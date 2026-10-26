Как рознице создать интернет-магазин и не разориться

Хорошая новость в том, что магазину не нужно заново создавать бизнес в интернете. Нужно сделать уже работающий бизнес доступным для онлайн-покупателей — желательно без второго учета, дублирования каталога и лишних расходов.
И да, это возможно — открыть свой интернет-магазин и не заказывать дорогую разработку сайта.
На базе системы учета МойСклад можно создать интернет-магазин с узнаваемым адресом. Цены и остатки обновляются автоматически, синхронизируясь с данными учета, туда же приходят новые заказы. Рассказываем в статье о том, как все это работает.
Что такое «Онлайн-заказ» и как он работает
«Онлайн-заказ» — приложение на базе системы учета МойСклад для приема заказов через интернет. С его помощью можно создать онлайн-витрину, оформив ее как интернет-магазин. Дополните информацией о компании и делитесь ссылкой с покупателями.
Магазин открывается в браузере на компьютере или смартфоне. Покупатель видит ассортимент, фотографии, описания и цены, выбирает товары и оформляет заказ — он автоматически появляется в МоемСкладе.
Главные отличия сайта с нуля от интернет-магазина на базе «Онлайн-заказа»
Свой сайт
Интернет-магазина, созданный с помощью «Онлайн-заказа»
Разработка и настройка сайта
Каталог создается на основе товаров в МоемСкладе
Разработка — от 1 до 6 месяцев
Если товары уже заведены, каталог можно запустить в один клик
Постоянная техническая поддержка сайта и его доработка
Самостоятельная настройка
Сайт и товарный учет нужно «подружить»
Работает внутри системы учета
Нужно синхронизировать цены и остатки
Цены и остатки обновляются автоматически
Заказы с сайта необходимо передавать в учет
Заказы автоматически появляются в МоемСкладе
Нужен отдельный домен
Можно задать понятный адрес. Например, my-market.moysklad.shop
Подойдет бизнесу, который делает ставку на долгосрочное развитие онлайн-продаж. Например, если важно развивать собственный бренд и повышать узнаваемость, привлекать покупателей из рекламы и поисковиков, самостоятельно управлять дизайном и структурой сайта, запускать сложные механики продвижения и постепенно расширять функциональность.
Подходит бизнесу, которому не нужен сложный сайт с большим количеством индивидуальных настроек. Например, небольшому магазину одежды, автозапчастей, товаров для дома, фермерской продукции или другому локальному бизнесу.
Запустите онлайн-продажи без сайта и агрегаторов. Вместо долгой и дорогой разработки интернет-магазина — готовый канал продаж, который запускается за несколько минут и не требует поддержки.
Интернет-магазин на минималках на базе МоегоСклада: возможности
Онлайн-заказ — это простой интернет-магазин, который можно создать за 5 минут, со своей ссылкой, страницей о компании и возможностью в дальнейшем развивать онлайн-продажи.
Это если коротко. А если подробнее, то вот что вы получите.
Для общедоступного магазина можно выбрать имя, которое будет использоваться в его интернет-адресе. Например, название бренда или компании.
Адрес работает на поддомене МоегоСклада. Покупателю проще узнавать магазин по названию, сохранять ссылку и возвращаться за повторными покупками.
✅ Не нужно отдельно покупать домен и оплачивать его продление, только работу приложения и тариф.
Каталог товаров, корзина и личный кабинет покупателя
Покупатель может просматривать товары по категориям, пользоваться поиском, открывать фотографии и описания, выбирать количество и добавлять товары в заказ.
Оформить заказ можно без регистрации: достаточно указать имя или название компании и номер телефона. При необходимости покупатель оставляет комментарий, например, адрес доставки.
Для постоянных клиентов предусмотрен личный кабинет. После регистрации и входа покупатель может просматривать историю заказов и повторять прошлые покупки полностью или частично. История доступна для заказов, оформленных по соответствующей ссылке.
✅ Такой формат удобен не только для первой покупки, но и для повторных заказов: клиенту не приходится каждый раз заново собирать привычный набор товаров.
Страницы с информацией о компании, доставке и оплате
В «Онлайн-заказе» можно добавить логотип и до семи информационных страниц. Например:
«О компании» — рассказать о магазине или бренде, указать контакты и график работы;
«Доставка» — описать способы и условия получения заказов;
«Оплата» — объяснить доступные покупателям способы оплаты;
«Вопросы и ответы» — собрать информацию о возвратах, сроках и других условиях;
«Акции» — рассказать о специальных предложениях.
Для страниц можно создавать заголовки, списки и ссылки. У каждой есть собственный URL — при необходимости можно отправить покупателю ссылку сразу на условия доставки, оплаты или другую информацию.
При оформлении заказа предусмотрена работа с персональными данными покупателей с учетом требований 152-ФЗ. Покупатель предоставляет необходимые сведения и согласие на их обработку.
✅ Покупатель знает, у кого он заказывает, как получить покупку и на каких условиях работает продавец.
Запустите онлайн-продажи без сайта и агрегаторов
Вместо долгой и дорогой разработки интернет-магазина — готовый канал продаж, который запускается за несколько минут и не требует поддержки
Общие остатки для интернет-магазина, розничной точки и других каналов
Главное отличие интернет-магазина, созданного с помощью «Онлайн-заказа», от отдельного сайта — непосредственная связь с учетной системой МойСклад.
Предпринимателю не нужно заново заводить товары в другом сервисе и вручную обновлять наличие. «Онлайн-заказ» использует данные учета: ассортимент, цены и остатки.
Например, покупатель приобрел последнюю единицу товара в офлайн-точке. После отражения продажи в учете остаток обновляется и для онлайн-каталога. Если товар заказали онлайн, новый заказ поступает в МойСклад, где его можно зарезервировать и подготовить к отгрузке.
Можно настроить каталог так, чтобы покупатели видели только товары в наличии, и включить автоматическое резервирование заказанных позиций. Это помогает избежать ситуации, когда один и тот же товар продали двум покупателям.
Если вы используете несколько складов, для интернет-магазина можно выбрать именно те, с которых планируете выполнять заказы.
✅ Магазин и учет работают на основе общих данных. Продавец не тратит время на постоянную ручную сверку, что исключает потери и ошибки, и видит новые заказы со всех каналов в одном окне.
Привлечение покупателей через поиск, Яндекс Товары и Алису
Общедоступный интернет-магазин можно продвигать с помощью поисковой индексации.
Мы дорабатываем механизм, благодаря которому карточки товаров из публичных каталогов смогут появляться в результатах поиска. В дальнейшем появится возможность добавлять в Яндекс Товары. Это позволит использовать сервисы Яндекса как дополнительные точки контакта с покупателями.
Запустите дополнительный канал продаж на основе уже готового товарного каталога — без разработки сайта и переноса данных в отдельную систему. Ведите офлайн-магазин + товарный учет + онлайн-продажи в одном сервисе.
Как создать интернет-магазин через «Онлайн-заказ»: пошаговая инструкция
Зарегистрируйтесь в сервисе — получите 14 дней бесплатного доступа ко всем возможностям МоегоСклада, включая «Онлайн-заказ».
Если товары уже заведены в МоемСкладе, нужно установить приложение и настроить публичную ссылку. Это займет от 5-10 минут.
Шаг 1. Подготовьте товары, склады и типы цен
Интернет-магазин будет использовать данные из МоегоСклада, поэтому сначала проверьте данные учетной системы.
Убедитесь, что в каталоге заведены товары, которые вы хотите продавать онлайн. Проверьте названия, фотографии, описания и цены.
Также заранее определите:
Склады. Укажите, на каких складах учитываются товары для онлайн-продаж.
Типы цен. Например, розничная для интернет-магазина и отдельная для оптовых покупателей.
Остатки. Проверьте, что данные о наличии товаров актуальны.
Группы товаров. Распределите ассортимент по категориям, чтобы покупателям было удобнее искать нужное.
На этапе настройки магазина вы сможете выбрать уже созданные склады, группы товаров и типы цен.
Шаг 2. Установите приложение «Онлайн-заказ»
Откройте МойСклад и перейдите в раздел Решения → Онлайн-заказ.
Нажмите Установить, а затем Настроить. Откроется интерфейс приложения, в котором можно создавать каталоги и управлять ссылками на них.
Шаг 3. Создайте общедоступный каталог и настройте интернет-магазин
Перейдите в раздел Решения → Онлайн-заказ → Ссылки на каталоги товаров.
Нажмите +Общедоступная ссылка. Откроется окно настройки.
Заполните параметры магазина.
Название ссылки. Укажите внутреннее название, по которому сможете отличать ссылку от других. Покупатели это название не видят.
Юрлицо (продавец). Выберите организацию, от имени которой будут оформляться заказы.
Товары. Выберите группы товаров, которые хотите разместить в магазине. Если группы не указать, в каталог по умолчанию могут попасть все товары и услуги из учета.
Склады. Укажите склады, товары с которых должны отображаться в магазине.
Наличие. Выберите режим отображения: все товары, услуги и комплекты; только товары в наличии; либо доступные и ожидаемые товары.
Резервирование. Включите флажок Резервировать заказанные товары, чтобы учитывать уже оформленные заказы и снизить риск продажи товара сверх доступного остатка.
Тип цен. Выберите подходящий тип, например розничный. По умолчанию используется «Цена продажи».
Описание товаров. Включите флажок Показывать описание товаров, если хотите, чтобы информация из карточек МоегоСклада отображалась в интернет-магазине.
Если вы выбрали режим «Только товары в наличии», покупатель не сможет заказать больше единиц, чем доступно на выбранных складах.
Обратите внимание: в режимах отображения только имеющихся или ожидаемых товаров услуги и комплекты не выводятся. Если продаете их через каталог, учитывайте это при выборе настроек.
После заполнения параметров нажмите Создать.
Для публичного интернет-магазина настройте узнаваемое имя в адресе на поддомене МоегоСклада. Это имя предназначено для покупателей, в отличие от служебного названия ссылки, которое вы указывали при создании каталога.
Шаг 4. Добавьте информацию о компании и страницы магазина
Прежде чем открывать магазин покупателям, оформите информацию о продавце.
1. В «Онлайн-заказе» перейдите в раздел Дополнительные настройки юрлиц, чтобы добавить информацию о компании, страницы, логотип. Выберите юридическое лицо, от имени которого будете принимать заказы, и нажмите Добавить для юрлица.
2. Чтобы загрузить логотип, нажмите +Логотип, выберите изображение и опубликуйте его.
3. Для добавления информационной страницы нажмите +Новая страница. Укажите название, напишите текст и оформите его с помощью встроенного редактора.
Можно добавить ссылки, заголовки и списки. Чтобы посмотреть, как страница будет выглядеть для покупателя, нажмите Предпросмотр. Доступен просмотр для компьютера и смартфона.
4. После редактирования сохраните страницу. При необходимости измените порядок страниц перетаскиванием и нажмите Опубликовать.
Информация о компании и дополнительные страницы станут доступны покупателям в каталоге.
Шаг 5. Получите ссылку на магазин и начните принимать заказы
После создания общедоступная ссылка появится в настройках «Онлайн-заказа» и в общем списке каталогов.
Скопируйте ее с помощью значка копирования. Теперь ссылку можно отправлять покупателям, размещать в социальных сетях, мессенджерах, рекламе и других каналах.
При переходе по ссылке покупатель увидит каталог товаров. Он сможет выбрать нужные позиции, указать количество и нажать Оформить заказ.
В окне подтверждения покупатель проверяет состав заказа, указывает контактные данные и при необходимости добавляет комментарий. После нажатия Подтвердить заказ заказ будет оформлен.
В МоемСкладе он автоматически появится в разделе Продажи → Заказы покупателей. С ним можно работать как с обычным заказом: подготовить счет, сформировать ссылку на оплату или организовать отгрузку.
В дальнейшем ассортимент магазина можно менять через МойСклад. Цены и остатки будут обновляться в онлайн-каталоге автоматически, без повторной загрузки товаров.
Где покупатели могут найти ваш интернет-магазин
Создать интернет-магазин — только часть задачи. Чтобы он приносил заказы, нужно рассказать о нем покупателям.
В «Онлайн-заказе» можно делиться не только ссылкой на весь каталог, но и ссылкой на конкретный товар. При переходе покупатель сразу увидит карточку нужной позиции, а затем сможет открыть остальной ассортимент.
Соцсети и мессенджеры. Размещайте ссылку на магазин в описании сообщества, публикациях, чатах и переписке с покупателями. Если рассказываете об определенном товаре, можно отправить ссылку прямо на его карточку.
Рассылки и работа с клиентской базой. Предлагайте постоянным покупателям повторить заказ или посмотреть новинки. Вместо пересылки фотографий, списка товаров и цен вручную достаточно отправить ссылку на актуальный каталог.
Офлайн-магазин. Размещайте адрес магазина или QR-код на рекламных материалах, упаковке и в торговой точке. Так покупатели смогут познакомиться с ассортиментом и сделать заказ через интернет.
Реклама. Направляйте покупателей сразу в общедоступный каталог или на карточку рекламируемого товара.
Поисковые системы и сервисы Яндекса. После запуска поисковой индексации общедоступные каталоги смогут получать переходы из поиска. Запланированная интеграция с Яндекс Товарами и Алисой расширит возможности продвижения через сервисы Яндекса, включая поиск товаров в диалоговом интерфейсе Алисы.
Собственный магазин не гарантирует поток покупателей сам по себе: для его продвижения по-прежнему нужны работа с аудиторией и маркетинг. Но у бизнеса появляется еще один канал, куда можно приводить клиентов и принимать заказы напрямую.
Кроме общедоступного интернет-магазина можно создавать персональные каталоги для клиентов
«Онлайн-заказ» позволяет создавать отдельные каталоги с разными настройками складов, цен, ассортимента. Например, для постоянных покупателей или для оптовиков.
Допустим, вы продаете один и тот же ассортимент в розницу и оптом. Для массовых покупателей действует общедоступный интернет-магазин с розничными ценами. А постоянному оптовому клиенту можно отправить персональную ссылку, по которой он увидит свой ассортимент и согласованные цены.
Чтобы создать такую ссылку, перейдите в CRM → Контрагенты, откройте карточку покупателя и выберите для него тип цен в разделе Скидки и цены.
Там же в карточке контрагента будет готовая ссылка на онлайн-витрину, которую вы можете настроить специально под покупателя.
Персональная ссылка предназначена для конкретного контрагента и не используется как общедоступный магазин. При оформлении заказа по ней данные покупателя автоматически подставляются в документ «Заказ покупателя» в МоемСкладе.
Так можно работать с разными группами клиентов без отдельных Excel-прайсов и ручного переноса заказов в учетную систему.
Запустите онлайн-продажи без сайта и агрегаторов
Вместо долгой и дорогой разработки интернет-магазина — готовый канал продаж, который запускается за несколько минут и не требует поддержки
Главное
«Онлайн-заказ» позволяет создать интернет-магазин на базе МоегоСклада без отдельной разработки сайта и покупки домена.
Покупатели получают каталог с фотографиями, описаниями, ценами, корзиной и возможностью оформлять заказы. Продавец получает новый канал продаж, связанный с товарным учетом.
Цены и остатки обновляются из учетной системы МойСклад, а оформленные заказы автоматически появляются в системе. Это особенно удобно, если бизнес одновременно продает офлайн и онлайн.
Для публичных продаж можно использовать общедоступный каталог с узнаваемым адресом — интернет-магазин на минималках, а для индивидуальной работы с клиентами — персональные ссылки с отдельными условиями.
Вопросы и ответы
Нужно ли покупать домен для интернет-магазина?
Нет. Для общедоступного магазина можно выбрать узнаваемое имя в адресе на поддомене МоегоСклада. Отдельная покупка домена не требуется.
Можно ли использовать «Онлайн-заказ» одновременно с розничным магазином?
Да. «Онлайн-заказ» связан с системой учета МойСклад. Это позволяет использовать общие данные о товарах, ценах и остатках для офлайн- и онлайн-продаж. Если продажа отражена в учете, сведения о наличии обновляются и для интернет-магазина.
Можно ли принимать заказы без регистрации покупателя?
Да. Для оформления заказа достаточно выбрать товары и указать имя или название компании и телефон. Зарегистрированные покупатели дополнительно могут просматривать историю заказов в личном кабинете и повторять покупки.
Как получать оплату за заказы?
Оформленный покупателем заказ поступает в МойСклад. Из него можно подготовить счет или сформировать ссылку на оплату. Способ приема платежей зависит от подключенных платежных инструментов и настроек продавца.
Можно ли организовать доставку?
В интернет-магазине можно опубликовать страницу с условиями доставки, указать способы получения товара и другую необходимую информацию. После оформления заказа продавец организует его исполнение по своей схеме.
Будет ли интернет-магазин появляться в поиске?
Поисковая индексация общедоступных каталогов находится в разработке. После запуска этой возможности поисковые системы смогут находить карточки товаров. При этом само индексирование не гарантирует конкретные позиции в выдаче или количество переходов.
Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid: 2W5zFGRP2xR