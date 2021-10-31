МТС Касса: все плюсы и минусы. Отзыв владельца продуктового магазина

Я предприниматель из Ульяновска, у меня три продуктовых магазина. Первые два работают давно, третью точку открыл в июле. Для нового магазина взял в аренду МТС Кассу 7, повелся на красивую рекламу. Рассказываю, что из этого вышло.

Сразу объясню, почему я отказался от покупки оборудования, а выбрал именно услугу аренды кассы. Выкладывать почти 35 000 за неизвестный мне аппарат, для меня было не очень логично. Стоимость тарифов для аренды тут разная, а бесплатных тарифов, к сожалению, всё ещё не придумали ;). Взял тот, который идёт сразу с РКО. Открыл еще один счет ради экономии на всех этих расходах. Стоимость аренды в месяц составила 1 590 р. Отдельно мне подключат маркировку и ЕГАИС, когда я заведу алкоголь.

Мне пообещали круглосуточную техподдержку, бесплатную замену фискального накопителя с перерегистрацией у оператора фискальных данных, когда он заполнится, плюс быструю замену кассы в случае ее поломки. В общем, список впечатлял.

Модель онлайн-кассы, которую я выбрал в онлайн салоне МТС, называется МТС Касса 7. Это кассовый терминал, небольшой аппарат. Рассматривал еще МТС Кассу 5, но там оказалось меньше разъемов для подключения дополнительного оборудования.

Подключил сканер и весы через провод, плюс поставил в магазин проводной WI-FI. В кассе есть и сим-карта для интернет через мобильного оператора МТС, но я рисковать не стал, у нас тут плохо ловит любой интернет.

Кассу мне привезли курьерской доставкой. Распаковал и поставил ее я сам. Обучение по настройке кассового аппарата было онлайн. Но я специально вызвал обе смены продавцов в магазин, чтобы убедиться, что им все понятно. Сначала переживал за такой формат и хотел, чтобы кассу мне принесли и сразу показали, что ней делать. Но в принципе, ничего сложного здесь не оказалось.

Что могу сказать по работе. Сама кассовая программа вроде простая, не сложнее других мобильных приложений. Но если ни разу на таких кассах не работали, обучение пройти настоятельно рекомендую. Некоторые продавцы вообще сначала боялись что либо нажимать.

Есть много кассовых операций, которых нам не хватает в обычных кнопочных автономках (у меня в первых магазинах именно такие) — например, расчет сдачи, расчет скидки, расчет остатков. У нас есть бонусные карты для постоянных клиентов, на 3% скидку, касса их понимает и делает скидку. Удобная штука отложенный чек. Раньше приходилось делать отмену, если кто-то, например, забывал кошелек в машине, или ждать его всей очередью. Теперь это не проблема.

При продаже товара либо сканируется штрих-код на упаковке, либо можно найти его через поиск, либо выбирать в панели. Хлебобулочные изделия и развесные печения к примеру мы сразу вывели на панель — на хлебе кода нет, а коробки с печеньями стоят далеко, сканировать тоже не получится.

Кассир выбирает способ оплаты: наличными, картой через терминал эквайринга, по QR. На последний возлагал большие надежды. Подключил его специально, потому что не хотел подключать эквайринг, так как комиссия при оплате через QR до конца года 0%. А за эквайринг в своих магазинах я плачу почти 3%!! Но заказать услугу эквайринга, видимо придется. Плохо знают про этот способ сами покупатели. А продавцам не до объяснялок. У нас город не продвинутый. В Москве наверно веселее дела идут.

Печатает чеки касса быстро. Навскидку, всё в чеке соответствии с законом. Кстати, о требованиях законов. Когда я выбирал кассу, мне пообещали, что все бесплатные обновления. Надеюсь на это, в следующем году вроде как опять целый список изменений. Я помню, как я попал с НДС со своими кассами.

С товароучетной программой я за месяц стал на ты. Крутая полезная программа. Никаких тетрадок и таблиц в экселе в этом магазине у меня нет. Я в личном кабинете вижу: выручку, деньги в кассе, остатки, что продается поименно. Тут прям полноценные отчеты.

Прочитал в инструкциях, что можно провести инвентаризацию на часть товаров. Очень удобная оказалась штука. Особенно, когда прям подмывает проверить смену средь бела дня. По сути на 15 минут я остановил продажи только той группы, которую проверял.

Что еще хорошего нашел? Контроль за сотрудниками. В личном кабинете со своего ноутбука посматриваю, кто когда открыл смену, когда закрыл, сколько возвратов было, какая выручка и т.д. Один кассир уже получил от меня за опоздания на работу — теперь не задерживается с открытием. Есть тут и история кассовых операций. Пользуюсь регулярно, потому что не раз сталкивался с воровством.

Теперь к минусам. Могу придраться к службе поддержки, точнее к инструкциям на сайте и к разделу настройки. По мне так не очень удобно. Понять самому, что там с эквайрингом делать, я не смог. Пришлось звонить на горячую линию.

В целом могу сказать, что онлайн-касса МТС Касса 7 — аппарат с хорошим функционалом. Стоит ли брать такую кассу? Стоит. Есть мелкие огрехи, не без этого. Но видно, эти ребята развиваются, дорабатывают оборудование Скорее всего в другой магазин вместо старых аппаратов тоже установлю такие же кассы.