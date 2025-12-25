Как бизнесу в России оплачивать зарубежные инвойсы: рекомендации для импортеров

Что происходит с международными расчетами
Ниже — несколько факторов, которые повлияли на международные платежи.
Переводы замедлились. Многие российские банки не могут отправить деньги за рубеж из-за ограничений: большинство отключены от SWIFT. Импортерам приходится открывать счета в других банках, которых санкции не коснулись. Но и это не всегда помогает.
Американские банки отслеживают операции с долларом: даже если банк-отправитель не в санкционном списке, бюрократия тормозит расчеты. Пока проверяющие ищут в цепочке платежей организации из стоп-листа, бизнес теряет несколько дней, а то и недель или месяцев.
Пример из нашей практики. Компания импортирует в Россию лифты из Европы. В начале 2025 года она отправляла контрагенту деньги за очередную партию. Поставщик ждал платеж полтора месяца, а покупатель рисковал попасть на неустойку — в России оборудование уже ждали клиенты.
Банки заворачивают платежи. Бывает, что после проверок и ожидания иностранный банк отказывается принимать деньги из России. Представьте ситуацию: компания строит завод и заказала станки в Китае. Сроки горят, а работа встала, потому что производитель не видит оплаты. Приходится отправлять сумму через другой банк и снова гадать, когда пройдет платеж.
Банки-корреспонденты из третьих стран тоже могут создавать проблемы для импортеров. Например, российская компания отправила платеж в венгерский ОТП-банк, который готов принять деньги. Но в расчетах задействован итальянский банк-корреспондент Intesa — и он строже относится к платежам из России. В этом случае есть риск, что перевод задержится или не пройдет вовсе.
Расчеты подорожали. За международные платежи банки берут крупные проценты, часто без верхнего лимита по сумме — например, минимальная комиссия Юникредит Банка за исходящий перевод в долларах — 400 $, а в другой валюте — 8%. Для бизнеса это дополнительные затраты на ровном месте, которые съедают часть прибыли.
В итоге бизнес стал выкручиваться и использовать нетрадиционные методы оплаты зарубежных инвойсов: криптовалюту, счета в зарубежных банках и услуги платежных агентов.
Три рабочих способа оплаты инвойсов
Дальше разберем каждый из них.
Криптовалюта
Криптовалюта — быстрый и относительно дешевый способ отправить деньги за рубеж. Бизнес может использовать крипту как промежуточное звено: деньги переводятся в USDT или другие монеты, проходят транзакцию и обмениваются на фиат — доллары, юани, дирхамы — уже в стране получателя.
Такой способ позволяет сократить комиссии и обойти задержки, связанные с проверками со стороны банков-корреспондентов.
Физлица проводят такие переводы через P2P-платформы или онлайн-обменники, но для оплаты инвойсов на счет юридического лица, особенно с подтверждением для банка или таможни, такие варианты не подойдут — здесь важны договор, платежное поручение и понятный источник средств.
В России правовой статус криптовалюты постепенно уточняется, но, чтобы избежать риска блокировки при прямом переводе денег на покупку цифровых активов, юрлица могут покупать их через брокеров-нерезидентов. Такие сделки оформляются как агентские услуги, и назначение платежа не содержит упоминаний о криптовалюте.
Помните, что крипта — это высокорисковый финансовый инструмент: курс может измениться за несколько минут, особенно при переводах в BTC или ETH. Чтобы этого избежать, лучше использовать стейблкоины — криптовалюты с привязкой к доллару (USDT, USDC).
Счет в иностранном банке
Оплаты через иностранный счет — рабочая схема, если компания готова соблюдать требования как зарубежного банка, так и российского валютного законодательства. Такой счет позволяет оплачивать инвойсы напрямую, вести расчеты в нужной валюте и подключать локальные платежные инструменты.
Чаще всего счета открывают в Гонконге, Армении, Казахстане, ОАЭ — в странах, где банки готовы работать с нерезидентами при наличии документов, деловой активности и прозрачной структуры. В ЕС и США счета для российских компаний сейчас практически недоступны.
После открытия счета его нужно задекларировать в налоговой и ежеквартально отчитываться о движении средств даже при отсутствии операций. При этом переводы с российского счета на иностранный и обратно подпадают под валютный контроль: банк запрашивает контракт, инвойс и подтверждение цели платежа. Если документы не в порядке, операцию могут приостановить.
Сами зарубежные банки также проводят проверки — особенно при входящих переводах из России. Они запрашивают данные о компании, структуре собственников и источниках средств.
При непрозрачной структуре или наличии контрагентов из санкционных списков счет могут заблокировать. Поэтому такой способ расчетов подходит компаниям с устойчивой внешнеэкономической деятельностью, готовым к регулярной отчетности и двойному контролю.
Платежный агент
Платежный агент — это фирма-посредник, которая доставляет денежные переводы иностранным компаниям. Импортеры пользуются такими услугами, когда прямые оплаты не работают или обходятся слишком дорого.
Вот как обычно выглядит компания-посредник:
Нерезидент России. Организация зарегистрирована как юридическое лицо в другой стране. Например, мы в 1tab работаем с агентами из Гонконга, ОАЭ и Турции.
Есть счета в российских и зарубежных банках. Посредники используют расчетные счета по всему миру, чтобы обменивать разные валюты. Агенты переводят доллары, евро, юани, дирхамы, а также криптовалюту. Клиент не покупает иностранные деньги, а просто отправляет агенту рубли. Дальше посредник сам конвертирует их в другую валюту.
Принимает суммы от 10 000 $.Иногда порог устанавливают в рублях — от 1 000 000 ₽. Платежные агенты помогают с небольшими и крупными контрактами. Например, один из наших клиентов закупает мебель на суммы около 10 000 $, а другой импортирует дорогую технику на 800 000 $ за одну поставку.
Если сумма по отдельным отгрузкам не дотягивает до минимума — это не проблема. В таких случаях импортеры собирают несколько партий товара и рассчитываются за них одновременно.
Как отправить деньги за рубеж через агента
Ниже — пошаговая инструкция, как рассчитаться за товары через платежного агента.
1. Выбрать посредника. Когда ищете агента, смотрите на несколько параметров:
Товарная группа. Одни компании платят за любую продукцию, а другие специализируются на категориях: автомобили, спецтехника, спорттовары.
Страна поставщика. Может ли посредник отправить деньги в нужный банк. За товары из Китая мы помогаем платить, как правило, с фирм в Гонконге.
Валюта перевода. Убедитесь, что агент конвертирует рубли в валюту контракта — доллары.
2. Подписать агентское соглашение. Условия сотрудничества обсудите на берегу. Импортер и агент договариваются: кто, что и в какие сроки делает. После этого компания и посредник заключают агентское соглашение.
3. Показать агенту внешнеторговый контракт. Прежде чем отправить платеж, посредник изучает условия договора между зарубежной компанией и импортером. Это нужно, чтобы выбрать оптимальную схему движения денег между банками партнерской сети.
4. Согласовать плательщика. Выберите компанию, у которой есть нужная сумма на банковских счетах. Получите подтверждение от поставщика товаров, что он сможет принять деньги от этого плательщика.
5. Рассчитать курс. Агент определяет курс обмена рублей на доллары и комиссию за свои услуги на день оплаты товара.
6. Перевести деньги агенту. Клиент отправляет рубли на рублевый счет посредника в российском банке. Если случается заминка и импортер не успевает перевести сумму в день, когда подписал агентское соглашение, агент пересчитывает курс на следующий день.
Иногда компании оплачивают импорт с помощью криптовалюты. В таких случаях напрямую крипту не отправляют. Поставщикам нужно получить деньги на банковские счета, поэтому платежные агенты за комиссию конвертируют криптовалюту в фиатные деньги — так называют обычную валюту разных стран: доллары, евро, юани, дирхамы.
Мы в 1tab помогаем проводить такие операции: принимаем рубли, доллары, евро, криптовалюту от физлиц и юрлиц и отправляем платеж в нужной конечному получателю валюте, а по итогу предоставляем платежное поручение для таможни и налоговой.
7. Отправить платежное поручение. Агент присылает документ, который подтверждает перевод денег в страну получателя. В поручении нужно указать номер и дату контракта, по которому была оплата. Поручение нужно импортеру, чтобы растаможить товары — документ подтверждает, что отгрузка действительно предназначена этой компании.
8. Оформить закрывающие документы. Посредник присылает отчет агента. Он подтверждает, что компания исполнила платежное поручение. Обычно в том же пакете посредники отправляют копию банковской выписки и сообщение из системы международных платежей SWIFT.
В общей сложности отправка денег в другую страну занимает 1-2 рабочих дня. Теперь производитель упаковывает товары, а импортер спокойно ждет поставку. Колесики крутятся, бизнес работает, и все счастливы.
Что еще учесть импортеру
Отправить деньги контрагенту — важная часть сделки. Но чтобы поставка прошла гладко, нужно еще много чего предусмотреть. Например, разобраться в требованиях таможни, оформить контракт, получить бухгалтерские документы.
Вот базовые моменты, на которые стоит обращать внимание опытным и начинающим импортерам.
1. Условия контракта. Зафиксируйте в документе все важное о поставке. Если появятся разногласия с контрагентом, вы сможете сослаться на пункты контракта.
Что обязательно должно быть в договоре:
ассортимент товаров — цены, названия, количество, модели, цвета;
порядок расчетов — предоплата или постоплата;
сроки поставки — когда продавец доставляет товар или готовит к отгрузке;
условия по INCOTERMS — международные правила торговли определяют, в какой момент право собственности на товар переходит к покупателю;
ответственность сторон — штрафы за задержку отгрузки, просрочку оплаты или поставку некачественного товара.
Отдельным пунктом укажите, что рассчитываетесь за товар через агента. Пусть зарубежная компания заранее подтвердит, что сможет принять деньги от международного посредника.
Иностранные партнеры могут насторожиться, если российской компании вдруг понадобится платежный агент. В такой момент важно не потерять доверие поставщика. Открыто скажите, что банки-корреспонденты долго обрабатывают платежи из России, но вы хотите сохранить контракт и продолжать работу. А это единственный способ быстро отправить деньги.
2. Валютный контроль. Государство следит, чтобы компании не выводили деньги за рубеж нелегально. Поэтому специалисты банка спрашивают, как посредник формирует обменный курс, или просят внести правки в агентское соглашение. До отгрузки покажите договор с платежным агентом отделу валютного контроля в том банке, где у вашей компании открыт счет.
3. Таможенные процедуры. Покупатели зарубежных товаров платят пошлины, сборы, НДС, а иногда еще и акцизы. Вместе с грузом на таможню предоставляют пакет документов:
инвойс или счет-фактуру;
транспортную накладную;
упаковочный лист;
сертификат происхождения;
техническое описание.
Чтобы правильно рассчитать платежи и собрать документы, можно обратиться к таможенному брокеру. Он составляет декларацию, общается с инспекторами и снимает головную боль с импортера.
4. Комиссии за перевод. Обычно комиссия платежного агента составляет от 1,7% стоимости товара по курсу Центробанка на день оплаты. Также посредники берут 100 $ или 100 € за каждое платежное поручение.
Комиссии посредников обходятся в минимальные суммы по сравнению с убытками, которые создают задержки поставок. Но даже эти расходы можно компенсировать. Один наш клиент получил у китайского поставщика дополнительную скидку на товар. Продавец снизил цену на 3%, которые импортер платит агенту.
Российским компаниям сейчас сложнее рассчитываться по контрактам, но рабочие и прозрачные для налоговой и таможни методы все еще остаются. Важно выбрать надежного контрагента и прописать в договоре все важные детали.
