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Налоги, взносы, пошлины
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Налоги в 2027 году: где бизнес рискует потерять деньги

Налоги в 2027 году: где бизнес рискует потерять деньги

Ошибка с налогами в декабре обернется лишними расходами в 2027 году. Лимит доходов для ПСН снизится до 15 млн рублей, маркетплейсы передают данные о выручке в ФНС, а смена режима потребует новых настроек учета. Разберем, как избежать переплат и доначислений.

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Что вы узнаете на вебинаре

  • Какие налоги и лимиты изменятся в 2027 году и как это повлияет на бизнес.

  • Как сравнить ПСН, УСН и АУСН на конкретных цифрах и выбрать подходящий режим.

  • Как маркетплейсы передают данные в ФНС и где возникают расхождения по НДС.

  • Какие настройки кассы и учета нужно обновить при смене режима.

  • Как выйти из операционки и найти время на управление бизнесом.

Программа вебинара

11:00–11:30 Дмитрий Сидоров, директор по продажам в МоемСкладе

МойСклад | Как построить управляемый бизнес и начать контролировать товары, деньги, налоги

  • Что важно контролировать каждый день, а что можно доверить автоматизации.

  • Как понять, какие товары приносят прибыль, а какие замораживают деньги.

  • Как выйти из операционки и найти время на себя.

11:30–12:10 Вера Бойцова, бухгалтер-практик, эксперт по налогам

Дистанционное Бухгалтерское Агентство | Как не потерять деньги на налогах в 2027 году

  • Патент, УСН, АУСН: разбор лимитов и изменений в новом году.

  • Что выбрать, когда лимит доходов скоро превысит действующий режим.

  • Дробить нельзя работать в белую: как налоговая видит попытки ухода от налогов.

  • НДС для селлеров: как избежать доначислений при усилении контроля за маркетплейсами.

Что еще на вебинаре

  • Практические расчеты: сравните налоговые режимы на конкретных примерах.

  • Ответы эксперта в прямом эфире.

  • Пошаговый чек-лист «Как подготовить бизнес к 2027 году».

Записаться на бесплатный вебинар 19 ноября в 11:00 мск

Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid: 2W5zFJPtmbg

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