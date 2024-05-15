Как бухгалтерской фирме эффективно перейти на гибридную удаленку. Кейс СБК «Профит»

Как было

До пандемии мы использовали классический стиль организации работы бухгалтерской фирмы. Основное рабочее место сотрудников было в офисе. Туда же приходили клиенты, находящиеся в нашем городе. У каждого сотрудника имелся свой рабочий стол, компьютер. И это было понятно и знакомо: потому что все документы в одном месте, все коллеги – на расстоянии вытянутой руки, легко контролировать рабочий процесс и держать руку на пульсе.

Что произошло

Наступила пандемия, которая все поменяла. После всемирного эксперимента по самоизоляции все вдруг принудительно «познали» опыт дистанционной работы и пришли к выводу, что классический рабочий режим в офисе устарел.

Мы увидели, что традиционный рабочий день имеет не только минусы в виде затрат на аренду и обслуживание офиса, но и ограничивает возможности сотрудников.

Сотрудники привыкли работать дома, обустроили там свои рабочие места, ощутили экономию времени на дорогу: утром можно подольше поспать или побыть с ребенком вместо сборов и пробок.

Что мы сделали

Если прежнее классическое решение больше не работало, то полная удаленка казалась тоже слишком радикальным решением. Страшно, что фирма совсем расползется: потеряется командный дух, сломается коммуникация между сотрудниками и с клиентами. Да и просто иногда хочется сменить обстановку, выйти из дома, пообщаться лично с коллегами.

Поэтому мы стали внедрять гибридный стиль работы – это микс между полной удаленкой и очным форматом. Рабочая неделя – по-прежнему 5 дней, но в течение них сотрудники работают попеременно то в офисе, то из дома.

Кто и когда выходит в офис – сотрудники решают самостоятельно с руководителем внутри своего отдела.

Что у нас получилось?

Нам стало легче увеличивать число сотрудников, потому что исчезла проблема организации новых рабочих мест. То есть, издержки мы сократили. Какие еще плюсы мы увидели:

существенное повышение лояльности сотрудников;

конкурентоспособность при найме новых сотрудников;

повышение качества работы ключевых сотрудников;

сокращение времени выпадения из работы.

Вот несколько конкретных примеров:

В отчетный период огромное значение приобретает экономия времени на дорогу, в нашем городе в пробке можно провести от 40 минут до 1.5 часа. Получается, в и без того сложный период сотрудник проводит около 3х часов своего времени в дискомфортных условиях, когда он ни работать, ни отдохнуть, ни заняться своими делами не может. Гибридная удаленка помогает решить эту проблему хотя бы частично.

Ключевые сотрудники, у которых работа связана с сильной сосредоточенностью, зачастую предпочитают разобраться с самыми важными делами после рабочего времени, когда в офисе уже никого нет, их никто не дергает и не приходят клиенты. Но оказалось, что, работая дома, они могут спокойно сосредоточиться на своих задачах и в рабочее время, не жертвуя свободным.

Поскольку у нас женские коллективы, детские больничные ­– тоже зона риска. Теперь сотрудницы могут спокойно оставаться со своими детьми дома, не выпадая из рабочего процесса по максимуму. Понятно, что с ребенком не всегда можно сосредоточиться, но благодаря гибкости и экономии времени получается найти баланс между рабочими и домашними делами.

Теперь о минусах

Будет лукавством сказать, что у гибридной удаленки нет совсем минусов. Но мы бы скорее назвали это вызовами, хотя и достаточно серьезными:

Резко затрудняются коммуникации.

Риск угрозы снижения эффективности и регулирования.

Усложняются функции контроля.

Поэтому чтобы извлечь из гибридной удаленки преимущества для бизнеса и сотрудников, к ней надо хорошо подготовиться: выстроить систему, подобрать рабочие инструменты. И об этом мы подробно поговорим на вебинаре о специфике гибридного рабочего формата в случае именно бухгалтерского бизнеса. ⠀

На вебинаре мы не просто подробно разберем наш опыт внедрения гибридной удаленки, но и обсудим его с экспертом по управленческому учету Владиславом Савушкиным. Дадим детальный план перехода и поделимся необходимыми инструментами, которые помогли его осуществить. А Максим Полуяктов из сервиса Entera расскажет про автоматизацию документооборота.

Поэтому если вы тоже ощущаете потребность в переходе на новый формат, но сомневаетесь, как это реализовать эффективно и безболезненно, присоединяйтесь к вебинару.

Встречаемся 2 мая в 16:00. Регистрируйтесь, чтобы попасть на вебинар и получить спец предложения от сервисов Мультибухгалтер и Entera.

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