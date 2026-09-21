Топ ошибок бизнеса при работе с Честным знаком в 2026 году и как их избежать

Самое главное:
Система может выдать ошибку на любом этапе работы с Честным знаком.
Большая часть технических ошибок решается правильной настройкой системы.
Если ошибка возникла в цепочке поставок, для ее исправления, возможно, придется связаться с поставщиком.
Если исправить ошибку своими силами не получилось, обращайтесь в службу поддержки Честного знака.
УКЭП не обнаружена или ПО не настроено для взаимодействия с системой
Такая ошибка возникает на этапе авторизации по нескольким причинам:
Причина ошибки
Как исправить
В USB-порт компьютера не установили токен с ключами
Проверьте наличие ключевой пары, подключите носитель и убедитесь в целостности контейнера. УКЭП может хранится также на жестком диске компьютера или в реестре
Отсутствие СКЗИ (средство криптозащиты информации)
Чтобы система могла «прочитать» электронную подпись, на компьютер нужно установить и активировать КриптоПро CSP либо VipNet CSP в актуальной версии
Отсутствие специального плагина для браузера, без которого невозможна корректная работа компонентов связки «веб-интерфейс – криптопровайдер – токен»
Установите плагин Рутокен Плагин либо КриптоПро ЭЦП Browser plug-in
Отсутствие личного сертификата пользователя, корневого сертификата удостоверяющего центра
Необходима корректная привязка сертификата к контейнеру закрытого ключа. Импортируйте необходимые сертификаты в хранилища системы
МойСклад — комплексная программа для работы с маркировкой и учета товаров. Благодаря прямой интеграции с Честным знаком работайте в режиме одного окна: заказывайте DM-коды прямо в программе и распечатывайте их, отгружайте и принимайте товар по ЭДО, ведите учет продаж. Есть интеграция с онлайн-кассой, 2D-сканером штрихкодов, принтером этикеток и ТС ПИоТ (модулем для связки между кассой и ЧЗ). В программе можно вести учет не только товаров с маркировкой, но и всего ассортимента.
Неправильно указан номер декларации или сертификата соответствия
При добавлении разрешительного документа в Честный знак система может заявить, что его номер не найден в реестре Росаккредитации. Причина ошибки часто кроется в неправильном внесении номера документа, либо в том, что пользователь пытается указать не тот тип документа, перепутав сертификат с декларацией.
Как исправить:
Убедитесь, что указали правильный тип документа и такой же номер как в оригинале. Если нет — введите правильные данные, не путая русские и латинские символы.
Если после исправления система все равно выдает отказ, обратитесь к реестру Росаккредитации на официальном сайте ведомства. При наличии сертификата / декларации в реестре, документ должен появиться и в Честном знаке.
Если все отражено верно и документ есть в реестре, но система по-прежнему отказывает, обратитесь в поддержку Честного знака, указав в обращении регистрационный номер документа в ГИС МТ (идентификатор CrptDocumentld).
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Карточка товара не найдена либо к ней нет прав доступа
Исправляйте ошибку в зависимости от причины, по которой она возникла:
Причина ошибки
Как исправить
В созданной карточке не заполнены обязательные поля, поэтому она не прошла модерацию и находится в статусе черновика — в результате невозможно заказать коды маркировки
Найдите карточку в разделе «Национальный каталог» в личном кабинете (это можно сделать по указанному в ошибке идентификатору товара GTIN). Проверьте внесенную информацию, корректно заполните все обязательные поля, сохраните, отправьте на модерацию. После смены статуса карточки на «Готов к заказу КМ», коды маркировки можно запрашивать заново
Указан неправильный идентификатор товара GTIN
По неверному коду система не может идентифицировать товар. Перепроверьте GTIN и укажите правильный код
На один и тот же GTIN создано несколько карточек товара
Проверьте все созданные карточки, из них оставьте только одну — правильную, а дубли удалите
Отсутствуют права доступа к карточке товара, произведенного другой компанией
Компания — производитель, создавшая карточку, должна предоставить доступ к ней через личный кабинет Честного знака.
Чтобы избежать некорректных данных и задваивания документов, используйте систему МойСклад для взаимодействия с Честным знаком.
Недостаточное описание товара
Такая ошибка может возникнуть на этапе регистрации и ввода в оборот нового товара, а также при перерегистрации, при заказе кодов маркировки.
Причин несколько:
В карточке не заполнено одно или несколько обязательных полей.
Карточка не опубликована.
Неправильный формат ввода данных.
Истек срок разрешительных документов (регистрационного удостоверения, сертификата, декларации), либо они не загружены в систему.
Как исправить:
Проверьте заполнение карточки.
Внесите недостающие данные в обязательные поля.
Исправьте сведения, внесенные в неправильном формате.
Проверьте срок действия разрешительных документов, внесите данные действующих разрешений, загрузите недостающие документы.
Ошибки при передаче прав собственности
Чаще всего на этом этапе возникают следующие ошибки:
В ГИС МТ нет данных по указанному ИНН. Причиной может быть неправильно указанный поставщиком код места осуществления деятельности.
Как исправить:
Связаться с поставщиком, попросить его проверить внесенные в документ данные и отправить вам корректный УПД.
Код маркировки уже отгружен / продан. Такая ошибка появляется, когда пытаетесь передать через УПД коды, которые ранее перешли к другому получателю, были проданы или выведены из оборота.
Как исправить. Коды, перешедшие к другому получателю, попросите вернуть обратным УПД и после возврата пересоздайте документ без этих кодов. Проданные на кассе или выведенные из оборота коды удалите из УПД и отправьте документ заново. В дальнейшем, перед формированием УПД проверяйте статус кодов маркировки в личном кабинете.
Участник оборота не является владельцем КИ. Такая ошибка возникает, если пытаетесь выполнить операцию с кодом, формально числящимся за другим участником оборота.
Как исправить (в зависимости от причины):
Причина ошибки
Исправление
УПД от поставщика не подписан либо не принят
Проверьте, есть ли во входящем УПД необходимые коды, подпишите документ и дождитесь его обработки в ГИС МТ
Товар получен не через ЭДО
Обратитесь к поставщику и запросите у него электронный УПД через ЭДО
Коды не совпадают с данными УПД
Проведите сверку кодов на товаре с кодами в УПД. При пересортице оформите корректировочный документ, в некоторых случаях, возможно, потребуется перемаркировка
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Код маркировки поврежден или нанесен неправильно
Коды маркировки должны сохраняться на товарной упаковке до момента покупки товара, при этом они должны быть хорошо видимыми и легко сканироваться.
Ошибка
Как исправить
Код маркировки поврежден
Проверяйте целостность и качество нанесения кодов до отправки товара на склады и в магазины, чтобы заранее выявить нерабочие кодировки
Код маркировки размещен на внешней упаковке, удаляемой до передачи товара покупателю (товар без кода Честный знак сочтет нелегальным)
Если перед продажей покупателю товар освобождается от упаковки, наносите код маркировки и на упаковку, и на товар. Не размещайте коды на прозрачной упаковочной пленке и отделяемых частях товарной упаковки
Чек-лист: как избежать ошибок при работе с Честным знаком
Настройте работу с электронной подписью. Убедитесь, что сертификат УКЭП действителен, установите актуальную версию СКЗИ и браузерный плагин для корректной работы с веб-интерфейсом. Проверьте, установлен ли личный сертификат и сертификаты удостоверяющего центра.
При работе с карточками товаров: проверьте статус карточки — она должна быть опубликована, иметь статус «Готов к заказу КМ», в ней должны быть заполненными все обязательные поля. Сверьте GTIN — он должен быть одинаковым в карточке и в документах.
При заказе и нанесении кодов маркировки: убедитесь, что статус заказа «Доступен» или «Закрыт». Сверьте коды с данными из заказа. Проверьте качество печати кодов и отсутствие повреждений.
При вводе товара в оборот и передаче прав: перед подписанием УПД сверьте коды маркировки с кодами на товаре. Убедитесь, что код не выведен из оборота, а товар перешел на ваш баланс. Сверьте реквизиты в УПД с зарегистрированными данными.
При продаже товара: отсканируйте код маркировки на кассе, проверьте разрешительный режим.
Регулярно обновляйте программное обеспечение. Используйте актуальные версии кассового ПО, модуля интеграции, криптопровайдера.
Проводите для сотрудников обучение и инструктажи по работе с Честным знаком.
Если исправить ошибку самостоятельно не получается, обращайтесь в техподдержку Честного знака.
МойСклад — комплексное решение для участников оборота маркированных товаров. С его помощью выполняйте все основные действия, не переходя в Честный знак: заказывайте коды, обменивайтесь электронными документами с контрагентами по ЭДО, ведите учет продаж.
Программа поддерживает более 30 категорий товаров, подлежащих обязательной маркировке: от одежды до стройматериалов. Зарегистрируйтесь и получите бесплатный доступ к возможностям для маркировки на 14 дней, а к товарному учету — без ограничений по времени.
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