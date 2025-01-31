Как автоматизировать управление базами данных 1С для бухгалтерских фирм

Что мы сделали
Мы разработали программное обеспечение «Справочник баз» для быстрого доступа и управления всеми базами 1С из одного окна.
Конфигурация на платформе 1С версии 8, позволяет:
Подключаться к файловым и клиент-серверным информационным базам через одно окно.
Получать сводные отчеты с данными о количестве документов по каждой организации за произвольный период, установленный пользователем
Назначать ответственных бухгалтеров, имеющих доступ к базам и ведущих клиента
Для файловых баз оперативно создавать копии и архивы в заданные каталоги, а также фиксировать информацию о созданных архивах
Настраивать систему под специфику каждой бухгалтерской фирмы.
«Справочник баз» интегрирован с Мультибухгалтром, что позволяет обмениваться данными.
Из бухгалтерских баз доступна выгрузка следующей информации:
Количество документов по уведомлениям об исчисленных суммах налогов.
Общее количество документов в 1С:Бухгалтерия.
Количество авансовых отчетов.
Количество банковских выписок.
Количество кассовых ордеров.
Количество поступлений и реализаций.
Количество выставленных счетов.
Данные по 1С-Отчетности и письма из налоговой.
Из «зарплатных баз» доступна выгрузка:
Количество и представление кадровых документов за период.
Количество документов в 1С:Зарплата.
Количество сотрудников в организации.
Данные по 1С-Отчетности и письма из налоговой.
Мультибухгалтер
Сервис для бухгалтерских фирм помогает развиваться и вести любое количество клиентов
Подробнее о тарифах
Поговорим про настройку и анализ тарифов за бухгалтерское обслуживание.
Информация по показателям деятельности клиентов нужна для управленческой аналитики. Например, в Мультибухгалте есть расчетчик тарифов по клиентам, а также специальные возможности для принятий решений о пересмотре стоимости услуг.
В бухгалтерском бизнесе стоимость услуг привязывают к оценке деятельности клиента, которая в качестве базиса включает количественную и качественную информацию о совершаемых им операций. Есть подходы, при которых в прямую тарифицируют, например каждый документ, есть подходы, при которых для каждого тарифа задают рамки «от» и «до». Каждый подход имеет свои минусы и плюсы.
Мультибухгалтер поддерживает оба подхода и настроен так, что позволяет сравнивать показатели по клиентам на момент установления ему тарифа и на текущую дату исходя из заданных параметров. Сравнение наглядное, так как выводит историю тарифов по каждому клиенту и параметры, на основании которых установили тариф. Эти параметры могут быть увязаны с операциями по клиентам. Соответственно, интеграция «Справочника баз» с возможностями настройки тарифов в Мультибухгалтере позволит решить одну из важных управленческих задач: назначения и пересмотра тарифов.
Свяжитесь с нами и мы подробно расскажем и обсудим возможность индивидуальных настроек под вашу бухгалтерскую фирму!
Мультибухгалтер
Сервис для бухгалтерских фирм помогает развиваться и вести любое количество клиентов
Реклама: ООО «МУЛЬТИБУХГАЛТЕР», ИНН: 6234172398, erid: 2W5zFHAv6Lg
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