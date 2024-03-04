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Бухгалтерский бизнес. Welcome-презентация: как встретить нового сотрудника

Расскажем, для чего нужна бухгалтерским фирмам welcome-презентация и как ее сформировать.
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Бухгалтерский бизнес. Welcome-презентация: как встретить нового сотрудника
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Про нашу бухгалтерскую профессию столько твердили, что она умрет, да так сильно, что распугали всех бухгалтеров. И это при «идеальном шторме» на рынке труда — яме рождаемости, докатившейся с 90 годов, на дне которой и расставлены наши офисные столы и компьютеры.

Время на закрытие вакансии может занять 1–3 месяца (напишите в комментариях, если это не так). Так почему бы нам не взять на вооружение, все то, что уже давно применяется в HR-менеджменте, адаптировав имеющиеся инструменты под специфику бухгалтерских фирм?

Например, маркетинг вакансий — процесс привлечения, удержания и мотивации квалифицированных кандидатов.

Одним из инструментов маркетинга вакансий является welcome-презентация для сотрудников.

Для чего она нужна

  • Во-первых, для адаптации нового сотрудника, чтобы ему было понятно, что и как у вас заведено, какие существуют порядки, правила и регламенты.

  • Во-вторых, чтобы понять, кто есть кто в фирме и к кому и по каким вопросам можно обращаться.

  • В-третьих, для сохранения и передачи самого святого, а именно той культуры, миссии, которую, вы, как создатели бухгалтерской фирмы, вдохнули в нее.

Все это в целом, создает чувство принадлежности к коллективу, позитивный настрой, понимание того, как повезло сотруднику, что он стал работать именно с вами.

И чтобы один раз увидеть, а не сто раз услышать, приводим пример возможной структуры welcome-презентации, которую вы сможете адаптировать под себя, на примере фирмы «Умный бухгалтер» (все персонажи являются вымышленными и любое совпадение с реально живущими или когда-либо жившими людьми случайно). Коллажи и красивое оформление — на ваше усмотрение!

Про «Умный бухгалтер»

  • «Умный бухгалтер» — бухгалтерская фирма, основанная в __ году.

  • «Умный бухгалтер» — это <коротко презентуйте свою компанию, так как вы делаете для клиентов, например на своем сайте >.

  • Наша миссия: <расскажите о своей миссии, как вы ее видите>.

  • Главная ценность нашей фирмы и секрет ее успеха заключается в наших сотрудниках.

  • Каждый член нашего коллектива — это не просто высококлассный специалист с обширными знаниями и опытом, но и сильная, яркая и уникальная личность.

Создатели и руководители «Умный бухгалтер»

Представьте создателей и руководителей фирмы, приведите их контакты для связи.

Расскажите то, что хотели бы донести до нового сотрудника от имени создателя и руководителя, например, что вас вдохновило на открытие фирмы или как вы относитесь к своей работе и насколько это важно.

Ценности «Умный бухгалтер»

Ценности нашей компании — это основные убеждения, которых мы придерживаемся в нашей работе, в общении как между собой, так и с клиентами. Они лежат в основе наших действий и решений, определяют нас как компанию и наши цели.

Далее приведите те ценности, которые вы разделяете. Думаем, «Умный Бухгалтер» не будет оригинальным в таких принципах:

1. Ценим личность.

Мы нацелены на общее дело, взаимную поддержку. Мы воспринимаем наших сотрудников как источник успеха компании и нацелены на личный рост сотрудников исходя из принципа: «чем умней сотрудник, тем лучше для фирмы».

2. Ценим клиентов.

Мы строим долгосрочные партнерские отношения с клиентами, обеспечивая превосходное качество услуг.

3. Действуем честно.

Мы работаем законно, честно и этично.

4. Действуем как команда.

Мы относимся друг к другу с уважением и открыты к общению друг с другом.

Мы не приводим пояснений, что значат эти ценности для работников «Умный бухгалтер», ведь каждый из нас может наполнить их теми акцентами, которые считает важными.

Правила работы«Умный бухгалтер»

  1. Мы поддерживаем позитивную атмосферу внутри нашей фирмы. Все люди разные, каждый из нас — личность и профессионал, цените и уважайте друг друга и ставьте любые конфликты на «стоп»!

  2. Работаем гибко: люди — важнее регламентов. Если видим, что регламент тормозит и мешает работе, обращайтесь с предложением по улучшению. Мы за рациональность.

  3. Работаем сообща и помогаем друг другу.

  4. Всегда отвечаем всем, кто нам пишет или звонит.

Мультибухгалтер создан бухгалтерами и ради бухгалтеров. Подключайтесь к Мультибухгалтеру и закажите обучающий тур и настройку интеграций!

Забирайте бесплатно полную версию welcome-презентации:

Этика, конфликт интересов и другие разделы

Оставьте данные, пришлем вам презентацию на e-mail:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «МУЛЬТИБУХГАЛТЕР», ИНН: 6234172398, erid: LjN8K2fNv

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