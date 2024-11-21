Как бухгалтерской фирме организовать работу с клиентами по переходу на упрощенку с НДС

С 2025 года часть клиентов бухгалтерских фирм на УСН начнут платить НДС. Работу с такими клиентами нужно организовать уже сейчас: ответить им на вопрос «как жить дальше» и какие ставки выбрать — льготные или обычные. Обговорить условия освобождения от НДС для тех, кому оно положено, например, для «общепита» при условии соответствия уровня заработной платы в 2024 году среднеотраслевому.

Эту работу мы, бухгалтеры, знаем и умеем. Но в бухгалтерском бизнесе таких клиентов не один и не два, и помимо налоговых задач есть еще бизнесовые управленческие вопросы.

Как организовать контроль работы с такими клиентами, чтобы все были «подцеплены» и никто не остался без присмотра? Есть ли простой и «ненапряжный» инструмент для учета работы с такими клиентами?

Ответ — да, есть! И вот — как легко организовать эту работу.

В Мультибухгалтере есть простой и универсальный инструмент — «Наши справочники». Заходим в него, создаем справочник «2025 год: переход на НДС», и каждый бухгалтер или начальник отдела может поместить туда своих клиентов, с которыми нужно проработать вопросы изменения налогообложения.

Отбор можно организовать по следующим клиентам:

Клиенты на УСН, выручка в 2024 году уже превысила 60 млн рублей или подбирается к этому. Обсуждаем выбор ставок НДС.

Клиенты на ОСНО, выручка которых превысила 60 млн руб., но планируемо ниже 450 млн руб., и которым «нужен» НДС. Обсуждаем налоговую нагрузку при УСН и ОСНО.

Клиенты на УСН, выручка которых уже превысила 60 млн рублей, но они могут применять освобождение от НДС (общепит, медуслуги и т.д.). Обсуждаем условия освобождения от НДС.

При обсуждении перехода с ОСНО на УСН анализируем параметры: остаток ТМЦ на конец года, наличие основных средств, кредиторскую задолженность перед покупателями, «дебиторку» по покупателям, отсрочки по оплате ТМЦ, налоговую нагрузку по налогу на прибыль и другие параметры.

Вот пример сформированного справочника с клиентами «в работе».

С этим справочником легко коллективно работать. Например, если с клиентом уже все обговорили и решение принято, строку можно выделить зеленым. Если клиент «в работе», т.е. предупрежден, но решение пока не принято, — выделяем желтым. Если клиент еще «не подцеплен», строки остаются без цветового выделения. Цветовые индикации можно подобрать по своему вкусу и восприятию. Кроме того, в справочнике можно прикреплять любые файлы с расчетами или обоснованиями: почему будем действовать так, а не иначе.

Информация из справочника будет отражена и в карточке клиента — для этого есть специальная опция, которую можно включить. Целостность информации — залог безопасности!

Не всегда для сложных вещей нужны сложные инструменты. Лучше найти быстрый и легкий путь контроля. В Мультибухгалтере мы к этому стремимся, ведь у нас, бухгалтеров, сложностей выше головы и еще сверху маленькая коробочка. Согласны?

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