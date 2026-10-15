Маркировка товаров в 2027 году: календарь, новые товарные группы, как подготовиться

Кратко о главном: С 1 сентября 2027 года начнется обязательная маркировка отдельных видов детских молочных каш. Для других новых товарных групп сроки пока обсуждаются.

Вводятся новые правила учета. Например, с 1 марта на поэкземплярный учет переходят детские игрушки, с 1 июня — строительные материалы, с 1 октября — консервы.

Расширяется число товаров, по которым нужно передавать сведения о продажах через ККТ. С 1 июня новые требования затронут мясную продукцию, растворимые напитки и стройматериалы, с 1 июля — сладости.

Для отдельных категорий вводятся запреты на оборот немаркированных остатков.

Бизнесу предстоит подготовить кассы, ЭДО и товарный учет. Проверьте ассортимент, сроки маркировки, оборудование и остатки товаров до вступления новых требований в силу.

В 2027 году перечень товаров для обязательной маркировки в системе «Честный знак» продолжает расширяться. Например, с 1 сентября производители и импортеры должны будут маркировать отдельные виды детских молочных каш. Для продукции, которую начали маркировать раньше, наступят новые этапы. Бизнесу потребуется передавать сведения о приемке, отгрузке и продаже товаров. Конкретные сроки зависят от товарной группы.

Изменения затронут и порядок учета маркированной продукции. Сам товар получает индивидуальный DataMatrix-код, но сведения о его движении могут передаваться по-разному.

При объемно-сортовом учете в документах указывают код товара (GTIN) и количество единиц.

При партионном учете дополнительно отмечают номер производственной партии.

Поэкземплярный учет требует указывать индивидуальный код каждой единицы продукции.

Одновременно заканчиваются переходные периоды для некоторых товарных групп. Например, остатки детских игрушек, произведенных или ввезенных до 1 декабря 2025 года, можно промаркировать до 28 февраля 2027 года включительно. С 1 марта оборот таких товаров без маркировки будет запрещен. Для других категорий действуют собственные сроки и условия.