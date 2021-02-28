Как ИП должен вести свой налоговый учет, что обязан предоставлять в налоговую, а от чего может вежливо отказаться

«Так же, как все, я по земле хожу, хожу…» – была такая пронзительно-лиричная песня о сходстве людских чувств. Вот и ИП так же, как и юрлицам, «прилетают» требования из налоговой о предоставлении различных пояснений, расшифровок доходов и расходов, а заодно и требований предоставить карточки и оборотки по бухгалтерским счетам.

Книгой единой жив налоговый учет ИП

Правомерность требований к предпринимателю по запросу различных регистров резко ограничена его обязанностью по ведению учета.

Предприниматели ведут только налоговый учет, и практически единственный регистр налогового учета для ИП – это книга учета доходов и расходов либо просто доходов.

ИП на ПСН ведут «Книгу учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения».

Это такая «вещь в себе», так как от ее показателей налог не зависит. Нужна для контроля ограничений по выручке, для доначисления налогов, если ИП «слетит» с патента, а также для раздельного учета в случае совмещения разных систем налогообложения.

ИП на УСН ведут «Книгу учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения».

В этом случае книга учета доходов и расходов – ­как два кармана. В один в хронологическом порядке позиционно записываем оплаченные доходы, а в другой, в случае надобности – расходы. Форма общая и для ИП, и для юрлиц.

А если ИП применяет упрощенку с объектом налогообложения «доходы», то заполнять нужно только раздел с доходами.

ИП на общей системе налогообложения ведут «Книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя».

Она у них своя, особая. Форма – как налоговый динозавр из прошлого, аж с 2002 года. Жутко неудобная и крайне трудночитаемая.

Как ИП вести «книжки»

Книга учета доходов и расходов может быть бумажной или электронной. Бумажная – то есть купленная в магазине, именно в форм-факторе журнала-книги. Соответственно, и все записи в такой книге будут хранить тепло рук, ее заполнявших. А электронная может быть, например, в формате MS-Excel или формироваться при помощи бухгалтерской программы, что чаще всего и бывает.

Книга учета доходов и расходов должна быть прошнурована и пронумерована, скреплена подписью и печатью, если таковая имеется. Причем если книга велась в электронном виде, то должна быть распечатана, а затем прошнурована, пронумерована, подписью и печатью повенчана…

Когда проделывать это таинство над книгой, никаких предписаний нет. Нет и обязанности заверять книги в налоговой. Поэтому обязанность по распечатке и шитью, так сказать, носит ситуативный характер.

Может ли налоговая обязать представить книгу учета доходов и расходов

Книги учета доходов и расходов предприниматели обязаны представлять по требованию налоговой – это прямо указано в Налоговом кодексе в пп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ. Но представлять книгу «автоматом», без требованияобязанности нет.

Поэтому за книгами нужно следить, чтобы они корректно формировались и совпадали с данными налоговых деклараций, если таковые сдаем (УСН и ОСНО).

Если ИП сдает отчетность в электронном виде по ТКС, например, через бухгалтерскую фирму, то, скорее всего, и запрос будет по ТКС. Тогда бухфирма сформирует книгу в формате pdf и отправит ее по ТКС в налоговую. За нитками и иголками идти не придется…

Есть ли временные ограничения для запроса книги учета доходов и расходов

Единство пространства и времени важно не только для физиков, но и «физиков»-ИП. Может ли сейчас, в 2021 году, налоговая запросить у ИП книгу за 2018 год? Если нет выездной проверки, то не может!

Потребовать у налогоплательщика документы, служащие основанием для исчисления и уплаты налогов или подтверждающие правильность их исчисления и своевременность уплаты, налоговая инспекция вправе только в рамках проводимой в отношении него камеральной или выездной налоговой проверки. Это следует из взаимосвязи норм НК РФ: пп. 1 п. 1 ст. 31, ст. 88, п. 12 ст. 89, ст. 93.

Срок камеральной налоговой проверки ограничен 3 месяцами с момента подачи декларации. И только в пределах этого временного интервала может быть запрошена книга учета доходов и расходов.

Типичная ситуация: все сроки вышли, а налоговая высылает уведомление о вызове для дачи пояснений, и имплантирует в это уведомление просьбу-требование о предоставлении книги. В таких случаях ИП вправе «книжку» не предоставлять.

Может ли налоговая не ограничиться запросом одной книги, а затребовать какие-либо дополнительные регистры, справки-расшифровки

Читать, т.е. проверять такие книги – дело не такое уж легкое и быстрое. Поэтому налоговая «любит» запрашивать у ИП постатейные расшифровки доходов, расходов, реестры с расшифровкой прочих доходов.

Подобные документы по своей сути являются дополнительными регистрами налогового учета, ИП их вести и представлять в налоговую не обязан.

Например, если вы ИП на УСН и получили подобный запрос, то можете ответить:

«Мной осуществляется ведение учета доходов и расходов в Книге учета доходов и расходов в порядке, согласно Приложению №4 к приказу Минфина РФ от 22.10.2012 N 135н, и ведение других регистров налогового учета я не осуществляю. Запрашиваемыми вами документами не располагаю.»

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В самом начале разговора про книги, если вы заметили, сделана оговорка: «практически единственный регистрналогового учета для ИП ­– это книга учета доходов». Практически единственный, так как если ИП совмещает режимы налогообложения, то обязан вести раздельный учет.

Про совмещение режимов, а также про учет основных cредств, чтобы не выскочить за пределы упрощенки читайте здесь.

Про превратности ведения книги учета доходов и расходов для ИП на ОСНО читайте здесь.

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Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»