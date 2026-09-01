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Почему НИОКР сжигает бюджет: как управлять разработкой через шкалу TRL

Почему НИОКР сжигает бюджет: как управлять разработкой через шкалу TRL

Разработка отлично работает в лаборатории и все равно не доходит до конвейера. Именно на этом отрезке сгорает большая часть бюджетов на НИОКР. Разбираю, чем НИОКР отличается от науки, как объективно оценить зрелость технологии и какие инструменты управления нужны на первых двух этапах проекта.

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В "Сколково" я развивал департамент НИОКР Сервисов и помогал выстраивать поддержку разработок через гранты и микрогранты. Через меня прошли сотни проектов, и почти все различия между ними сводились к одному вопросу. Понимает ли команда, на каком уровне зрелости её технология, и управляет ли разработкой как проектом с бюджетом и сроками либо как научным поиском. Те, кто путал эти два режима, сгорали одинаково: деньги заканчивались ровно тогда, когда лабораторный образец нужно было превращать в серийный продукт.

НИОКР это инвестиционная процедура, а не наука

У науки результат это знание, и отрицательный результат тоже результат. У НИОКР результат это товарная партия с заданной себестоимостью, вышедшая на рынок в срок. Отсюда и метрики: не академическая красота решения и не количество патентов, а Time-to-Market и себестоимость серийного продукта. Патент, который не превратился в продажи, это строчка расходов, а не актив.

Большинство компаний управляют разработками либо хаотично, либо линейно, перекидывая документы "через забор" от конструкторов производственникам. Результат один: срыв сроков, переделки чертежей под реальные станки и вечный конфликт между КБ и цехом.

Девять уровней готовности технологии

Шкала TRL (Technology Readiness Level, в российской практике УГТ) появилась в NASA, а в России закреплена ГОСТ Р 58048-2017 "Трансфер технологий". Она заменяет субъективное "технология почти готова" позицией на шкале от 1 до 9, понятной всем сторонам: разработчику, инвестору, эксперту фонда и заводу.

Инфографика: МТК Консалтинг. Уровни готовности технологии по ГОСТ Р 58048-2017 и четыре этапа управления НИОКР.
Инфографика: МТК Консалтинг. Уровни готовности технологии по ГОСТ Р 58048-2017 и четыре этапа управления НИОКР.

Уровень

Что он означает

TRL 1

Принципы изучены и опубликованы, продукта нет даже на бумаге

TRL 2

Концепция сформулирована, практических доказательств пока нет

TRL 3

Критические функции подтверждены расчётами и опытами

TRL 4

Компонент или макет испытан в лабораторном окружении

TRL 5

Макет испытан на пилотной установке в условиях, близких к реальным

TRL 6

Прототип системы целиком показан в окружении, близком к реальному

TRL 7

Прототип прошёл испытания в эксплуатации на реальной площадке

TRL 8

Установочная партия, сертификация, независимая приёмка

TRL 9

Серийное производство со стабильным качеством у потребителя

Где на шкале лежат деньги

Источники финансирования привязаны к участкам шкалы. Гранты научных фондов и посевные инструменты закрывают TRL 1–3. Гранты институтов развития и микрогранты работают на TRL 3–6, в той самой "долине смерти", где технология уже слишком прикладная для науки и ещё слишком сырая для инвестора. Заёмное финансирование и стратегические инвесторы включаются с TRL 7–8.

Ошибка в самооценке на два уровня означает, что компания стучится не в ту дверь и месяцами получает отказы. Отдельный порог: грант на НИОКР доступен с TRL 4, заявку с концепцией без эксперимента эксперту нечем оценивать.

Инфографика: МТК Консалтинг. Какие источники финансирования работают на каких уровнях готовности технологии.
Инфографика: МТК Консалтинг. Какие источники финансирования работают на каких уровнях готовности технологии.

А у вас оформлен НИОКР? Отметьте, что про вашу компанию:

  • Уровень готовности технологии никто не оценивал

  • Бюджет проекта не разбит на вехи, деньги выделены сразу целиком

  • Патентный поиск до старта разработки не проводился

  • Подавались на грант и получили отказ, а причину так и не поняли

Если отметили хотя бы один пункт, разберём вашу ситуацию.

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Посмотрим, на каком уровне готовности ваша разработка, каких документов не хватает и какие меры поддержки и налоговые льготы по ней доступны

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Почему проект уровня TRL 3 нельзя запускать как производственный НИОКР

На этом ломается больше всего планов. Технология уровня TRL 3 выглядит почти готовой: критические функции подтверждены на стенде, отдельные показатели получены, кажется, что остался инжиниринг. Но производственный НИОКР по определению даёт обязательство: продукт с такими-то характеристиками, такой себестоимостью, к такой дате. Под технологию, у которой не пройден лабораторный этап, это обязательство нарушается гарантированно.

Такому проекту нужен другой формат, поисковая НИР с отдельным бюджетом, критериями выхода и правом закрыться с отрицательным результатом. Сорванный срок здесь возникает на этапе планирования, исполнители лишь обнаруживают то, что заложило решение о запуске.

Этап отбора: отсеять нежизнеспособное до первого рубля

Уровни TRL 1–3, и управлять здесь нужно не разработкой, а отбором. Пять инструментов, которые мы даём клиентам перед подачей на любую программу поддержки.

Технико-экономическое обоснование. Срок окупаемости, рентабельность и чистый доход вместо науки ради науки.

Анализ рыночных барьеров и ёмкости. Защита от превосходного продукта, который некому продать.

Функционально-стоимостный анализ. Убирает избыточную инженерию, поднимающую себестоимость выше рыночной.

Патентный поиск по базам Роспатента. Страховка от многомиллионных исков.

Оценка технологической готовности. Отсекает проекты, которым нужны фундаментальные открытия.

Этап планирования: здесь закладывается срыв срока

Переход TRL 3–4. Правило простое: сроки срываются на исполнении, но виноват в этом этап планирования. Не заложили логистические риски, проигнорировали ограничения станков, не привлекли заводских технологов на старте, и график поплывёт гарантированно.

Календарно-сетевое планирование и критический путь. Видно, как задержка одной закупки сдвигает запуск.

Иерархическая структура работ и матрица ответственности RACI. Убирают ситуацию "отвечают все, не виноват никто".

Метод освоенного объёма. На 20 процентах готовности уже прогнозирует перерасход и опоздание.

Цифровой профиль ограничений производства. Допуски, износ и габариты реальных станков учитываются сразу.

Бюджетирование по вехам, Stage-Gate. Транш выделяется только после доказанного выполнения предыдущей вехи.

Stage-Gate это логика TRL на языке казначейства: транш открывается при переходе на следующий уровень готовности. Так же устроены и грантовые программы институтов развития, деньги идут под подтверждённое повышение TRL, а не под план работ.

Что проверить до старта проекта

  • Уровень TRL оценён объективно, а не на глаз

  • Проект не требует научного результата, которого пока нет ни у кого

  • Есть ТЭО и оценка ёмкости рынка

  • Патентный поиск проведён до начала работ

  • Бюджет разбит на вехи, транш открывается по факту закрытой вехи

  • Ограничения реального производства учтены в конструкции с самого начала

    Инфографика: МТК Консалтинг. Чек-лист перед стартом проекта.
    Инфографика: МТК Консалтинг. Чек-лист перед стартом проекта.

Главное

1. НИОКР в бизнесе это инвестиционная процедура с обязательством по срокам и себестоимости.

2. Шкала TRL по ГОСТ Р 58048-2017 переводит разговор о зрелости на язык фонда, инвестора и завода.

3. Источники денег привязаны к участкам шкалы, ошибка на два уровня стоит месяцев отказов.

4. Грант на НИОКР доступен с TRL 4, ниже эксперту нечего оценивать.

5. Срыв срока закладывается на планировании, а обнаруживается на исполнении.

Вопросы и ответы

Чем НИОКР отличается от науки?
У науки результат это знание, и отрицательный результат тоже результат. У НИОКР результат это товарная партия с заданной себестоимостью, вышедшая на рынок в срок.

С какого уровня TRL можно претендовать на грант на НИОКР?
С TRL 4. Ниже работают гранты научных фондов и посевные инструменты, институты развития закрывают TRL 3–6, заёмное финансирование и стратегические инвесторы включаются с TRL 7–8.

Что делать, если технология на уровне TRL 3, а деньги нужны сейчас?
Заявлять поисковую НИР с отдельным бюджетом, критериями выхода и правом закрыться с отрицательным результатом.

Кто должен оценивать уровень готовности технологии?
Оценку делает команда проекта, но проверяют её снаружи: эксперт фонда, инвестор, заводской технолог. Поэтому она должна опираться на документы, а не на ощущение готовности.

Полный разбор системы управления НИОКР

Оставшиеся этапы, передача разработки в серию, матрица соответствия этапов и уровней TRL и все сорок инструментов с пояснениями

Это сокращённая версия. На сайте МТК Консалтинг опубликована полная версия материала о системе управления НИОКР.
Разбираю управление разработками и меры господдержки в канале @promtk.

Денис Медведев, управляющий партнёр МТК Консалтинг. Помогаем технологическим компаниям получать господдержку: резидентство "Сколково", гранты, статус МТК, ИТ-аккредитацию и налоговые льготы.

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МТК Консалтинг

МТК Консалтинг

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