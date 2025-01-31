Как автоматизировать управление базами данных 1С для бухгалтерских фирм

Бухгалтерский бизнес предполагает большое количество клиентов. Каждая организация и ИП на обслуживании — это отдельная база со своим подключением. А это значит, что к ежедневным задачам в бухгалтерской фирме добавляются задачи по созданию и обслуживанию IT-инфрастуктуры, администрированию баз, получения сводных данных по всем клиентам.

Что мы сделали

Мы разработали программное обеспечение «Справочник баз» для быстрого доступа и управления всеми базами 1С из одного окна.

Конфигурация на платформе 1С версии 8, позволяет:

Подключаться к файловым и клиент-серверным информационным базам через одно окно.

Получать сводные отчеты с данными о количестве документов по каждой организации за произвольный период, установленный пользователем

Назначать ответственных бухгалтеров, имеющих доступ к базам и ведущих клиента

Для файловых баз оперативно создавать копии и архивы в заданные каталоги, а также фиксировать информацию о созданных архивах

Настраивать систему под специфику каждой бухгалтерской фирмы.

«Справочник баз» интегрирован с Мультибухгалтром, что позволяет обмениваться данными.

Из бухгалтерских баз доступна выгрузка следующей информации:

Количество документов по уведомлениям об исчисленных суммах налогов.

Общее количество документов в 1С:Бухгалтерия.

Количество авансовых отчетов.

Количество банковских выписок.

Количество кассовых ордеров.

Количество поступлений и реализаций.

Количество выставленных счетов.

Данные по 1С-Отчетности и письма из налоговой.

Из «зарплатных баз» доступна выгрузка:

Количество и представление кадровых документов за период.

Количество документов в 1С:Зарплата.

Количество сотрудников в организации.

Данные по 1С-Отчетности и письма из налоговой.

Мультибухгалтер Сервис для бухгалтерских фирм помогает развиваться и вести любое количество клиентов Подробнее

Подробнее о тарифах

Поговорим про настройку и анализ тарифов за бухгалтерское обслуживание.

Информация по показателям деятельности клиентов нужна для управленческой аналитики. Например, в Мультибухгалте есть расчетчик тарифов по клиентам, а также специальные возможности для принятий решений о пересмотре стоимости услуг.

В бухгалтерском бизнесе стоимость услуг привязывают к оценке деятельности клиента, которая в качестве базиса включает количественную и качественную информацию о совершаемых им операций. Есть подходы, при которых в прямую тарифицируют, например каждый документ, есть подходы, при которых для каждого тарифа задают рамки «от» и «до». Каждый подход имеет свои минусы и плюсы.

Мультибухгалтер поддерживает оба подхода и настроен так, что позволяет сравнивать показатели по клиентам на момент установления ему тарифа и на текущую дату исходя из заданных параметров. Сравнение наглядное, так как выводит историю тарифов по каждому клиенту и параметры, на основании которых установили тариф. Эти параметры могут быть увязаны с операциями по клиентам. Соответственно, интеграция «Справочника баз» с возможностями настройки тарифов в Мультибухгалтере позволит решить одну из важных управленческих задач: назначения и пересмотра тарифов.

Свяжитесь с нами и мы подробно расскажем и обсудим возможность индивидуальных настроек под вашу бухгалтерскую фирму!

Мультибухгалтер Сервис для бухгалтерских фирм помогает развиваться и вести любое количество клиентов Подробнее

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