Маркировка товаров в 2027 году: календарь, новые товарные группы, как подготовиться

Кратко о главном:
С 1 сентября 2027 года начнется обязательная маркировка отдельных видов детских молочных каш. Для других новых товарных групп сроки пока обсуждаются.
Вводятся новые правила учета. Например, с 1 марта на поэкземплярный учет переходят детские игрушки, с 1 июня — строительные материалы, с 1 октября — консервы.
Расширяется число товаров, по которым нужно передавать сведения о продажах через ККТ. С 1 июня новые требования затронут мясную продукцию, растворимые напитки и стройматериалы, с 1 июля — сладости.
Для отдельных категорий вводятся запреты на оборот немаркированных остатков.
Бизнесу предстоит подготовить кассы, ЭДО и товарный учет. Проверьте ассортимент, сроки маркировки, оборудование и остатки товаров до вступления новых требований в силу.
В 2027 году перечень товаров для обязательной маркировки в системе «Честный знак» продолжает расширяться. Например, с 1 сентября производители и импортеры должны будут маркировать отдельные виды детских молочных каш. Для продукции, которую начали маркировать раньше, наступят новые этапы. Бизнесу потребуется передавать сведения о приемке, отгрузке и продаже товаров. Конкретные сроки зависят от товарной группы.
Изменения затронут и порядок учета маркированной продукции. Сам товар получает индивидуальный DataMatrix-код, но сведения о его движении могут передаваться по-разному.
При объемно-сортовом учете в документах указывают код товара (GTIN) и количество единиц.
При партионном учете дополнительно отмечают номер производственной партии.
Поэкземплярный учет требует указывать индивидуальный код каждой единицы продукции.
Одновременно заканчиваются переходные периоды для некоторых товарных групп. Например, остатки детских игрушек, произведенных или ввезенных до 1 декабря 2025 года, можно промаркировать до 28 февраля 2027 года включительно. С 1 марта оборот таких товаров без маркировки будет запрещен. Для других категорий действуют собственные сроки и условия.
Календарь маркировки товаров на 2027 год
В 2027 году новые требования к маркировке вступают в силу поэтапно. Одни товары производители и импортеры начнут маркировать DataMatrix-кодами, а по другим бизнес должен будет отчитываться о продажах и движении через «Честный знак». Также заканчиваются сроки реализации немаркированных остатков.
В таблице собраны основные изменения с утвержденными на текущий момент датами.
Дата
Товарная группа
Что изменится
Кого касается
1 февраля
Бритвы и лезвия
Запрет оборота немаркированных остатков. Передача сведений о продажах через кассу и объемно-сортовой учет через ЭДО
Все участники оборота
1 февраля
Молочная продукция в групповых упаковках и наборах
Передача сведений об обороте и выводе из оборота, в том числе путем розничной продажи
Все участники оборота
1 марта
Детские игрушки
Запрет оборота немаркированных остатков. Поэкземплярный учет через ЭДО и передача сведений о продажах
Все участники оборота
1 марта
Спортивное питание
Переход на поэкземплярный учет при отгрузке и приемке
Все участники оборота
1 марта
Отдельные виды медицинских изделий
Передача сведений о выводе из оборота, включая розничные продажи
Все участники оборота соответствующих изделий
1 марта
Радиоэлектронная продукция, кроме многоразовых электронных сигарет
Передача сведений о выводе из оборота, включая продажи через кассу
Все участники оборота соответствующих товаров
1 марта
Молочная продукция со сроком хранения до 40 суток включительно и отдельные молочные товары
Переход на партионный учет. Номер партии становится обязательным в отчете о нанесении кодов для всей молочной продукции
Все участники оборота; отчет о нанесении — производители и импортеры
1 марта
Бакалея
Введение разрешительного режима проверки кодов на кассах
Розница
1 апреля
Косметика, бытовая химия, товары личной гигиены и консервы
Введение разрешительного режима проверки кодов на кассах
Розница
1 апреля
Удобрения
Запрет поставок немаркированной продукции производителями и импортерами
Производители, импортеры
1 июня
Чай, кофе, какао и другие растворимые завариваемые напитки
Передача сведений о розничных продажах и объемно-сортовой учет через ЭДО
Все участники оборота
1 июня
Отдельные виды мясной продукции, включая колбасные изделия
Передача сведений о продажах и партионный учет при обороте
Все участники оборота
1 июня
Строительные материалы
Поэкземплярный учет через ЭДО и передача сведений о выводе из оборота, включая продажи через кассу
Все участники оборота
1 июня
Многоразовые электронные сигареты
Переход на поэкземплярный учет при отгрузке и приемке через ЭДО
Все участники оборота
1 июля
Сладости и кондитерские изделия
Обязательная маркировка групповых упаковок и наборов. Передача сведений о продажах и партионный учет
Производители, импортеры, оптовики, розница
1 сентября
Отдельные виды медицинских изделий
Поэкземплярный учет при отгрузке и приемке
Все участники оборота соответствующих изделий
1 сентября
Детские молочные каши
Обязательная маркировка и передача сведений о вводе продукции в оборот
Производители, импортеры
1 октября
Консервы
Переход на поэкземплярный учет при обороте и выводе из оборота по причинам, не связанным с розничной продажей
Все участники оборота
1 октября
Хозяйственные и санитарно-гигиенические изделия, туалетные принадлежности
Запрет оборота немаркированных остатков. Передача сведений о продажах и объемно-сортовой учет через ЭДО
Все участники оборота
1 ноября
Бакалея: макароны, крупы, мука, мед и другие товары расширенного перечня
Передача сведений о продажах и объемно-сортовой учет через ЭДО
Все участники оборота
1 ноября
Удобрения
Окончание срока маркировки остатков. Поэкземплярный учет через ЭДО и передача сведений о выводе из оборота
Все участники оборота
1 декабря
Бакалея: чипсы, сухарики, соусы, специи и другие товары первой волны
Поэкземплярный учет товаров, произведенных с 1 декабря 2027 года
Все участники оборота
1 декабря
Многоразовые электронные сигареты
Окончание срока продажи немаркированных остатков. Начало передачи сведений о выводе из оборота, включая розничные продажи
Все участники оборота
1 декабря
Детские молочные каши
Передача сведений о выводе из оборота, включая розничные продажи
Все участники оборота, которые выводят товары из оборота
Также в 2027 году заканчиваются переходные периоды для отдельных товаров. Проверьте, до каких дат разрешено продавать или маркировать остатки:
До 31 января — бритвы и лезвия, произведенные или ввезенные до 1 декабря 2025 года.
До 28 февраля — детские игрушки, произведенные или ввезенные до 1 декабря 2025 года, и медицинские изделия со сроком службы, указанные в постановлении Правительства от 06.04.2026 № 375.
До 31 августа — отдельные БАД, произведенные или ввезенные до начала обязательной маркировки. Для продукции из предыдущих этапов срок касается товаров со сроком годности более трех лет, а для новых видов БАД, включенных в перечень с 1 марта 2026 года, — независимо от срока годности.
До этой же даты разрешено промаркировать медизделия со сроком годности из постановления № 375. Продавать их без кодов разрешено до окончания срока годности.
До 30 сентября — хозяйственные и санитарно-гигиенические изделия, произведенные или ввезенные до 1 октября 2026 года. После этой даты их оборот без маркировки запрещен.
До 31 октября — остатки удобрений, произведенных или ввезенных до 1 ноября 2026 года.
До 30 ноября — остатки многоразовых электронных сигарет, произведенных или ввезенных до 1 декабря 2026 года.
Сроки в таблице относятся к товарам, которые входят в утвержденные перечни маркировки. Для проверки конкретной продукции используйте коды ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД2.
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Какие новые товары попадают или могут попасть под обязательную маркировку в 2027 году
В 2027 году обязательная маркировка охватит новые виды товаров. Часть сроков уже утверждена, другие пока обсуждаются.
Новые товарные группы с утвержденными сроками
С 1 сентября 2027 года обязательная маркировка начнется для отдельных видов детских молочных каш. Ранее эту продукцию относили к бакалее, теперь она входит в категорию молочных товаров. Изменение устанавливает постановление Правительства от 18.08.2026 № 1017.
Для детских молочных каш установлены два этапа:
С 1 сентября 2027 года производители и импортеры наносят DataMatrix-коды и передают сведения о вводе продукции в оборот.
С 1 декабря 2027 года участники оборота передают сведения о выводе товаров из оборота, включая розничные продажи.
Еще одно утвержденное изменение касается сладостей и кондитерских изделий. С 1 июля 2027 года обязательная маркировка распространяется на их групповые упаковки и наборы. Это не новая товарная группа, но дополнительный этап для продукции, которую начали маркировать в 2026 году.
Какие эксперименты по маркировке завершаются в 2027 году
На 28 февраля 2027 года завершаются эксперименты по маркировке следующих товаров (постановления Правительства от 31.08.2026 № 1113, от 28.02.2026 № 204 и от 28.08.2026 № 1099):
автомобильные запчасти и отдельные компоненты транспортных средств;
товары для дома и интерьера;
отопительные приборы;
кабельно-проводниковая продукция;
полимерные трубы и продукция для их производства;
оптоволоконная продукция;
пиротехника, огнетушители и отдельные средства пожарной безопасности;
отдельные виды медицинских изделий (второй этап эксперимента);
полуфабрикаты и замороженные продукты в потребительской упаковке.
Участие в экспериментах добровольное. После их окончания маркировка не становится обязательной автоматически. Для перехода на новые правила правительство должно утвердить отдельное постановление со сроками и перечнем товаров.
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Какие сроки еще могут измениться
На октябрь 2026 года рассматриваются проекты обязательной маркировки автозапчастей и отдельных печатных учебных изданий. Для обеих категорий предварительно запланированы следующие этапы:
1 марта 2027 года — начало регистрации участников оборота в «Честном знаке».
1 апреля 2027 года — начало обязательного нанесения кодов производителями и импортерами.
Для автозапчастей также предварительно предусмотрен запрет оборота немаркированной продукции между участниками с 1 октября 2027 года.
Эти даты пока не утверждены. Перед подготовкой к новым требованиям проверяйте актуальные документы и сведения на сайте «Честного знака».
Как изменятся правила работы с маркированными товарами в 2027 году
В 2027 году для ряда товаров изменятся правила продажи, приемки и отгрузки.
Когда начинается передача сведений о продажах через кассу
В 2027 году обязанность передавать сведения о розничных продажах распространится на новые категории товаров:
С 1 марта — детские игрушки и отдельные медизделия.
С 1 июня — стройматериалы, мясная продукция, чай, кофе и другие растворимые напитки.
С 1 июля — сладости и кондитерские изделия.
При продаже кассир сканирует DM-код, касса включает сведения о маркировке в чек, а ОФД передает их в «Честный знак». После обработки данных проданный товар выводится из оборота.
Не путайте передачу сведений с разрешительным режимом. Последний предусматривает проверку кода перед продажей и вводится по отдельному графику. Например, с 1 марта 2027 года для игрушек передача данных через кассу станет обязательной, а разрешительный режим еще не будет действовать.
Для каких товаров станет обязательным поэкземплярный учет
При поэкземплярном учете участники оборота передают сведения о конкретных единицах продукции, а не только об их количестве. В 2027 году на этот формат переходят:
С 1 марта — детские игрушки и спортивное питание.
С 1 июня — строительные материалы.
С 1 сентября — отдельные виды медицинских изделий.
С 1 октября — консервы.
Для детских игрушек действует особое условие — обязательная поэкземплярная передача сведений через ЭДО касается товаров, произведенных с 1 марта 2027 года.
Когда нужно передавать сведения через ЭДО
ЭДО используют для передачи сведений об отгрузке и приемке маркированных товаров. Поставщик формирует УПД, покупатель проверяет поставку и подписывает документ. Оператор ЭДО направляет сведения в «Честный знак».
Состав данных зависит от товарной группы и этапа маркировки. Например:
Растворимые напитки. С 1 июня 2027 года в УПД указывают GTIN и количество товара.
Мясная продукция. С той же даты дополнительно передают номер производственной партии.
Сладости. С 1 июля 2027 года действует партионный учет: в документ включают GTIN, количество и номер партии.
При поэкземплярном учете в УПД передают индивидуальные коды маркировки или коды агрегированных упаковок. Перед подписанием документа сверьте сведения с фактической поставкой.
Как бизнесу подготовиться к маркировке в 2027 году
Начните подготовку с проверки ассортимента и сроков введения новых требований. Затем настройте оборудование и учет товаров.
Проверьте, какие товары подлежат маркировке. Сопоставьте коды ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД2 с перечнями в постановлениях правительства. Учитывайте наименование, характеристики продукции и предусмотренные исключения. Коды найдите в документах поставщика, сертификатах или декларациях соответствия.
Уточните сроки для своей товарной группы. Проверьте даты обязательного нанесения кодов, передачи сведений о продажах, изучите ограничения на оборот немаркированных остатков.
Зарегистрируйтесь в «Честном знаке». Если еще не работаете с маркировкой, получите усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) и создайте личный кабинет на сайте системы. Если уже зарегистрированы, подключите новую товарную группу и проверьте данные организации.
Подготовьте оборудование и программы. Подключите ЭДО для приемки и отгрузки товаров. Для розничных продаж проверьте поддержку формата фискальных документов (ФФД) 1.2, работу кассового ПО и 2D-сканера для считывания DM-кодов. Производителям, импортерам и компаниям, которые маркируют остатки, понадобится оборудование для печати этикеток.
Проверьте остатки и настройте товарный учет. Проведите инвентаризацию, выделите продукцию без кодов и определите, какую придется промаркировать до окончания переходного периода. Настройте учет по GTIN, партиям или индивидуальным кодам в зависимости от требований к товарной группе.
Протестируйте работу с маркировкой. Примите пробную поставку через ЭДО, сверьте коды с УПД и проверьте передачу сведений в «Честный знак». Рознице нужно дополнительно проверить, считывает ли касса DM-коды, указывает ли их в электронных чеках и передает ли сведения о проданных товарах в «Честный знак».
Автоматизировать работу с маркировкой помогает МойСклад. Сервис поддерживает заказ и печать кодов маркировки, приемку и отгрузку через ЭДО, проверку кодов и учет товарных остатков. Розничным продавцам удобно использовать кассовое приложение МойСклад, чтобы проверять коды маркировки при продаже, формировать чеки и передавать сведения о проданных товарах в «Честный знак» через ОФД.
Какие штрафы грозят за нарушения правил маркировки
За нарушение требований обязательной маркировки предусмотрены штрафы и конфискация товаров. Размер санкций зависит от нарушения:
Производство и ввод в оборот товаров без маркировки — штраф от 5 до 10 тыс. руб. для должностных лиц и от 50 до 100 тыс. руб. для организаций с конфискацией продукции (ч. 1 ст. 15.12 КоАП).
Продажа, хранение и перевозка немаркированных товаров в целях сбыта — от 5 до 10 тыс. руб. для должностных лиц и от 50 до 300 тыс. руб. для организаций. Товары конфискуют (ч. 2 ст. 15.12 КоАП).
Непередача сведений в «Честный знак», нарушение сроков или передача недостоверных данных — предупреждение или штраф от 1 до 10 тыс. руб. для должностных лиц и от 50 до 100 тыс. руб. для организаций (ст. 15.12.1 КоАП).
Для некоторых категорий товаров действуют повышенные штрафы. Например, за оборот немаркированной табачной и никотинсодержащей продукции организациям грозит от 1 до 1,5 млн руб. с конфискацией (ч. 4 ст. 15.12 КоАП).
Частые вопросы о маркировке товаров в 2027 году
Как узнать, подлежит ли товар обязательной маркировке?
Сверьте коды ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД2 с перечнем товаров в постановлении правительства для вашей товарной группы. Также проверьте наименование и характеристики продукции. Нормативные документы собраны на сайте «Честного знака».
Требуется ли повторная регистрация в «Честном знаке» в 2027 году?
Нет. Если компания уже зарегистрирована, добавьте новую товарную группу в личном кабинете и подпишите необходимые документы.
Что понадобится магазину для продажи маркированных товаров?
Зарегистрируйтесь в «Честном знаке», подключите ЭДО и подготовьте онлайн-кассу с поддержкой ФФД 1.2, 2D-сканер и кассовое ПО для работы с маркировкой. Также понадобятся УКЭП и договор с ОФД на передачу сведений о продажах.
Обязателен ли ЭДО для работы с маркированными товарами?
ЭДО обязателен при отгрузке и приемке маркированных товаров, когда для соответствующей товарной группы вступают в силу требования по передаче сведений об обороте.
Программа для маркировки товаров в Честном знаке
Программа для маркировки товаров в Честном знаке
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