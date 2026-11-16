Налоги в 2027 году: где бизнес рискует потерять деньги

Полезные документы по теме статьи
Что вы узнаете на вебинаре
Какие налоги и лимиты изменятся в 2027 году и как это повлияет на бизнес.
Как сравнить ПСН, УСН и АУСН на конкретных цифрах и выбрать подходящий режим.
Как маркетплейсы передают данные в ФНС и где возникают расхождения по НДС.
Какие настройки кассы и учета нужно обновить при смене режима.
Как выйти из операционки и найти время на управление бизнесом.
Программа вебинара
11:00–11:30 Дмитрий Сидоров, директор по продажам в МоемСкладе
МойСклад | Как построить управляемый бизнес и начать контролировать товары, деньги, налоги
Что важно контролировать каждый день, а что можно доверить автоматизации.
Как понять, какие товары приносят прибыль, а какие замораживают деньги.
Как выйти из операционки и найти время на себя.
11:30–12:10 Вера Бойцова, бухгалтер-практик, эксперт по налогам
Дистанционное Бухгалтерское Агентство | Как не потерять деньги на налогах в 2027 году
Патент, УСН, АУСН: разбор лимитов и изменений в новом году.
Что выбрать, когда лимит доходов скоро превысит действующий режим.
Дробить нельзя работать в белую: как налоговая видит попытки ухода от налогов.
НДС для селлеров: как избежать доначислений при усилении контроля за маркетплейсами.
Что еще на вебинаре
Практические расчеты: сравните налоговые режимы на конкретных примерах.
Ответы эксперта в прямом эфире.
Пошаговый чек-лист «Как подготовить бизнес к 2027 году».
Записаться на бесплатный вебинар 19 ноября в 11:00 мск
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