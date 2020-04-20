ТРУДВСЕМ: работодателей, а заодно и нас, бухгалтеров, решили разодрать на части всякими отчетами!

Статус работодателя – как чугунная гиря! Все тяжелеет и тяжелеет!

Ну да ладно, резко ввели обязанность отчитываться в режиме реального времени по форме СЗВ-ТД. Ожидали этого в 21-м году, переместили на апрель 2020 года. Переживем!

А в день космонавтики Постановлением Правительства РФ от 12.04.2020 года №486 ввели временные правила. Теперь работодатели должны предоставлять информацию о занятости в информационно-аналитическую систему "Общероссийская база вакансий «работа в России»".

Это значит, что нужно зарегистрироваться на сайте с говорящим названием trudvsem.ru и через личный кабинет не позднее рабочего дня, следующего за днем изменения сведений, размещать там информацию:

О ликвидации организаций;

О прекращении деятельности ИП;

О сокращении численности;

О возможном расторжении трудовых договоров;

Иных сведений о занятости, которые утвердит Минтруд и соцзащита.

Об этом ресурсе мы уже рассказывали. Тогда после размещения вакансии в интернете пришло письмо от Центра занятости, что нужно ежемесячно размещать информацию о наличии вакансий в этой системе.

Теперь же ввели обязанность отчитываться в системе «ТРУДВСЕМ» не только на «вход», но и на «выход» сотрудников, и даже о своей бизнес-смерти, если такая (не дай-то вирус этому случиться) произойдет. Причем практически в режиме реального времени.

Ответственность за игнорирование если и будет, то по общей статье о непредставлении сведений информации государственным органам – ст. 19.7 КоАП РФ: на должностных лиц – штраф от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц – штраф от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Порядок этот «временный» – до конца 2020 года. Но как известно, нет ничего более постоянного, чем временное!

Труд всем: и вам, и нам, бухгалтерам!

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Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»