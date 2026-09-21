Топ ошибок бизнеса при работе с Честным знаком в 2026 году и как их избежать

Код маркировки поврежден или нанесен неправильно

Коды маркировки должны сохраняться на товарной упаковке до момента покупки товара, при этом они должны быть хорошо видимыми и легко сканироваться.

Ошибка Как исправить Код маркировки поврежден Проверяйте целостность и качество нанесения кодов до отправки товара на склады и в магазины, чтобы заранее выявить нерабочие кодировки Код маркировки размещен на внешней упаковке, удаляемой до передачи товара покупателю (товар без кода Честный знак сочтет нелегальным) Если перед продажей покупателю товар освобождается от упаковки, наносите код маркировки и на упаковку, и на товар. Не размещайте коды на прозрачной упаковочной пленке и отделяемых частях товарной упаковки

Чек-лист: как избежать ошибок при работе с Честным знаком

Настройте работу с электронной подписью. Убедитесь, что сертификат УКЭП действителен, установите актуальную версию СКЗИ и браузерный плагин для корректной работы с веб-интерфейсом. Проверьте, установлен ли личный сертификат и сертификаты удостоверяющего центра.

При работе с карточками товаров: проверьте статус карточки — она должна быть опубликована, иметь статус «Готов к заказу КМ», в ней должны быть заполненными все обязательные поля. Сверьте GTIN — он должен быть одинаковым в карточке и в документах.

При заказе и нанесении кодов маркировки: убедитесь, что статус заказа «Доступен» или «Закрыт». Сверьте коды с данными из заказа. Проверьте качество печати кодов и отсутствие повреждений.

При вводе товара в оборот и передаче прав: перед подписанием УПД сверьте коды маркировки с кодами на товаре. Убедитесь, что код не выведен из оборота, а товар перешел на ваш баланс. Сверьте реквизиты в УПД с зарегистрированными данными.

При продаже товара: отсканируйте код маркировки на кассе, проверьте разрешительный режим.

Регулярно обновляйте программное обеспечение . Используйте актуальные версии кассового ПО, модуля интеграции, криптопровайдера.

Проводите для сотрудников обучение и инструктажи по работе с Честным знаком.

Если исправить ошибку самостоятельно не получается, обращайтесь в техподдержку Честного знака.

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