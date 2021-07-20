Когда дарение сыну, дочке, папе, маме, мужу, жене облагается НДС? Не попадите в ловушку!

Страшная история. Жил-был ИП на общей системе налогообложения, и был у него офис-магазин. И вот решил ИП за ненадобностью подарить своему сыну этот офис-магазин.

ИП рассудил так: коли сын — это близкий родственник, то сын ничего с полученного не заплатит. Ведь всем известно, что доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения НДФЛ, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом РФ.

Сам ИП-«папа» тоже ничего не заплатит, ведь доходов-то нет, отдал ведь он все даром.

Прошло почти три года, вызывают ИП-«папу» в налоговую и говорят: «в отношении вас мы назначаем выездную проверку, так как вы свой офис-магазин подарили, а НДС не заплатили!»

«Как так? Ведь, доходов я не получил, с чего мне платить НДС?!» А налоговая ему объясняет. И вот в чем дело. По НДС, как опять же известно, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе признаются реализацией товаров (работ, услуг). Плательщиками НДС являются и организации, и ИП.

Передача нежилого, недвижимого имущества в рамках договора дарения между ИП и физическим лицом подлежит налогообложению НДС в случае, если указанное имущество использовалось для предпринимательской деятельности. А в случае ИП-«папы» это был офис-магазин, используемый в его предпринимательской деятельности. НДС рассчитывается с рыночной стоимости этого офиса-магазина. А там, если прикинуть рыночную стоимость, миллиона два налога будет. Вот так!

Руководством к действию для налоговой послужило письмо Минфина от 30.03.2020 N 03-04-05/25020. Есть и судебное решение в похожей ситуации — Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2019 N 06АП-322/2019 по делу N А16-66/2018.

Что теперь делать и как помочь такому ИП? Очень тяжелая ситуация, да и обидная из-за своей непродуманности...

Как писал Иван Сергеевич Тургенев, «нет ничего тягостнее сознания только что сделанной глупости». А вот в налоговых делах такое осознание может прийти тогда, когда его совсем не ждешь, и от этого не легче.

Вывод такой. При всей кажущейся очевидности, в Налоговом кодексе есть ловушки, в которые по незнанию можно угодить. Так что, дорогие товарищи-предприниматели, будьте осторожны и находите себе опытных и надежных проводников по этому сложному пути.

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Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»