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Маркировка товаров Честный знак
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Маркировка товаров в 2027 году: календарь, новые товарные группы, как подготовиться

Маркировка товаров в 2027 году: календарь, новые товарные группы, как подготовиться

В 2027 году расширится перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, а для ряда категорий вступят в силу новые правила учета и продажи. Разбираем, какие изменения ждут бизнес, когда заканчиваются переходные периоды и как подготовиться к работе с системой «Честный знак».

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Кратко о главном:

  • С 1 сентября 2027 года начнется обязательная маркировка отдельных видов детских молочных каш. Для других новых товарных групп сроки пока обсуждаются.

  • Вводятся новые правила учета. Например, с 1 марта на поэкземплярный учет переходят детские игрушки, с 1 июня — строительные материалы, с 1 октября — консервы.

  • Расширяется число товаров, по которым нужно передавать сведения о продажах через ККТ. С 1 июня новые требования затронут мясную продукцию, растворимые напитки и стройматериалы, с 1 июля — сладости.

  • Для отдельных категорий вводятся запреты на оборот немаркированных остатков. 

  • Бизнесу предстоит подготовить кассы, ЭДО и товарный учет. Проверьте ассортимент, сроки маркировки, оборудование и остатки товаров до вступления новых требований в силу.

В 2027 году перечень товаров для обязательной маркировки в системе «Честный знак» продолжает расширяться. Например, с 1 сентября производители и импортеры должны будут маркировать отдельные виды детских молочных каш. Для продукции, которую начали маркировать раньше, наступят новые этапы. Бизнесу потребуется передавать сведения о приемке, отгрузке и продаже товаров. Конкретные сроки зависят от товарной группы.

Изменения затронут и порядок учета маркированной продукции. Сам товар получает индивидуальный DataMatrix-код, но сведения о его движении могут передаваться по-разному. 

  • При объемно-сортовом учете в документах указывают код товара (GTIN) и количество единиц.

  • При партионном учете дополнительно отмечают номер производственной партии. 

  • Поэкземплярный учет требует указывать индивидуальный код каждой единицы продукции.

Одновременно заканчиваются переходные периоды для некоторых товарных групп. Например, остатки детских игрушек, произведенных или ввезенных до 1 декабря 2025 года, можно промаркировать до 28 февраля 2027 года включительно. С 1 марта оборот таких товаров без маркировки будет запрещен. Для других категорий действуют собственные сроки и условия.

Календарь маркировки товаров на 2027 год

В 2027 году новые требования к маркировке вступают в силу поэтапно. Одни товары производители и импортеры начнут маркировать DataMatrix-кодами, а по другим бизнес должен будет отчитываться о продажах и движении через «Честный знак». Также заканчиваются сроки реализации немаркированных остатков.

В таблице собраны основные изменения с утвержденными на текущий момент датами.

Дата

Товарная группа

Что изменится

Кого касается

1 февраля

Бритвы и лезвия

Запрет оборота немаркированных остатков. Передача сведений о продажах через кассу и объемно-сортовой учет через ЭДО

Все участники оборота

1 февраля

Молочная продукция в групповых упаковках и наборах

Передача сведений об обороте и выводе из оборота, в том числе путем розничной продажи

Все участники оборота

1 марта

Детские игрушки

Запрет оборота немаркированных остатков. Поэкземплярный учет через ЭДО и передача сведений о продажах

Все участники оборота

1 марта

Спортивное питание

Переход на поэкземплярный учет при отгрузке и приемке

Все участники оборота

1 марта

Отдельные виды медицинских изделий

Передача сведений о выводе из оборота, включая розничные продажи

Все участники оборота соответствующих изделий

1 марта

Радиоэлектронная продукция, кроме многоразовых электронных сигарет

Передача сведений о выводе из оборота, включая продажи через кассу

Все участники оборота соответствующих товаров

1 марта

Молочная продукция со сроком хранения до 40 суток включительно и отдельные молочные товары

Переход на партионный учет. Номер партии становится обязательным в отчете о нанесении кодов для всей молочной продукции

Все участники оборота; отчет о нанесении — производители и импортеры

1 марта

Бакалея

Введение разрешительного режима проверки кодов на кассах

Розница

1 апреля

Косметика, бытовая химия, товары личной гигиены и консервы

Введение разрешительного режима проверки кодов на кассах

Розница

1 апреля

Удобрения

Запрет поставок немаркированной продукции производителями и импортерами

Производители, импортеры

1 июня

Чай, кофе, какао и другие растворимые завариваемые напитки

Передача сведений о розничных продажах и объемно-сортовой учет через ЭДО

Все участники оборота

1 июня

Отдельные виды мясной продукции, включая колбасные изделия

Передача сведений о продажах и партионный учет при обороте

Все участники оборота

1 июня

Строительные материалы

Поэкземплярный учет через ЭДО и передача сведений о выводе из оборота, включая продажи через кассу

Все участники оборота

1 июня

Многоразовые электронные сигареты

Переход на поэкземплярный учет при отгрузке и приемке через ЭДО

Все участники оборота

1 июля

Сладости и кондитерские изделия

Обязательная маркировка групповых упаковок и наборов. Передача сведений о продажах и партионный учет

Производители, импортеры, оптовики, розница

1 сентября

Отдельные виды медицинских изделий

Поэкземплярный учет при отгрузке и приемке

Все участники оборота соответствующих изделий

1 сентября

Детские молочные каши

Обязательная маркировка и передача сведений о вводе продукции в оборот

Производители, импортеры

1 октября

Консервы

Переход на поэкземплярный учет при обороте и выводе из оборота по причинам, не связанным с розничной продажей

Все участники оборота

1 октября

Хозяйственные и санитарно-гигиенические изделия, туалетные принадлежности

Запрет оборота немаркированных остатков. Передача сведений о продажах и объемно-сортовой учет через ЭДО

Все участники оборота

1 ноября

Бакалея: макароны, крупы, мука, мед и другие товары расширенного перечня

Передача сведений о продажах и объемно-сортовой учет через ЭДО

Все участники оборота

1 ноября

Удобрения

Окончание срока маркировки остатков. Поэкземплярный учет через ЭДО и передача сведений о выводе из оборота

Все участники оборота

1 декабря

Бакалея: чипсы, сухарики, соусы, специи и другие товары первой волны

Поэкземплярный учет товаров, произведенных с 1 декабря 2027 года

Все участники оборота

1 декабря

Многоразовые электронные сигареты

Окончание срока продажи немаркированных остатков. Начало передачи сведений о выводе из оборота, включая розничные продажи 

Все участники оборота

1 декабря

Детские молочные каши

Передача сведений о выводе из оборота, включая розничные продажи

Все участники оборота, которые выводят товары из оборота

Также в 2027 году заканчиваются переходные периоды для отдельных товаров. Проверьте, до каких дат разрешено продавать или маркировать остатки:

  • До 31 января — бритвы и лезвия, произведенные или ввезенные до 1 декабря 2025 года.

  • До 28 февраля — детские игрушки, произведенные или ввезенные до 1 декабря 2025 года, и медицинские изделия со сроком службы, указанные в постановлении Правительства от 06.04.2026 № 375.

  • До 31 августа — отдельные БАД, произведенные или ввезенные до начала обязательной маркировки. Для продукции из предыдущих этапов срок касается товаров со сроком годности более трех лет, а для новых видов БАД, включенных в перечень с 1 марта 2026 года, — независимо от срока годности. 

До этой же даты разрешено промаркировать медизделия со сроком годности из постановления № 375. Продавать их без кодов разрешено до окончания срока годности.

  • До 30 сентября — хозяйственные и санитарно-гигиенические изделия, произведенные или ввезенные до 1 октября 2026 года. После этой даты их оборот без маркировки запрещен.

  • До 31 октября — остатки удобрений, произведенных или ввезенных до 1 ноября 2026 года. 

  • До 30 ноября — остатки многоразовых электронных сигарет, произведенных или ввезенных до 1 декабря 2026 года.

Сроки в таблице относятся к товарам, которые входят в утвержденные перечни маркировки. Для проверки конкретной продукции используйте коды ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД2.

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Какие новые товары попадают или могут попасть под обязательную маркировку в 2027 году

В 2027 году обязательная маркировка охватит новые виды товаров. Часть сроков уже утверждена, другие пока обсуждаются.

Новые товарные группы с утвержденными сроками

С 1 сентября 2027 года обязательная маркировка начнется для отдельных видов детских молочных каш. Ранее эту продукцию относили к бакалее, теперь она входит в категорию молочных товаров. Изменение устанавливает постановление Правительства от 18.08.2026 № 1017.

Для детских молочных каш установлены два этапа:

  • С 1 сентября 2027 года производители и импортеры наносят DataMatrix-коды и передают сведения о вводе продукции в оборот.

  • С 1 декабря 2027 года участники оборота передают сведения о выводе товаров из оборота, включая розничные продажи.

Еще одно утвержденное изменение касается сладостей и кондитерских изделий. С 1 июля 2027 года обязательная маркировка распространяется на их групповые упаковки и наборы. Это не новая товарная группа, но дополнительный этап для продукции, которую начали маркировать в 2026 году.

Какие эксперименты по маркировке завершаются в 2027 году

На 28 февраля 2027 года завершаются эксперименты по маркировке следующих товаров (постановления Правительства от 31.08.2026 № 1113, от 28.02.2026 № 204 и от 28.08.2026 № 1099):

  • автомобильные запчасти и отдельные компоненты транспортных средств;

  • товары для дома и интерьера;

  • отопительные приборы;

  • кабельно-проводниковая продукция;

  • полимерные трубы и продукция для их производства;

  • оптоволоконная продукция;

  • пиротехника, огнетушители и отдельные средства пожарной безопасности;

  • отдельные виды медицинских изделий (второй этап эксперимента);

  • полуфабрикаты и замороженные продукты в потребительской упаковке.

Участие в экспериментах добровольное. После их окончания маркировка не становится обязательной автоматически. Для перехода на новые правила правительство должно утвердить отдельное постановление со сроками и перечнем товаров.

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Какие сроки еще могут измениться

На октябрь 2026 года рассматриваются проекты обязательной маркировки автозапчастей и отдельных печатных учебных изданий. Для обеих категорий предварительно запланированы следующие этапы:

  • 1 марта 2027 года — начало регистрации участников оборота в «Честном знаке».

  • 1 апреля 2027 года — начало обязательного нанесения кодов производителями и импортерами.

Для автозапчастей также предварительно предусмотрен запрет оборота немаркированной продукции между участниками с 1 октября 2027 года.

Эти даты пока не утверждены. Перед подготовкой к новым требованиям проверяйте актуальные документы и сведения на сайте «Честного знака».

Как изменятся правила работы с маркированными товарами в 2027 году

В 2027 году для ряда товаров изменятся правила продажи, приемки и отгрузки. 

Когда начинается передача сведений о продажах через кассу

В 2027 году обязанность передавать сведения о розничных продажах распространится на новые категории товаров:

  • С 1 марта — детские игрушки и отдельные медизделия.

  • С 1 июня — стройматериалы, мясная продукция, чай, кофе и другие растворимые напитки.

  • С 1 июля — сладости и кондитерские изделия.

При продаже кассир сканирует DM-код, касса включает сведения о маркировке в чек, а ОФД передает их в «Честный знак». После обработки данных проданный товар выводится из оборота.

Не путайте передачу сведений с разрешительным режимом. Последний предусматривает проверку кода перед продажей и вводится по отдельному графику. Например, с 1 марта 2027 года для игрушек передача данных через кассу станет обязательной, а разрешительный режим еще не будет действовать.

Для каких товаров станет обязательным поэкземплярный учет

При поэкземплярном учете участники оборота передают сведения о конкретных единицах продукции, а не только об их количестве. В 2027 году на этот формат переходят:

  • С 1 марта — детские игрушки и спортивное питание.

  • С 1 июня — строительные материалы.

  • С 1 сентября — отдельные виды медицинских изделий.

  • С 1 октября — консервы.

Для детских игрушек действует особое условие — обязательная поэкземплярная передача сведений через ЭДО касается товаров, произведенных с 1 марта 2027 года.

Когда нужно передавать сведения через ЭДО

ЭДО используют для передачи сведений об отгрузке и приемке маркированных товаров. Поставщик формирует УПД, покупатель проверяет поставку и подписывает документ. Оператор ЭДО направляет сведения в «Честный знак».

Состав данных зависит от товарной группы и этапа маркировки. Например:

  • Растворимые напитки. С 1 июня 2027 года в УПД указывают GTIN и количество товара.

  • Мясная продукция. С той же даты дополнительно передают номер производственной партии.

  • Сладости. С 1 июля 2027 года действует партионный учет: в документ включают GTIN, количество и номер партии.

При поэкземплярном учете в УПД передают индивидуальные коды маркировки или коды агрегированных упаковок. Перед подписанием документа сверьте сведения с фактической поставкой.

Как бизнесу подготовиться к маркировке в 2027 году

Начните подготовку с проверки ассортимента и сроков введения новых требований. Затем настройте оборудование и учет товаров.

  1. Проверьте, какие товары подлежат маркировке. Сопоставьте коды ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД2 с перечнями в постановлениях правительства. Учитывайте наименование, характеристики продукции и предусмотренные исключения. Коды найдите в документах поставщика, сертификатах или декларациях соответствия.

  2. Уточните сроки для своей товарной группы. Проверьте даты обязательного нанесения кодов, передачи сведений о продажах, изучите ограничения на оборот немаркированных остатков.

  3. Зарегистрируйтесь в «Честном знаке». Если еще не работаете с маркировкой, получите усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) и создайте личный кабинет на сайте системы. Если уже зарегистрированы, подключите новую товарную группу и проверьте данные организации.

  4. Подготовьте оборудование и программы. Подключите ЭДО для приемки и отгрузки товаров. Для розничных продаж проверьте поддержку формата фискальных документов (ФФД) 1.2, работу кассового ПО и 2D-сканера для считывания DM-кодов. Производителям, импортерам и компаниям, которые маркируют остатки, понадобится оборудование для печати этикеток.

  5. Проверьте остатки и настройте товарный учет. Проведите инвентаризацию, выделите продукцию без кодов и определите, какую придется промаркировать до окончания переходного периода. Настройте учет по GTIN, партиям или индивидуальным кодам в зависимости от требований к товарной группе.

  6. Протестируйте работу с маркировкой. Примите пробную поставку через ЭДО, сверьте коды с УПД и проверьте передачу сведений в «Честный знак». Рознице нужно дополнительно проверить, считывает ли касса DM-коды, указывает ли их в электронных чеках и передает ли сведения о проданных товарах в «Честный знак».

Автоматизировать работу с маркировкой помогает МойСклад. Сервис поддерживает заказ и печать кодов маркировки, приемку и отгрузку через ЭДО, проверку кодов и учет товарных остатков. Розничным продавцам удобно использовать кассовое приложение МойСклад, чтобы проверять коды маркировки при продаже, формировать чеки и передавать сведения о проданных товарах в «Честный знак» через ОФД.

Какие штрафы грозят за нарушения правил маркировки

За нарушение требований обязательной маркировки предусмотрены штрафы и конфискация товаров. Размер санкций зависит от нарушения:

  • Производство и ввод в оборот товаров без маркировки — штраф от 5 до 10 тыс. руб. для должностных лиц и от 50 до 100 тыс. руб. для организаций с конфискацией продукции (ч. 1 ст. 15.12 КоАП).

  • Продажа, хранение и перевозка немаркированных товаров в целях сбыта — от 5 до 10 тыс. руб. для должностных лиц и от 50 до 300 тыс. руб. для организаций. Товары конфискуют (ч. 2 ст. 15.12 КоАП).

  • Непередача сведений в «Честный знак», нарушение сроков или передача недостоверных данных — предупреждение или штраф от 1 до 10 тыс. руб. для должностных лиц и от 50 до 100 тыс. руб. для организаций (ст. 15.12.1 КоАП).

Для некоторых категорий товаров действуют повышенные штрафы. Например, за оборот немаркированной табачной и никотинсодержащей продукции организациям грозит от 1 до 1,5 млн руб. с конфискацией (ч. 4 ст. 15.12 КоАП).

Частые вопросы о маркировке товаров в 2027 году

Как узнать, подлежит ли товар обязательной маркировке?

Сверьте коды ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД2 с перечнем товаров в постановлении правительства для вашей товарной группы. Также проверьте наименование и характеристики продукции. Нормативные документы собраны на сайте «Честного знака».

Требуется ли повторная регистрация в «Честном знаке» в 2027 году?

Нет. Если компания уже зарегистрирована, добавьте новую товарную группу в личном кабинете и подпишите необходимые документы.

Что понадобится магазину для продажи маркированных товаров?

Зарегистрируйтесь в «Честном знаке», подключите ЭДО и подготовьте онлайн-кассу с поддержкой ФФД 1.2, 2D-сканер и кассовое ПО для работы с маркировкой. Также понадобятся УКЭП и договор с ОФД на передачу сведений о продажах.

Обязателен ли ЭДО для работы с маркированными товарами?

ЭДО обязателен при отгрузке и приемке маркированных товаров, когда для соответствующей товарной группы вступают в силу требования по передаче сведений об обороте.

Программа для маркировки товаров в Честном знаке

Программа для маркировки товаров в Честном знаке

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