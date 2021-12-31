Какую работу выбирают россияне?

Специалисты по подбору персонала рассказали, что за последний год в России число вакансий с возможностью дистанционной занятости выросло почти в три раза. В свою очередь, спрос россиян на удалённую работу также втрое превышает докризисный уровень.

«Осенью, с началом новой волны пандемии, планы по возврату к офисному режиму оказались преждевременными, и вакансий с постоянной удалёнкой стало ещё больше. Если в сентябре их число держалось на уровне 43 тыс., то в октябре показатель увеличился до 90 тыс.», — отметила руководитель службы исследований компании HH.ru Мария Игнатова.

Работа на дому выгодна двум сторонам, ведь она позволяет сотрудникам экономить время на дорогу, а бизнесу — сокращать производственные издержки. При этом сегодня почти половина работодателей считают, что возможность удалёнки может дополнительно мотивировать персонал.

C января по октябрь 2021 года число вакансий с удаленным графиком работы в России выросло на 189% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и составило 420 тысяч.

По данным опросов, на сегодняшний день 38% компаний имеют сотрудников, работающих удаленно. При этом только 18% работодателей намерены вернуться к полноценной офисной работе после ослабления ограничений. 43% руководителей уверены — удаленка может дополнительно мотивировать сотрудника.