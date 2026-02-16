Как вырастить фулфилмент-компанию до 149 млн выручки без хаоса в учете: кейс ExpressRMS

Как мы используем МойСклад

Сегодня у нас более 50 клиентов, и для каждого мы создали отдельный виртуальный склад в сервисе. Внутри основного склада мы настроили дополнительные зоны: для брака, экспертизы и других задач — все это гибко настраивается в системе.

Рисунок. Виртуальный склад в МоемСкладе

В МоемСкладе собрана вся важная информация: и движение денег, и товаров, и продажи по каждому клиенту. Мы можем сразу видеть, где продажи идут лучше — на маркетплейсах или в розничных магазинах клиентов.

Активно пользуемся отчетами в сервисе, в том числе создаем собственные формы. В каждом блоке системы у нас настроены свои отчеты: например, для клиентов — по приемкам с автоматической тарификацией, что позволяет сразу видеть принятый товар по месяцам с рассчитанной стоимостью хранения.

Также у нас есть отчеты по отгрузкам, которые показывают, какие заказы и товары ушли со склада.

Особенно активно мы работаем с отчетами из модуля «Обороты». Например, мы создали специальный отчет по отгрузкам с учетом «Честного знака» — нашим клиентам важно видеть, какие коды маркировки поступили на склад и какие были отгружены. Этот отчет мы построили на базе данных по оборотам и отгрузкам, где прямо указываем номера «Честного знака» для каждого заказа.