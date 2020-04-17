Удобная и полезная табличка от ФНС по переносу сроков отчетности

Продление сроков представления деклараций и сроков уплаты налогов (взносов) в соответствии с Постановлением Правительства РФ №409 от 02.04.2020

Продление сроков представления деклараций и сроков уплаты налогов (взносов) в соответствии с Постановлением Правительства РФ №409 от 02.04.2020 267 Кб , 41 загрузка

Ответ на квест с переносом отчетности и уплаты налогов

ФНС подготовила развернутую таблицу по продлению сроков представления деклараций, расчетов и сроков уплаты налогов и взносов в соответствии с Постановлением Правительства РФ №409 от 02.04.2020.

На сегодняшний день Постановление №409 плюс перечень пострадавших отраслей с не совсем ясным статусом – единственное руководство по переносу сроков.

Обратите внимание, что в табличке ФНС новый срок представления декларации НДС обозначен как «15.05.2020», однако в Постановлении №409 звучит формулировка «до 15 мая 2020 г.». По логике, последний день – 14.05.2020 года!

Перенос сдачи отчетности не влияет на перенос сороков уплаты. Эти две реальности сейчас разведены.

Так, на волшебную дату 6 мая – концентрация платежей. Все, что накопилось по срокам на эти нерабочие дни и еще не оплачено, придется именно на 6 мая: НДС, Налог на прибыль за 2019 год, УСН за 2019 год, ЕСХН за 2019 год.

Это значит, что нам нужно проделать всю работу до 6 мая и лишь техническое «удовольствие» отправки отчетности можно оттянуть на более поздний срок.

Побочный эффект: платежи до отчетности зависнут в таком беспроверочном вакууме, по крайней мере, до тех пор, покуда не подоспеют сроки сдачи отчетности.

Теперь про пострадавшие отрасли из разряда субъектов МСП. Больше всего вопросов со стороны клиентов о том, кто все же может рассчитывать на такую отсрочку.

По постановлению №409 такие предприятия засекаются по двум показателям:

наличие в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства; наличие соответствующего основного кода ОКВЭД в ЕГОЮЛ (ГРНИП) на 1 марта 2020 года.

Вот перечень кодов по отсрочке на сегодняшний момент:

Ожидаем включение в перечень непродовольственной розницы.

Таким образом, если Вы фактически занимаетесь «наиболее пострадавшим» видом деятельности, но основной (первый по счету) ОКВЭД у вас на 01.03.2020 года другой, то отсрочки не будет. По крайней мере сейчас это так.

По технике отсрочки еще особенность: внутри отсрочки для пострадавших сфер есть еще дополнительная отсрочка по страховым взносам, включая и 1% страховых взносов для микропредприятий.

Табличка для скачивания на сайте ФНС: https://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/covid19/sroki_post409.pdf

В Мультибухгалтере< https://multibuhgalter.ru/> предусмотрен автоматический календарь сдачи отчетности по всем организациям, учет которых ведут бухгалтерские фирмы. Так как дополнительные отсрочки предусмотрены только по выборке по кодам ОКВЭД, то рекомендуем создать индивидуальные списки сроков по таким ООО и ИП. Это удобно и легко сделать в Мультибухгалтере.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»