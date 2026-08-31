У нас нет рекламы, соцсетей и сайта, но есть очередь из клиентов и оборот 22,7 млн рублей за полгода

С чего все начиналось
Все началось еще в 2013 году. Мы с лучшим другом работали в банках и нас обоих не устраивала зарплата. Тогда мы вспомнили, как во время учебы в институте уже подрабатывали ремонтами балконов, и решили: почему бы не попробовать снова?
Так мы стали совмещать: днем сидели в офисе, а после пяти вечера ехали на объекты и до ночи штукатурили, красили, собирали балконы. Клиентам мы говорили, что на основной работе тоже заняты в строительстве, хотя на самом деле были обычными банковскими служащими.
В 2014 году грянул кризис, ипотечные сделки остановились, а я как раз работал с ипотекой. Встал выбор: оставаться в банке на мелкой должности или уходить. Мы с другом решили, что пора завязывать с банковской сферой, и полностью ушли в отделку.
Долгое время мы работали только вдвоем, сами брали объекты и делали все своими руками. Первые заказы получали через посредников, которые забирали себе 40%, а нам оставляли шестьдесят за саму работу — так мы сделали балконы в трех квартирах.
Однажды мои родственники решили сделать ремонт и доверились нам — это был наш первый самостоятельный объект без посредников. Мы с другом сделали его качественно, с душой, и им все очень понравилось. После этого они начали рекомендовать нас всем своим знакомым, друзьям, соседям. Сарафанное радио сработало мгновенно — люди звонили один за другим, и очень быстро у нас образовалась очередь из клиентов на год вперед.
Сначала мы брались только за балконы, но постепенно перешли на полноценные ремонты под ключ — квартиры от черновой отделки до финишной. Единственное, в чем мы не были сильны — установка дверей, поэтому на такие работы мы нанимали узких специалистов и зарабатывали на этом небольшую комиссию.
В таком режиме — без выходных, без прорабов и бригад — мы проработали около шести лет.
Людей пришлось выращивать самим
В какой‑то момент мы поняли, что вдвоем уже не справляемся — очередь растянулась почти на полтора года. Решили нанимать мастеров со стороны, но они делали много брака — нам приходилось переделывать и оправдываться перед клиентами.
Тогда мы решили брать учеников. Они начинали с подсобных работ, постепенно мы доверяли им все больше, но всегда контролировали. Так они вырастали в хороших специалистов. Но когда человек уже всему научился, он хочет зарабатывать больше и уходит в самостоятельное плавание. Эта череда повторялась снова и снова: мы учили — они уходили. Повышать зарплату бесконечно мы не могли, потому что есть рынок труда, и переплюнуть его без потери своего заработка невозможно.
Со временем сформировался костяк сотрудников, которые остались с нами.
Сарафанное радио вместо рекламы
Мы работаем как самозанятые, у нас нет организации. При этом мы вообще не используем рекламу — ни на Авито, ни в соцсетях, даже сторис перестал выкладывать. Клиентов от этого не убавилось.
Однажды мы сделали ремонт у нескольких топ-сотрудников крупной ульяновской компании. Сарафанное радио сработало мгновенно — до сих пор оттуда ежемесячно звонят люди и просят сделать ремонт именно у нас. Так что мы работаем только по сарафанке, и нам этого достаточно.
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От ремонта квартир — к строительству домов
У нас много постоянных клиентов, которым мы делали ремонт не раз — у них, у их детей, родителей. Именно они подтолкнули нас к следующему уровню. Три года назад мы начали параллельно строить дома. Сейчас строим уже седьмой. Для нас это много, ведь раньше мы занимались только отделкой помещений.
Стройку в основном курирую я, напарник пока остается на отделке, но постепенно учится. Когда начинали, опыта не было — наняли прораба с сорокалетним стажем. Два года работали с ним, он передавал нам все тонкости, я записывал, выезжал на замеры, даже на его личные объекты. Он многому научил, и с этого года мы строим уже сами.
Параллельно ведем 10–15 объектов по внутренней отделке. Основной костяк — восемь человек при нас. Остальные — субподрядчики по штукатурке, электрике, потолкам. Это постоянные партнеры, работаем по четкому графику.
Цены и зарплаты
По рынку сейчас цена работы — 20–25 тысяч за квадрат. Средний оклад у наших ребят — 100 тысяч рублей. По меркам города это средне, но без переработок. Если хотят больше — остаются подольше. Рабочий день с девяти до шести, обед — час. Но мы не следим строго за временем — смотрим по объему работы. Жесткого графика нет, каждый сам строит свой план. Если вижу, что где‑то отстаем, подгоняю.
Финансы и учет
Раньше мы не могли нормально посчитать прибыль. Все в Excel — на каждый объект таблицы с зарплатами, расходами. Каждый вечер я сидел с чеками и переносил данные в таблицы. Чтобы свести в единый отчет, требовалось еще два дня. Скопировать данные из одной таблицы в другую было невозможно. Тогда мы поняли: нужна автоматизация.
Начали в прошлом году с сервисом МойСклад. Сначала было тяжело, но когда перенесли все объекты, наконец стали видеть движение средств. Сейчас внутри системы работаю не я — есть бухгалтер. Она ведет отчеты по движению средств. По каждому объекту — два варианта. Первый — для меня: там видно, сколько денег осталось на нашем балансе после всех зарплат, грузчиков, доставок и прочих расходов. Второй — для клиента: он видит только затраты на материалы и свой остаток. Я прошу отчет по объекту — и сразу получаю оба.
За полгода оборот — 22,7 миллиона рублей. Чистая прибыль, которую мы забираем на руки, — 25%.
«Когда начали работать с Линаром, заметили интересную деталь: они вообще не учитывали прибыль с материалов. В их Google‑таблицах этой статьи расходов просто не было. Мы спросили: „Как вы учитываете эту прибыль?“ Оказалось, она была неучтенной. Они делали клиентам скидку от оптовых цен, плюс магазин начислял им бонусы — но все это нигде не фиксировалось.
Мы внедрили другой подход: в приемках отражаем реальную закупочную цену со скидкой магазина, а в отгрузках — цену, по которой отдаем клиенту. Так и появляется небольшая маржа. На одном чеке она незаметна, но в совокупности по всем объектам выходит нормальная прибыль. Мы вывели это в отдельную статью и теперь Линар четко видит, сколько зарабатывает на продаже материалов», — Рамиль Валиуллин, партнер МоегоСклада, компания БИТРУ.
Как мы работаем с клиентами
С физическими лицами проще. Сделали этап — например, электромонтаж на 150 тысяч — они сразу платят. Им так удобнее, да и нам тоже. Раньше мы работали примерно: «Ну, на 200 тысяч сделали, давайте 200».
Сейчас четко — есть смета и поэтапный план. Мы отмечаем выполненные работы, бухгалтер присылает отчет по чекам — сколько потратили на материалы. Складываем эти суммы и выставляем счет.
Мы никогда не берем предоплату. Материалы и работу делаем за свой счет. Клиент платит только после того, как этап принят. На квартиру обычно выходит шесть этапов.
Черновой этап — электромонтаж, подготовительные работы, возведение перегородок (если нужно).
Штукатурные работы — выравнивание стен и потолков.
Стяжка пола и санузлы — заливаем стяжку, если требуется, затем делаем санузлы.
Малярные работы — шпаклевка и чистовая подготовка стен.
Чистовые работы — обои или покраска, ламинат.
Натяжные потолки — обычно в самом конце. Но если делаем мы, то каркасы закладываем до обоев, а полотно натягиваем после — так чище и аккуратнее.
Финиш — установка розеток, светильников, сантехники, унитазов, раковин. И финальная уборка.
Часто работаем параллельно с мебельщиками, потому что встроенная мебель завязана с потолками и санузлами. Мебель изготавливают месяц-два, и из‑за этого сроки сдачи растягиваются. Мы пытались уйти от этого, но современные тренды диктуют свое — встроенная мебель сейчас почти везде, так что этот этап, скорее всего, останется с нами надолго.
Почему отказываемся от клиентов
Ситуации бывают разные, и иногда приходится отказываться от клиента. Однажды мы делали ремонт в частном доме — зал 60 квадратов с шестиметровым потолком. Дизайнер нарисовал проект, и мы с другом, работая вдвоем, около двух месяцев собирали каркас. Когда все было готово и пора было начинать малярку, пришел друг клиента и сказал: «Как‑то вульгарно смотрится потолок, надо переделывать». На следующий день клиент попросил разобрать все.
Два месяца работы, столько сил вложено — а нам говорят просто сломать. Мы отказались. К тому моменту по всем комнатам уже были переделки: делаем по проекту, а через неделю переделываем. Этот потолок стал последней каплей — разбирать шестиметровую конструкцию, под которую уже леса возвели, мы не стали.
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Стройка — это постоянные форс-мажоры
Однажды случился серьезный факап. Делали демонтаж в хрущевке на первом этаже, повредили трубу отопления. Было уже поздно, вызвать никого не могли, труба потекла. Мы как ни пытались ее заделать — не получалось. Пришлось организовать дежурство с напарником. В подвале поставили большое корыто, туда стекала вода, мы черпали ее ведрами и выносили на улицу.
Так всю ночь, по три часа дежурили до утра. В 8 утра приехали теплосети, отключили отопление во всем доме, мы быстро перепаяли трубу. Это был, наверное, самый запомнившийся случай.
С поставщиками задержки случаются постоянно. Недавно была история с санузлом: клиент заказал плитку из Ирана, и из‑за перекрытия Ормузского пролива контейнер застрял на два месяца. Мы на два месяца просрочили сроки. Плитка была необычная — два цвета, один из Индии, по дизайн‑проекту они должны были сочетаться. Клиенту принципиально нужна была именно эта расцветка. Мы дождались и положили.
Еще случай: ждали подоконники из натурального камня травертина два с половиной месяца, потому что без них нельзя было делать малярные работы и декоративку. Пришли — три подоконника расколоты пополам, прямо в упаковке. Заказали новые, через две недели привезли, но нешлифованные. Пришлось шлифовать на месте, покрывать защитным слоем, чтобы клиент не узнал.
В стройке всегда так: планируешь одно, а по факту все идет по‑другому. В стройке всегда так: составишь план на неделю, а через день его уже приходится менять. С поставщиками работаем по предоплате — никто не привезет, пока не оплатишь.
С людьми тоже непросто. Ко всем нужен свой подход. Напарник больше любит работать руками и говорит, что у него нервов не хватает на общение с клиентами. Я общаюсь в основном с заказчиками. Но мы оба понимаем: шаблонных решений не бывает, к каждому клиенту — индивидуальный подход.
Что дальше
Сейчас я смотрю в сторону масштабирования строительства. В отделке у нас процесс уже отлажен: мы понимаем, как организовать работу, осталось найти сильных прорабов, передать им контроль объектов и самим сосредоточиться на развитии бизнеса.
Со строительством домов все сложнее. Здесь нужны серьезные вложения, аккредитация в банках, открытие ООО и совсем другой уровень организации процессов. Штат сильно не увеличится — добавятся прораб и снабженец, а основная часть работ по‑прежнему останется за проверенными субподрядчиками.
Мы не стремимся расти любой ценой. Для нас важно сохранить тот уровень качества, благодаря которому все эти годы к нам приходят клиенты по рекомендациям. Поэтому мы будем постепенно развивать строительство домов и делать это направление основным.
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