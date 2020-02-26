КС РФ фактически подтвердил право ИП на упрощенке при расчете страховых взносов учитывать расходы

Похоже, что споры об 1% страховых взносов для упрощенки завершились в пользу ИП!

Ну что же, друзья, затянувшееся противостояние между предпринимателями на доходно-расходной упрощенке и налоговой по поводу 1% страховых взносов наконец-то подходит к логическому завершению.

Уверенность в этом пришла со стороны КС РФ, который Определением от 30.01.2020 N 10-О подтвердил, что ИП на «упрощенке» вправе действовать точно так же, как и ИП на ОСНО, т.е. при расчете страховых взносов учитывать свои расходы.

Интересно, что в октябре прошлого года ВС РФ тоже подтвердил право ИП на упрощенке учитывать расходы <Определение ВС РФ от 29.10.2019 N 309-ЭС19-18969>, а ФНС в своем письме (Письмо ФНС России от 23.09.2019 N БС-4-11/19262@) «пообещала» руководствоваться этим решением.

А вот Минфин остался стоически непреклонным и уже в этом году заявил (Письмо Минфина России от 14.01.2020 N 03-15-08/1214), что ИП на УСН должен уплачивать 1% со всей суммы доходов без учета расходов.

Такой дуализм, как в физике, где свет - это одновременно и волна, и частица: Минфин против, а суды за… а над предпринимателями ставят правовые эксперименты.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»