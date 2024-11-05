Какой управленческий учет должен быть в бухгалтерских компаниях

Что такое управленческий учет? Вот сухое определение — это систематизация информации о деятельности компании, необходимая для принятия управленческих решений.
Он базируется на финансовых отчетах, ДДС, ОПиУ, Балансе… Все это отлично, но нужны ли бухгалтерским фирмам свои отчеты, отражающие специфику бухгалтерского аутсорсинга?
В Мультибухгалтере мы считаем, что да, нужны, и поэтому ввели «Панель управления для бухгалтерских фирм» — сводку, которая отображает ключевые показатели вашей фирмы.
Расскажем, что представляет собой эта система показателей и какую пользу она приносит.
Организации по системам налогообложения
Эта диаграмма показывает, сколько у вас на обслуживании организаций и ИП, а также их распределение по системам налогообложения. Она помогает понять, какие компетенции вашей фирмы особенно востребованы, кто приходит на обслуживание и есть ли у вас специализация по типам налогообложения.
С помощью этого показателя вы можете увидеть, насколько ваша фирма универсальна или зависит от определенного типа клиентов, а также выявить потенциальные риски и возможности для дальнейшего роста.
Если ваши клиенты распределены по отделам на основе систем налогообложения, панель управления покажет вклад каждого отдела по количеству обслуживаемых бизнесов.
Ежемесячная выручка по системам налогообложения
Диаграмма показывает распределение выручки по различным системам налогообложения, а также по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Этот показатель дополняет предыдущий, раскрывая дополнительные аспекты.
Количество организаций и ИП на обслуживании — это показатель стабильности и безопасности бухгалтерской фирмы. Распределение выручки позволяет понять, какие направления среди клиентов приносят наибольший доход.
Ежемесячная выручка по отделам
Простой, но мощный показатель, который без лишних объяснений показывает, какой отдел приносит сколько дохода. Благодаря этой информации вы сможете принимать обоснованные кадровые и финансовые решения: укреплять сильные направления и подтягивать отстающие.
Мультибухгалтер
Сервис для бухгалтерских фирм помогает развиваться и вести любое количество клиентов
Динамика прихода и оттока клиентов
Этот показатель отражает приток и отток клиентов помесячно, а также в сравнении с двумя предыдущими годами.
Клиенты — это главный актив любой бухгалтерской фирмы. Показатель помогает отслеживать сезонные колебания (например, связанные с отчетными периодами), эффективность маркетинговых кампаний и общую динамику роста компании.
Сравнение по годам — важный индикатор вашей работы по привлечению и удержанию клиентов.
Аналитика выручки и среднего чека по клиентам
Отчет показывает количество клиентов у каждого бухгалтера, выручку по этим клиентам и средний чек. Этот показатель позволяет оценить персональные финансовые результаты каждого сотрудника, а также его рабочую нагрузку.
Мультибухгалтер позволяет настроить распределение долей тарифа между бухгалтерами, и на основе этих данных строится аналитика. Это отличный инструмент для оценки продуктивности сотрудников и их вклада в общую выручку фирмы.
«Панель управления» — как приборы, нужные для быстрого считывания информации по ключевым показателям. Она не должна быть перегружена, так как ее цель — указать направления для управленческого анализа.
Кроме того, Мультибухгалтер содержит инструменты для «производственной аналитики». Например, аналитика по тарифам организации позволяет отслеживать изменения тарифов по клиентам во времени: когда и по каким показателям был установлен тариф, как долго он не пересматривался. Мониторинг задач показывает, сколько задач находится в работе.
В Мультибухгалтере множество аналитических инструментов. Чтобы узнать о всех возможностях аналитики, вы можете написать нам и назначить встречу — наш специалист проведет вас по системе и даст подробные объяснения!
Как вы считаете, какие управленческие отчеты нужны бухгалтерской фирме? Пишите в комментариях.
Мультибухгалтер
Сервис для бухгалтерских фирм помогает развиваться и вести любое количество клиентов
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Комментарии1
Средний чек - топчик для принятия управленческих решений😉
Нормас😉