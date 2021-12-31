Чем вы рискуете, работая с самозанятыми: поиск исполнителя, договор и платежи

Количество самозанятых растет в геометрической прогрессии и работает с ними все больше компаний. Запутаться в документах, случайно провести платеж не туда, неправильно составить договор... Рисков в работе становится все больше. Спасти положение поможет автоматизация работы.

В чем риски?

Для начала давайте коротко о том, какие именно риски создает работа с самозанятыми.

Первое: неправильно подобрать исполнителя. Представьте, как неприятно для компании будет выяснить, что человек, с которым она работает, перестал быть самозанятым или вообще никогда им не был. И ладно бы, если это просто безответственный товарищ, который сменил статус и забыл вам об этом сообщить — но ведь можно нарваться на откровенных мошенников.

Если ваш «самозанятый» на деле — обычный «физик», частые перечисления средств такому физлицу могут вызвать подозрения банка. Зачем вам лишние проблемы со 115-ФЗ?

Второе: неправильно составить договор. Любой неучтенный пункт или неверная формулировка — и вот уже ваши отношения с СМЗ заподозрили в том, что они на самом деле — трудовые.

А значит, доначисления налогов и взносов от ФНС и проверка от трудинспекции.

Третье: беспорядок в платежах или получении чеков от самозанятых. Особенно актуальной проблемой становится, когда внештатников в таком статусе много.

Чего нельзя делать в работе с самозанятыми?

Теперь немного о том, каких действий точно нужно не допускать, чтобы избежать рисков.

Не приступайте к работе без заключения договора. Не устанавливайте фиксированную ежемесячную выплату, которая еще и совпадает с днем зарплаты в вашей компании. Не заключайте с самозанятым договор по виду деятельности, которым плательщики НПД заниматься не могут. Не указывайте в договоре никаких формулировок, которые могут совпасть с формулировками трудового договора. Не забывайте собирать с самозанятых исполнителей чеки по каждой полученной ими от вас выплате.

Окей, как быть?

А теперь давайте пройдемся по тому, что в работе с самозанятыми можно не просто делать, но еще и автоматизировать.

Ищите надежных внештатников

Не каждой компании удается найти исполнителя под нужную задачу быстро. Все потому, что многие все еще не привыкли к особому статусу самозанятых и отношений с ними.

Где искать внештатника на СМЗ? Сервисы по поиску работы не подходят, там ищут именно работников для трудовых отношений.

Вы, конечно, можете прописать в вакансии, что работа внештатная, что ищете именно самозанятого, но всегда есть риск, что это может обернуться против вас. Если налоговики заподозрят подмену трудовых отношений, факт «компания требовала статус СМЗ при подборе кандидата» может сыграть не в вашу пользу.

Оставьте заявку на сервисе «Мои самозанятые» — и мы поможем подобрать исполнителя, который подойдет именно под ваши задачи.

Проверяйте статус самозанятого

Чтобы понять, насколько безопасна работа с самозанятым, нужно проверить его статус.

Проверки перед заключением договора недостаточно: лучше повторять этот процесс хотя бы раз в пару месяцев.

В идеале — проверять, не поменял ли самозанятый свой статус, каждый месяц. Конечно, вручную это не всегда удобно, а уж если СМЗ вреди внештатников много, то и говорить нечего.

Сервис «Мои самозанятые» все возьмет на себя! Нам гораздо проще организовать проверку, потому что мы — официальный партнер ФНС. Перед каждой выплатой мы проверяем статус вашего исполнителя.

Правильно составляйте договор и собирайте чеки

Указывайте конкретный срок исполнения работ, не прописывайте условия труда и избегайте перечисления трудовых обязанностей.

Иными словами, договор должен быть только договором ГПХ и ничем больше. Подписать договор должны обе стороны.

Работать с СМЗ выгодно тем, что отчетность здесь минимальна: подтверждением вашего сотрудничества служит договор и чеки по каждой выплате.

Упростите работу своему бухгалтеру: не заставляйте его собирать чеки. Поручите это сервису, и «Мои самозанятые» справятся с этой задачей! Мы автоматически генерируем чеки и проверяем, чтобы они не были аннулированы. Это удобно и самому исполнителю, и вам.

Автоматизируйте платежи

Не теряйтесь в большом потоке, если самозанятый исполнитель у вас не один. Автоматизируйте процесс выплат, подберите специальную программу.

Сервис «Мои самозанятые» поможет отладить работу с выплатами, делать это быстро, просто и вовремя. Вы можете совершать выплаты вручную, загрузить реестр из 1С или использовать наши API для интеграции с вашими внутренними системами.

И что в итоге?

Автоматизация и порядок — и ваша работа с внештатниками на НПД станет ясной, легкой и прозрачной.

Главное:

подбирайте надежных людей;

правильно оформляйте отношения;

контролируйте выплаты и чеки.

И проверки налоговиков и трудовой инспекции вас не потревожат.