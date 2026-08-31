У нас нет рекламы, соцсетей и сайта, но есть очередь из клиентов и оборот 22,7 млн рублей за полгода

С чего все начиналось

Все началось еще в 2013 году. Мы с лучшим другом работали в банках и нас обоих не устраивала зарплата. Тогда мы вспомнили, как во время учебы в институте уже подрабатывали ремонтами балконов, и решили: почему бы не попробовать снова?

Так мы стали совмещать: днем сидели в офисе, а после пяти вечера ехали на объекты и до ночи штукатурили, красили, собирали балконы. Клиентам мы говорили, что на основной работе тоже заняты в строительстве, хотя на самом деле были обычными банковскими служащими.

В 2014 году грянул кризис, ипотечные сделки остановились, а я как раз работал с ипотекой. Встал выбор: оставаться в банке на мелкой должности или уходить. Мы с другом решили, что пора завязывать с банковской сферой, и полностью ушли в отделку.

Рисунок 2. Санузел — наша работа

Долгое время мы работали только вдвоем, сами брали объекты и делали все своими руками. Первые заказы получали через посредников, которые забирали себе 40%, а нам оставляли шестьдесят за саму работу — так мы сделали балконы в трех квартирах.

Однажды мои родственники решили сделать ремонт и доверились нам — это был наш первый самостоятельный объект без посредников. Мы с другом сделали его качественно, с душой, и им все очень понравилось. После этого они начали рекомендовать нас всем своим знакомым, друзьям, соседям. Сарафанное радио сработало мгновенно — люди звонили один за другим, и очень быстро у нас образовалась очередь из клиентов на год вперед.

Сначала мы брались только за балконы, но постепенно перешли на полноценные ремонты под ключ — квартиры от черновой отделки до финишной. Единственное, в чем мы не были сильны — установка дверей, поэтому на такие работы мы нанимали узких специалистов и зарабатывали на этом небольшую комиссию.

В таком режиме — без выходных, без прорабов и бригад — мы проработали около шести лет.