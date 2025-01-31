Кейс. Как универсальный инструмент для описания тарифов помог нам представить калькулятор стоимости бухгалтерских услуг от  Ассоциации бухбизнеса

Руководители бухгалтерских фирм знают, насколько важно четко и прозрачно формировать тарифы на бухгалтерские услуги. Тарифы — это экономика бухгалтерской фирмы. Логика в их формировании помогает клиентам понять, за что они платят, упрощает процесс продаж, минимизирует недопонимание и повышает доверие.

В нашем сервисе Мультибухгалтер мы разработали универсальный инструмент, который позволяет каждому руководителю легко и удобно описывать свои тарифы.

Недавно мы использовали его для описания тарифа Ассоциации экспертов и компаний в сфере бухгалтерского бизнеса, и сегодня хотим поделиться этим опытом.

Миссия Ассоциации — совместными усилиями создавать благоприятную среду для развития отрасли бухгалтерского аутсорсинга.

Что такое универсальный инструмент для описания тарифов

Это гибкий инструмент, который позволяет:

Структурировать услуги по категориям.

Указывать стоимость в зависимости от объема работ или пакета услуг.

Добавлять описание каждой услуги, чтобы клиенты понимали, что входит в тариф.

Настраивать дополнительные параметры, такие как сроки выполнения, условия оплаты и скидки.

Инструмент подходит для любых типов тарифов: от простых пакетов до сложных индивидуальных решений.

Как мы описали тариф Ассоциации бухбизнеса

Мультибухгалтер позволяет настраивать тарифы по любым параметрам, без каких либо ограничений. Совместно с экспертами Ассоциации, мы описали их подход к формированию тарифа за бухгалтерские услуги.

Тариф состоит из базовых параметров и настраиваемых параметров — «Наши параметры», отвечающих за оценку специфики работы клиента.

Базовые параметры включают:

Организационно правовую форму — ИП, ЮЛ. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, стоимость этого параметра равна обслуживанию «нулевок», т.е. поддержанию отчетности по клиентам без осуществления хозяйственной деятельности.

Система налогообложения — ОСНО, УСН, ЕСХН. Параметр учитывающий стоимость бухгалтерских услуг в зависимости от системы налогообложения. Этот этап расчета бухгалтерских услуг эквивалентен стоимости минимального бухгалтерского обслуживания действующей организации (ИП), без каких либо особенностей.

Так как изменение налогового законодательства предполагает вариативность ставок НДС для упрощенки, настройку стоимости при УСН в зависимости от сочетания ставок и налогооблагаемых баз при УСН, мы вынесли в настраиваемые параметры: УСНО 6%+ НДС 5%, УСНО 6%+ НДС 20 % (10%), УСНО 15%+ НДС 5%, УСНО 15%+НДС 20%(10%).

Количество работников — параметр, отвечающий за стоимость услуг по расчету заработной платы. Стоимость зависит от количества сотрудников, и тарификация идет за каждого сотрудника. Обратите внимание, что в этом параметре есть минимальный порог стоимости услуг, учитывающий тот факт, что статус работодателя, даже если один работник, обязывает формировать полный пакет «зарплатной» отчетности.

Настраиваемые параметры — «Наши параметры» включают:

Маркетплейсы — увеличение стоимости бухгалтерских услуг при ведении учета торговли на маркетплейсах.

Ведение раздельного учета — увеличение стоимости в качестве повышающего коэффициента при ведении раздельного бухгалтерского или налогового учета.

Ведение «сложной» первички — параметр стоимости услуг в зависимости от обработки нетиповых, сложных документов.

Сложный расчет заработной платы — увеличение стоимости бухгалтерских услуг за сложный расчет заработной платы, например учет сдельной оплаты труда, учет многофакторной системы премирования, учет сменности и т.д., в зависимости от количеств таких сотрудников.

Количество обработанных первичных документов — параметр стоимости бухгалтерских услуг учитывающих объем обрабатываемой однотипной «первички».

Транспорт, имущество — параметр стоимости учета соответствующих налогов.

Основные средства — параметр по бухгалтерскому и налоговому учету основных средств.

Онлайн кассы — параметр стоимости учета операций по приему платежей в пересчете на одну «точку».

Лизинг объекты — стоимость бухгалтерских услуг по учету одного лизингового объекта.

Банковские выписки строки — параметр учитывающий объем операций по расчетному счету, который обрабатывает бухгалтерская фирма.

Обратите внимание, напротив каждого параметра, есть возможность указания соответствующей доли вознаграждения бухгалтера по налогам, бухгалтера по заработной плате, бухгалтера по первичке.

Если вы используете сдельную оплату труда, то это инструмент по ее расчету, если нет, то такой учет нужен для управленческой аналитики. Об управленческом учете для бухгалтерской фирмы мы рассказывали в статье.

Инструмент Мультибухгалтера по расчету тарифов является гибким и легко настраиваемым под любые индивидуальные особенности работы бухгалтерской фирмы, позволяющих разделить тариф на логические блоки, чтобы клиенты могли легко ориентироваться в услугах.

Информация о деятельности Ассоциации экспертов и компаний в сфере бухгалтерского бизнеса доступна на их сайте. Для членов Ассоциации есть группа в Телеграм, где идет активное обсуждение и обмен опытом между бухгалтерскими фирмами.

Если вы еще не пробовали инструмент Мультибухгалтера, самое время начать! Опишите свои тарифы так, чтобы клиенты сразу понимали ценность ваших услуг. А если у вас есть вопросы или нужна помощь, наша команда всегда готова вам помочь.

Давайте делать бухгалтерский бизнес проще и прозрачнее вместе!

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