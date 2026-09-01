Почему НИОКР сжигает бюджет: как управлять разработкой через шкалу TRL

В "Сколково" я развивал департамент НИОКР Сервисов и помогал выстраивать поддержку разработок через гранты и микрогранты. Через меня прошли сотни проектов, и почти все различия между ними сводились к одному вопросу. Понимает ли команда, на каком уровне зрелости её технология, и управляет ли разработкой как проектом с бюджетом и сроками либо как научным поиском. Те, кто путал эти два режима, сгорали одинаково: деньги заканчивались ровно тогда, когда лабораторный образец нужно было превращать в серийный продукт.
НИОКР это инвестиционная процедура, а не наука
У науки результат это знание, и отрицательный результат тоже результат. У НИОКР результат это товарная партия с заданной себестоимостью, вышедшая на рынок в срок. Отсюда и метрики: не академическая красота решения и не количество патентов, а Time-to-Market и себестоимость серийного продукта. Патент, который не превратился в продажи, это строчка расходов, а не актив.
Большинство компаний управляют разработками либо хаотично, либо линейно, перекидывая документы "через забор" от конструкторов производственникам. Результат один: срыв сроков, переделки чертежей под реальные станки и вечный конфликт между КБ и цехом.
Девять уровней готовности технологии
Шкала TRL (Technology Readiness Level, в российской практике УГТ) появилась в NASA, а в России закреплена ГОСТ Р 58048-2017 "Трансфер технологий". Она заменяет субъективное "технология почти готова" позицией на шкале от 1 до 9, понятной всем сторонам: разработчику, инвестору, эксперту фонда и заводу.
Уровень
Что он означает
TRL 1
Принципы изучены и опубликованы, продукта нет даже на бумаге
TRL 2
Концепция сформулирована, практических доказательств пока нет
TRL 3
Критические функции подтверждены расчётами и опытами
TRL 4
Компонент или макет испытан в лабораторном окружении
TRL 5
Макет испытан на пилотной установке в условиях, близких к реальным
TRL 6
Прототип системы целиком показан в окружении, близком к реальному
TRL 7
Прототип прошёл испытания в эксплуатации на реальной площадке
TRL 8
Установочная партия, сертификация, независимая приёмка
TRL 9
Серийное производство со стабильным качеством у потребителя
Где на шкале лежат деньги
Источники финансирования привязаны к участкам шкалы. Гранты научных фондов и посевные инструменты закрывают TRL 1–3. Гранты институтов развития и микрогранты работают на TRL 3–6, в той самой "долине смерти", где технология уже слишком прикладная для науки и ещё слишком сырая для инвестора. Заёмное финансирование и стратегические инвесторы включаются с TRL 7–8.
Ошибка в самооценке на два уровня означает, что компания стучится не в ту дверь и месяцами получает отказы. Отдельный порог: грант на НИОКР доступен с TRL 4, заявку с концепцией без эксперимента эксперту нечем оценивать.
А у вас оформлен НИОКР? Отметьте, что про вашу компанию:
Уровень готовности технологии никто не оценивал
Бюджет проекта не разбит на вехи, деньги выделены сразу целиком
Патентный поиск до старта разработки не проводился
Подавались на грант и получили отказ, а причину так и не поняли
Если отметили хотя бы один пункт, разберём вашу ситуацию.
Оставьте заявку на разбор
Посмотрим, на каком уровне готовности ваша разработка, каких документов не хватает и какие меры поддержки и налоговые льготы по ней доступны
Как с вами связаться
Почему проект уровня TRL 3 нельзя запускать как производственный НИОКР
На этом ломается больше всего планов. Технология уровня TRL 3 выглядит почти готовой: критические функции подтверждены на стенде, отдельные показатели получены, кажется, что остался инжиниринг. Но производственный НИОКР по определению даёт обязательство: продукт с такими-то характеристиками, такой себестоимостью, к такой дате. Под технологию, у которой не пройден лабораторный этап, это обязательство нарушается гарантированно.
Такому проекту нужен другой формат, поисковая НИР с отдельным бюджетом, критериями выхода и правом закрыться с отрицательным результатом. Сорванный срок здесь возникает на этапе планирования, исполнители лишь обнаруживают то, что заложило решение о запуске.
Этап отбора: отсеять нежизнеспособное до первого рубля
Уровни TRL 1–3, и управлять здесь нужно не разработкой, а отбором. Пять инструментов, которые мы даём клиентам перед подачей на любую программу поддержки.
• Технико-экономическое обоснование. Срок окупаемости, рентабельность и чистый доход вместо науки ради науки.
• Анализ рыночных барьеров и ёмкости. Защита от превосходного продукта, который некому продать.
• Функционально-стоимостный анализ. Убирает избыточную инженерию, поднимающую себестоимость выше рыночной.
• Патентный поиск по базам Роспатента. Страховка от многомиллионных исков.
• Оценка технологической готовности. Отсекает проекты, которым нужны фундаментальные открытия.
Этап планирования: здесь закладывается срыв срока
Переход TRL 3–4. Правило простое: сроки срываются на исполнении, но виноват в этом этап планирования. Не заложили логистические риски, проигнорировали ограничения станков, не привлекли заводских технологов на старте, и график поплывёт гарантированно.
• Календарно-сетевое планирование и критический путь. Видно, как задержка одной закупки сдвигает запуск.
• Иерархическая структура работ и матрица ответственности RACI. Убирают ситуацию "отвечают все, не виноват никто".
• Метод освоенного объёма. На 20 процентах готовности уже прогнозирует перерасход и опоздание.
• Цифровой профиль ограничений производства. Допуски, износ и габариты реальных станков учитываются сразу.
• Бюджетирование по вехам, Stage-Gate. Транш выделяется только после доказанного выполнения предыдущей вехи.
Stage-Gate это логика TRL на языке казначейства: транш открывается при переходе на следующий уровень готовности. Так же устроены и грантовые программы институтов развития, деньги идут под подтверждённое повышение TRL, а не под план работ.
Что проверить до старта проекта
Уровень TRL оценён объективно, а не на глаз
Проект не требует научного результата, которого пока нет ни у кого
Есть ТЭО и оценка ёмкости рынка
Патентный поиск проведён до начала работ
Бюджет разбит на вехи, транш открывается по факту закрытой вехи
Ограничения реального производства учтены в конструкции с самого начала
Главное
1. НИОКР в бизнесе это инвестиционная процедура с обязательством по срокам и себестоимости.
2. Шкала TRL по ГОСТ Р 58048-2017 переводит разговор о зрелости на язык фонда, инвестора и завода.
3. Источники денег привязаны к участкам шкалы, ошибка на два уровня стоит месяцев отказов.
4. Грант на НИОКР доступен с TRL 4, ниже эксперту нечего оценивать.
5. Срыв срока закладывается на планировании, а обнаруживается на исполнении.
Вопросы и ответы
Чем НИОКР отличается от науки?
У науки результат это знание, и отрицательный результат тоже результат. У НИОКР результат это товарная партия с заданной себестоимостью, вышедшая на рынок в срок.
С какого уровня TRL можно претендовать на грант на НИОКР?
С TRL 4. Ниже работают гранты научных фондов и посевные инструменты, институты развития закрывают TRL 3–6, заёмное финансирование и стратегические инвесторы включаются с TRL 7–8.
Что делать, если технология на уровне TRL 3, а деньги нужны сейчас?
Заявлять поисковую НИР с отдельным бюджетом, критериями выхода и правом закрыться с отрицательным результатом.
Кто должен оценивать уровень готовности технологии?
Оценку делает команда проекта, но проверяют её снаружи: эксперт фонда, инвестор, заводской технолог. Поэтому она должна опираться на документы, а не на ощущение готовности.
Полный разбор системы управления НИОКР
Оставшиеся этапы, передача разработки в серию, матрица соответствия этапов и уровней TRL и все сорок инструментов с пояснениями
Это сокращённая версия. На сайте МТК Консалтинг опубликована полная версия материала о системе управления НИОКР.
Разбираю управление разработками и меры господдержки в канале @promtk.
Денис Медведев, управляющий партнёр МТК Консалтинг. Помогаем технологическим компаниям получать господдержку: резидентство "Сколково", гранты, статус МТК, ИТ-аккредитацию и налоговые льготы.
Реклама: ИП Медведев Денис Михайлович, ИНН 782615006635, erid: 2W5zFGJBoCD
Начать дискуссию