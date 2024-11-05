Какой управленческий учет должен быть в бухгалтерских компаниях

Что такое управленческий учет? Вот сухое определение — это систематизация информации о деятельности компании, необходимая для принятия управленческих решений.

Он базируется на финансовых отчетах, ДДС, ОПиУ, Балансе… Все это отлично, но нужны ли бухгалтерским фирмам свои отчеты, отражающие специфику бухгалтерского аутсорсинга?

В Мультибухгалтере мы считаем, что да, нужны, и поэтому ввели «Панель управления для бухгалтерских фирм» — сводку, которая отображает ключевые показатели вашей фирмы.

Расскажем, что представляет собой эта система показателей и какую пользу она приносит.