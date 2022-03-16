Как добиться качественной работы от самозанятого?

Работая с самозанятым, нужно учитывать «человеческий фактор». Случается, что готовый результат не соответствует ожиданиям заказчика. Причин тому множество: от недопонимания на стадии обсуждения задания и до низкой квалификации исполнителя. Как выйти из неприятной ситуации и можно ли отказать в оплате нерадивому фрилансеру — расскажем в этой статье.

Договаривайтесь на берегу

Первое с чем сталкивается любой заказчик — поиск качественного исполнителя.

Сейчас найти исполнителя проще всего через специальные биржи или социальные сети, например в TenChat. В нем уже более 500 000 пользователей, среди них есть как фрилансеры, так и представители различных компаний, со всех сфер деятельности. Кроме того, аудитория нацелена на результат.

Четкое представление о поставленной задаче дает подробное задание. Некоторые фрилансеры (например: те, кто создает продукты интеллектуальной деятельности) сами направляют бриф (т. е. список вопросов) потенциальному заказчику. Кто-то наоборот ждет задание от самих клиентов.

В целом, если работа разовая и результат заведомо ясен, то все важные нюансы можно прописать прямо в договоре. Но если вы планируете сотрудничать с самозанятым на протяжение некоторого периода, а выполняемые задачи будут отличаться по параметрам — лучше под каждую задачу составлять отдельное задание.

Что указать в задании:

основную задачу (написание авторского текста, создание сайта, разработка логотипа, доставка товара конечному потребителю и т. д.);

цель — ее необходимо обозначить для некоторых узких специалистов (например: seo-специалист может раскручивать сайт на продажи, максимальный целевой трафик или на высокое количество посетителей — это принципиально разные цели);

параметры, которым должен соответствовать конечный результат (например: упаковка товара должна соответствовать определенным габаритам);

допустимые отступления (например: доставку желательно выполнить в течение часа, но с учетом пробок можно приехать к клиенту позже, но не больше, чем на 30 минут);

сроки сдачи .

Пример технических требований при заказе коммерческого текста автору: «Текст на 6-8 тысяч знаков (без пробелов). Результат должен проходить по базовым параметрам: уникальность по текст.ру — не менее 80%, переспам — до 50%. По главреду — не ниже 8.0 при проверке «по словам».

Впоследствии при разногласиях с исполнителем вы сможете ссылаться на согласованное задание. Сложнее будет урегулировать спор, если все договоренности останутся лишь на словах.

Заключите договор

Работать с самозанятым стоит только по официальному договору. Единственное исключение: если работы выполняются на месте, чаще всего в вашем присутствии и расчет осуществляется сразу (например: мастер прибил вам полку в офисе).

Пропишите в договоре:

предмет сделки;

сроки начала и окончания работ;

сумму и порядок оплаты ( например: частичный аванс, постоплата после подписания акта выполненных работ );

например: частичный аванс, постоплата после подписания акта выполненных работ ответственность исполнителя за сорванные сроки ( 0,1% штрафная неустойка от цены договора за каждый день просрочки );

0,1% штрафная неустойка от цены договора за каждый день просрочки порядок обсуждения и внесения правок;

Например:

«В случае мотивированного письменного отказа Заказчика от приемки некачественной работы, Исполнитель обязан устранить все выявленные недостатки без взимания дополнительной платы в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика».

возможность заказчика отказаться от приемки работы и оплаты, если результат некачественный, т. е. не соответствует требованиям, описанным в ТЗ.

«Если выявленные недостатки не устранены Исполнителем в установленный договором срок, Заказчик имеет право отказаться от договора в порядке ст. 450.1 ГК РФ и потребовать возврата авансового платежа».

Техническое задание, в котором прописаны все параметры и требования к конечному результату, удобнее всего оформить в виде приложения к договору. И также подписать с обеих сторон.

Шаблон договора и акта, которыми вы можете воспользоваться для безопасной работы с самозанятыми — по этой ссылке.

Если фрилансер уже сдал плохую работу

Представим ситуацию, что самозанятый уже сдал вам плохой результат работы. Какие есть варианты? На самом деле их всего два:

попытаться исправить недостатки — обсудить замечания и поручить ему довести работу до конца;

отказаться от дальнейшего сотрудничества и потребовать возврат уплаченной суммы .

Если задача объемная, а исполнитель честно старался, но над некоторыми моментами нужно еще потрудиться, то целесообразно продолжить с ним работу.

Направьте письменное уведомление фрилансеру, что в таком виде не можете принять конечный результат. Конструктивно и спокойно ( без перехода на личности, обвинений и агрессивной критики ) объясните, над какими нюансами нужно еще поработать, что именно переделать, каким вам представляется результат. Обозначьте новые сроки для сдачи.

В большинстве случаев такое решение окажется быстрее и проще, чем искать нового исполнителя и начинать всю работу заново. Однако ситуации бывают разными: если вы столкнулись с абсолютной некомпетентностью или кардинально разошлись в мнениях о том, как это «должно быть», не тратьте драгоценное время.

Как отказаться от приемки работы и потребовать возврата аванса

Обратимся к закону, чтобы чувствовать себя уверенно в неприятной ситуации. Дает ли вам Гражданский кодекс такое право?

Да, заказчик может отказаться от договора и потребовать возмещения понесенных убытков, если недостатки результата работы в установленный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (ст. 723 ГК). Значит закон в данном случае на вашей стороне.

Теперь разберемся, как это организовать технически:

Сообщите устно или направьте уведомление исполнителю с аргументацией отказа , объяснением причин и ссылкой на договор, согласованное ТЗ. Если самозанятый дорожит своей репутацией, конфликт удастся урегулировать еще на этой стадии. Если фрилансер не согласен с вашей позицией и продолжает спорить, направьте ему письменную досудебную претензию . Следующий шаг — это обращение в суд с иском о взыскании денежных средств с должника ( если вы успели внести аванс ).

Можете немного сгладить ситуацию и выплатить самозанятому только часть согласованной суммы. Если часть задачи все же была выполнена и с полученным результатом как-то можно работать дальше, довести его до ума самостоятельно, разумно будет урегулировать конфликт таким образом.

Статья 717 ГК говорит о том, что заказчик может в любое время до сдачи результата работы отказаться от договора, уплатив исполнителю только часть установленной цены пропорционально части выполненной работы.

Какие суды рассматривают иски к самозанятым?

Если у самозанятого нет статуса ИП, то спор с ним рассматривается судом общей юрисдикции. Укажите в исковом заявлении всю информацию, которая известна об этом человеке (паспортные данные, адрес проживания, телефон, e-mail), сведения должны быть указаны в договоре. По общему правилу иск подается в районный суд по месту нахождения ответчика.

Еще один способ сделать работу с фрилансерами безопасной и не терять деньги впустую — наладить ее через сервис Мои самозанятые. Сервис резервирует сумму вознаграждения исполнителя до выполнения задачи: самозанятый не получит деньги, пока заказчик не подтвердит, что работа сделана без нареканий.

Подведем итог: даже тщательно подбирая фрилансера (ознакомившись с его портфолио и примерами готовых проектов, отзывами как о специалисте), можно столкнуться с некомпетентностью. Обязательно подписывайте договор, максимально подробно закрепив в нем требования к конечному результату. Если работа выполнена некачественно, а внесение правок дело не спасло, отказывайтесь от приемки и требуйте возврата аванса.