Как добиться качественной работы от самозанятого?

Работая с самозанятым, нужно учитывать «человеческий фактор». Случается, что готовый результат не соответствует ожиданиям заказчика. Причин тому множество: от недопонимания на стадии обсуждения задания и до низкой квалификации исполнителя. Как выйти из неприятной ситуации и можно ли отказать в оплате нерадивому фрилансеру — расскажем в этой статье.
Договаривайтесь на берегу
Первое с чем сталкивается любой заказчик — поиск качественного исполнителя.
Сейчас найти исполнителя проще всего через специальные биржи или социальные сети, например в TenChat. В нем уже более 500 000 пользователей, среди них есть как фрилансеры, так и представители различных компаний, со всех сфер деятельности. Кроме того, аудитория нацелена на результат.
Четкое представление о поставленной задаче дает подробное задание. Некоторые фрилансеры (например: те, кто создает продукты интеллектуальной деятельности) сами направляют бриф (т. е. список вопросов) потенциальному заказчику. Кто-то наоборот ждет задание от самих клиентов.
В целом, если работа разовая и результат заведомо ясен, то все важные нюансы можно прописать прямо в договоре. Но если вы планируете сотрудничать с самозанятым на протяжение некоторого периода, а выполняемые задачи будут отличаться по параметрам — лучше под каждую задачу составлять отдельное задание.
Что указать в задании:
- основную задачу (написание авторского текста, создание сайта, разработка логотипа, доставка товара конечному потребителю и т. д.);
- цель — ее необходимо обозначить для некоторых узких специалистов (например: seo-специалист может раскручивать сайт на продажи, максимальный целевой трафик или на высокое количество посетителей — это принципиально разные цели);
- параметры, которым должен соответствовать конечный результат (например: упаковка товара должна соответствовать определенным габаритам);
- допустимые отступления (например: доставку желательно выполнить в течение часа, но с учетом пробок можно приехать к клиенту позже, но не больше, чем на 30 минут);
- сроки сдачи.
«Текст на 6-8 тысяч знаков (без пробелов).
Результат должен проходить по базовым параметрам: уникальность по текст.ру — не менее 80%, переспам — до 50%. По главреду — не ниже 8.0 при проверке «по словам».
Впоследствии при разногласиях с исполнителем вы сможете ссылаться на согласованное задание. Сложнее будет урегулировать спор, если все договоренности останутся лишь на словах.
Заключите договор
Работать с самозанятым стоит только по официальному договору. Единственное исключение: если работы выполняются на месте, чаще всего в вашем присутствии и расчет осуществляется сразу (например: мастер прибил вам полку в офисе).
Пропишите в договоре:
- предмет сделки;
- сроки начала и окончания работ;
- сумму и порядок оплаты (например: частичный аванс, постоплата после подписания акта выполненных работ);
- ответственность исполнителя за сорванные сроки (0,1% штрафная неустойка от цены договора за каждый день просрочки);
- порядок обсуждения и внесения правок;
Например:
- возможность заказчика отказаться от приемки работы и оплаты, если результат некачественный, т. е. не соответствует требованиям, описанным в ТЗ.
Техническое задание, в котором прописаны все параметры и требования к конечному результату, удобнее всего оформить в виде приложения к договору. И также подписать с обеих сторон.
Шаблон договора и акта, которыми вы можете воспользоваться для безопасной работы с самозанятыми — по этой ссылке.
Если фрилансер уже сдал плохую работу
Представим ситуацию, что самозанятый уже сдал вам плохой результат работы. Какие есть варианты? На самом деле их всего два:
- попытаться исправить недостатки — обсудить замечания и поручить ему довести работу до конца;
- отказаться от дальнейшего сотрудничества и потребовать возврат уплаченной суммы.
Если задача объемная, а исполнитель честно старался, но над некоторыми моментами нужно еще потрудиться, то целесообразно продолжить с ним работу.
- Направьте письменное уведомление фрилансеру, что в таком виде не можете принять конечный результат.
- Конструктивно и спокойно (без перехода на личности, обвинений и агрессивной критики) объясните, над какими нюансами нужно еще поработать, что именно переделать, каким вам представляется результат.
- Обозначьте новые сроки для сдачи.
В большинстве случаев такое решение окажется быстрее и проще, чем искать нового исполнителя и начинать всю работу заново. Однако ситуации бывают разными: если вы столкнулись с абсолютной некомпетентностью или кардинально разошлись в мнениях о том, как это «должно быть», не тратьте драгоценное время.
Как отказаться от приемки работы и потребовать возврата аванса
Обратимся к закону, чтобы чувствовать себя уверенно в неприятной ситуации. Дает ли вам Гражданский кодекс такое право?
Да, заказчик может отказаться от договора и потребовать возмещения понесенных убытков, если недостатки результата работы в установленный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (ст. 723 ГК). Значит закон в данном случае на вашей стороне.
Теперь разберемся, как это организовать технически:
- Сообщите устно или направьте уведомление исполнителю с аргументацией отказа, объяснением причин и ссылкой на договор, согласованное ТЗ. Если самозанятый дорожит своей репутацией, конфликт удастся урегулировать еще на этой стадии.
- Если фрилансер не согласен с вашей позицией и продолжает спорить, направьте ему письменную досудебную претензию.
- Следующий шаг — это обращение в суд с иском о взыскании денежных средств с должника (если вы успели внести аванс).
Можете немного сгладить ситуацию и выплатить самозанятому только часть согласованной суммы. Если часть задачи все же была выполнена и с полученным результатом как-то можно работать дальше, довести его до ума самостоятельно, разумно будет урегулировать конфликт таким образом.
Статья 717 ГК говорит о том, что заказчик может в любое время до сдачи результата работы отказаться от договора, уплатив исполнителю только часть установленной цены пропорционально части выполненной работы.
Какие суды рассматривают иски к самозанятым?
Если у самозанятого нет статуса ИП, то спор с ним рассматривается судом общей юрисдикции. Укажите в исковом заявлении всю информацию, которая известна об этом человеке (паспортные данные, адрес проживания, телефон, e-mail), сведения должны быть указаны в договоре. По общему правилу иск подается в районный суд по месту нахождения ответчика.
Еще один способ сделать работу с фрилансерами безопасной и не терять деньги впустую — наладить ее через сервис Мои самозанятые. Сервис резервирует сумму вознаграждения исполнителя до выполнения задачи: самозанятый не получит деньги, пока заказчик не подтвердит, что работа сделана без нареканий.
Подведем итог: даже тщательно подбирая фрилансера (ознакомившись с его портфолио и примерами готовых проектов, отзывами как о специалисте), можно столкнуться с некомпетентностью. Обязательно подписывайте договор, максимально подробно закрепив в нем требования к конечному результату. Если работа выполнена некачественно, а внесение правок дело не спасло, отказывайтесь от приемки и требуйте возврата аванса.