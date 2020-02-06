Как с гуся вода… Минфин не стал менять свою позицию по фиксированным взносам при УСН

Как известно, на протяжении нескольких лет не утихают споры между ФНС и ИП на УСН с объектом «доходы минус расходы» по поводу базы для расчета 1-процентных фиксированных взносов.

ИП судятся, но ФНС до недавнего времени была непреклонна.

Между тем в письме ФНС № БС-4-11/19262@ от 23.09.2019 сообщается, что далтнейшее развитие ситуации будет зависеть от дела «ИП Павлова против ИФНС» (№ А60-65115/2018).

После вынесения решения по указанному делу налоговые органы будут руководствоваться при реализации своих полномочий данным решением начиная со дня его размещения в полном объеме на официальных сайтах в сети Интернет либо со дня его официального опубликования в установленном порядке, обещает ФНС в своем письме.

В итоге дело завершилось победой ИП.

То есть условие, поставленное налоговиками, выполнено.

А что скажет Минфин? Ведь это вышестоящий орган над ФНС.

А Минфин, увы, непоколебим.

Недавно вышло свежее письмо от 14.01.2020 № 03-15-08/1214 по вопросу определения доходов ИП на УСН в целях исчисления страховых взносов на ОПС.

В документе Минфин в очередной раз сообщает, что учитывать расходы при расчете взносов нет оснований.

Положения подпункта 1 пункта 1 и подпункта 3 пункта 9 статьи 430 НК об определении размера страховых взносов для ИП на УСН исходя из его дохода не увязываются с определением таким ИП выбранного им объекта налогообложения при применении УСН.

При этом Налоговым кодексом вычет сумм расходов при определении размера страховых взносов на ОПС предусмотрен только в отношении ИП на ОСНО.

Норм, распространяющих данный подход на иных плательщиков на других налоговых режимах, Налоговый кодекс не содержит.