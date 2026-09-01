Почему НИОКР сжигает бюджет: как управлять разработкой через шкалу TRL

НИОКР это инвестиционная процедура, а не наука

У науки результат это знание, и отрицательный результат тоже результат. У НИОКР результат это товарная партия с заданной себестоимостью, вышедшая на рынок в срок. Отсюда и метрики: не академическая красота решения и не количество патентов, а Time-to-Market и себестоимость серийного продукта. Патент, который не превратился в продажи, это строчка расходов, а не актив.

Большинство компаний управляют разработками либо хаотично, либо линейно, перекидывая документы "через забор" от конструкторов производственникам. Результат один: срыв сроков, переделки чертежей под реальные станки и вечный конфликт между КБ и цехом.