Что нам, бухгалтерам, готовит май!

С чем уходим на праздники: веер платежей, первые авансы ИП по НДФЛ, снятие с ЕНВД за нерабочие дни, начало оформления субсидий 12130 и куча работы….

Первое, что мы ощутим уже не на бумаге постановлений, а на практике: наш бухгалтерский мир с привычными срокам уплаты налогов не только сместится из-за карантинного шлейфа нерабочих дней, но и разделится на тех, кто «пострадал наиболее», и «всех остальных».

Для всех, вне зависимости от степени «пострадания»

12 мая – последний срок сдачи бухгалтерской отчетности, если кто-либо этого еще не сделал. Свежее письмо по этому поводу Минфин уже выпустил (Письмо от 30.04.2020 № 07-04-07/35323/ВД-4-1/7364@).

12 мая – срок уплаты НДС за 1 квартал 2020 года, а через день – 14 мая – последний срок сдачи декларации по НДС. Хотя ФНС в своей табличке про перенос сроков указала 15 мая, в Постановлении №409 звучит формулировка «до 15 мая 2020г.».

Что касается сроков сдачи декларации по косвенным налогам за март и уплаты ввозного НДС, то никакой конкретики по этому поводу Постановление №409 не дает. Безопасный вариант – сдавать декларацию и уплачивать ввозной НДС в первый рабочий день – 12 мая.

14 мая сдаем РСВ за 1 квартал 2020 года, так как для этого расчета, наряду с декларациями по НДС, свой особый срок.

Отчитываемся в фонд социального страхования

Изначально срок подтверждения основного вида деятельности передвинули на 6 мая (Письмо ФСС РФ от 13.04.2020 N 02-09-11/06-06-8452), а сейчас на сайте ФСС появилась информация по продлению срока уже до 12 мая. Сам срок сдачи отчета по форме 4-ФСС продлен до 15 мая.

В Мультибухгалтере вы можете создавать индивидуальные события для одной или нескольких организаций, группировать можно по любым параметрам: системам налогообложения, по «пострадавшим отраслям», и так далее; и отслеживать сроки их выполнения.

Снимаем начисления ЕНВД за нерабочие дни из-за запрета на осуществление деятельности в период карантина

С одной стороны, приостановка деятельности не освобождает плательщика ЕНВД от обязанностей представлять налоговую декларацию и уплачивать этот налог: пункт 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 05.03.2013 N 157 и целый ряд разъяснений, писем и т.д.

С другой стороны, если принудительно, на основании нормативного правового акта предпринимателю запретили осуществлять деятельность, то, значит, лишили и «условной месячной доходности». Следовательно, по логике не может быть произведен расчет ЕНВД и не может быть уплаты этого налога.

Способ реализации возможности неуплаты ЕНВД: в течение пяти рабочих дней с 12 мая подать заявление о снятии с учета с даты прекращения работы. Затем, при возобновлении деятельности снова встать на учет.

Последствия: возможные споры с налоговой и необходимость прикрыть эти периоды отчетностью по общей системе налогообложения, если нет УСН.

Для тех, кто, даже если и пострадал, но «не наиболее»

12 мая – последние дни налоговых платежей: налог на прибыль за 2019 год и авансовые платежи за 1 квартал; УСН для ИП и организаций за 2019 год; ЕСХН за 2019 год; ЕНВД и авансовый платеж по УСН за 1 квартал, если в регионе их дополнительно не перенесли на более поздние сроки; Авансовые платежи для организаций по имуществу, земле и транспорту, опять же, если нет доп. регионального переноса.

12 мая – в первый раз по ИП на ОСНО мы должны рассчитать и уплатить квартальный авансовый платеж по НДФЛ.

Произошла тихая революция порядка уплаты НДФЛ индивидуальными предпринимателями на общей системе налогообложения. Больше нет формы 4-НДФЛ, и теперь мы рассчитываем по ним авансовые платежи ежеквартально – так же, как делаем это, например, для упрощенной системы налогообложения. Так что по ИП на ОСНО теперь два квартальных платежа: по НДФЛ и НДС.

Для тех, кто включен в перечень наиболее пострадавших: начинаем подавать заявления на субсидию «12130» за апрель

Заявления можно начать подавать с 1 мая, но налоговая их будет рассматривать только с 18 мая. На рассмотрение и отправку данных в казначейство отведено три рабочих дня. Плюсом еще три рабочих дня на перечисление субсидии. Так что если заявление подать, например, до 13 мая, то деньги можно ожидать в районе 21-22 мая.

Мы уже смещали первый рабочий день на 6 мая и в умах, и в календарях, и в Мультибухгалтере. Ввели параметр «пострадавшая отрасль», который формирует новые даты уплаты налогов с учетом их переноса. Теперь ждем 12 мая и надеемся, что эта дата больше смещаться не будет.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»