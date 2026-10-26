Как рознице создать интернет-магазин и не разориться

Хорошая новость в том, что магазину не нужно заново создавать бизнес в интернете. Нужно сделать уже работающий бизнес доступным для онлайн-покупателей — желательно без второго учета, дублирования каталога и лишних расходов.

И да, это возможно — открыть свой интернет-магазин и не заказывать дорогую разработку сайта.

На базе системы учета МойСклад можно создать интернет-магазин с узнаваемым адресом. Цены и остатки обновляются автоматически, синхронизируясь с данными учета, туда же приходят новые заказы. Рассказываем в статье о том, как все это работает.