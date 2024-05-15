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Ведение бизнеса

Как бухгалтерской фирме эффективно перейти на гибридную удаленку. Кейс СБК «Профит»

Разбираем, как гибридный формат работы влияет на функционирование компании.
Как бухгалтерской фирме эффективно перейти на гибридную удаленку. Кейс СБК «Профит»
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Как было

До пандемии мы использовали классический стиль организации работы бухгалтерской фирмы.  Основное рабочее место сотрудников было в офисе. Туда же приходили клиенты, находящиеся в нашем городе. У каждого сотрудника имелся свой рабочий стол, компьютер. И это было понятно и знакомо: потому что все документы в одном месте, все коллеги – на расстоянии вытянутой руки, легко контролировать рабочий процесс и держать руку на пульсе.  

Что произошло

Наступила пандемия, которая все поменяла. После всемирного эксперимента по самоизоляции все вдруг принудительно «познали» опыт дистанционной работы и пришли к выводу, что классический рабочий режим в офисе устарел.

Мы увидели, что традиционный рабочий день имеет не только минусы в виде затрат на аренду и обслуживание офиса, но и ограничивает возможности сотрудников.

Сотрудники привыкли работать дома, обустроили там свои рабочие места, ощутили экономию времени на дорогу: утром можно подольше поспать или побыть с ребенком вместо сборов и пробок.

Что мы сделали

Если прежнее классическое решение больше не работало, то полная удаленка казалась тоже слишком радикальным решением. Страшно, что фирма совсем расползется: потеряется командный дух, сломается коммуникация между сотрудниками и с клиентами. Да и просто иногда хочется сменить обстановку, выйти из дома, пообщаться лично с коллегами.

Поэтому мы стали внедрять гибридный стиль работы – это микс между полной удаленкой и очным форматом. Рабочая неделя – по-прежнему 5 дней, но в течение них сотрудники работают попеременно то в офисе, то из дома.

Кто и когда выходит в офис – сотрудники решают самостоятельно с руководителем внутри своего отдела.

Что у нас получилось?

Нам стало легче увеличивать число сотрудников, потому что исчезла проблема организации новых рабочих мест. То есть, издержки мы сократили. Какие еще плюсы мы увидели:

  • существенное повышение лояльности сотрудников;

  • конкурентоспособность при найме новых сотрудников;

  • повышение качества работы ключевых сотрудников;

  • сокращение времени выпадения из работы.

Вот несколько конкретных примеров:

  • В отчетный период огромное значение приобретает экономия времени на дорогу, в нашем городе в пробке можно провести от 40 минут до 1.5 часа. Получается, в и без того сложный период сотрудник проводит около 3х часов своего времени в дискомфортных условиях, когда он ни работать, ни отдохнуть, ни заняться своими делами не может. Гибридная удаленка помогает решить эту проблему хотя бы частично.

  • Ключевые сотрудники, у которых работа связана с сильной сосредоточенностью, зачастую предпочитают разобраться с самыми важными делами после рабочего времени, когда в офисе уже никого нет, их никто не дергает и не приходят клиенты. Но оказалось, что, работая дома, они могут спокойно сосредоточиться на своих задачах и в рабочее время, не жертвуя свободным.

  • Поскольку у нас женские коллективы, детские больничные ­– тоже зона риска. Теперь сотрудницы могут спокойно оставаться со своими детьми дома, не выпадая из рабочего процесса по максимуму. Понятно, что с ребенком не всегда можно сосредоточиться, но благодаря гибкости и экономии времени получается найти баланс между рабочими и домашними делами. 

Теперь о минусах

Будет лукавством сказать, что у гибридной удаленки нет совсем минусов. Но мы бы скорее назвали это вызовами, хотя и достаточно серьезными:

  • Резко затрудняются коммуникации.

  • Риск угрозы снижения эффективности и регулирования.

  • Усложняются функции контроля.

Поэтому чтобы извлечь из гибридной удаленки преимущества для бизнеса и сотрудников, к ней надо хорошо подготовиться: выстроить систему, подобрать рабочие инструменты. И об этом мы подробно поговорим на вебинаре о специфике гибридного рабочего формата в случае именно бухгалтерского бизнеса. ⠀

На вебинаре мы не просто подробно разберем наш опыт внедрения гибридной удаленки, но и обсудим его с экспертом по управленческому учету Владиславом Савушкиным. Дадим детальный план перехода и поделимся необходимыми инструментами, которые помогли его осуществить. А Максим Полуяктов из сервиса Entera расскажет про автоматизацию документооборота.

Поэтому если вы тоже ощущаете потребность в переходе на новый формат, но сомневаетесь, как это реализовать эффективно и безболезненно, присоединяйтесь к вебинару.

Встречаемся 2 мая в 16:00. Регистрируйтесь, чтобы попасть на вебинар и получить спец предложения от сервисов Мультибухгалтер и Entera.

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Ведение бизнеса

Как бухгалтерской фирме эффективно перейти на гибридную удаленку. Кейс СБК «Профит»

Разбираем, как гибридный формат работы влияет на функционирование компании.

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