. К тому же это занимает много времени.

Поможет автоматизация торговли с помощью специальной программы. Например, МойСклад.

Во-первых, вы всегда точно знаете, сколько товара у вас осталось и сколько нужно закупить. Это видно в отчете Управление закупками:

Во-вторых, все заказы покупателей — у вас перед глазами. И что важно, в сервис МойСклад они поступают из всех источников. Например, вы торгуете в обычном магазине, на маркетплейсах, через Telegram, Авито, на других площадках.

В отчете Заказы покупателей — все они в одном месте, что удобно. Более того, у каждого заказа свой статус (оплачен, собран, доставлен). Так вы ничего не пропустите.

В-третьих, вы видите реальную прибыль — сколько заработали с учетом комиссий и прочих расходов. Какие товары продаются хорошо, а какие нет. Это видно в цифрах и на графике в отчете Прибыльность.

Также есть встроенные отчеты о движении денежных средств (ДДС) и прибыли и убытках (ОПиУ).

Таким образом, вы в любой момент знаете, что происходит в вашем бизнесе.

Попробуйте МойСклад бесплатно в течение 14 дней. После регистрации наши менеджеры все подробно расскажут, покажут главные отчеты, помогут с настройкой под ваш бизнес.

Попробовать МойСклад бесплатно

Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid: 2W5zFHTGSec