Самозанятым разрешат регистрировать товарные знаки. Как это отразится на бизнесе?

Появление подобных законодательных инициатив доказывает, что эксперимент по НПД не закончится 1 января 2029 года. За три года была проделана огромная работа по адаптации этого режима, его популяризации и распространению, разработана специальная инфраструктура, обеспечивающая существование НПД.

Право на регистрацию товарных знаков — еще один шаг в сторону укоренения специального налогового режима для физических лиц.

Что произойдет, если проект законопроект примут.

Число самозанятых увеличится

Возможность официально зафиксировать товарный знак на продукцию собственного производства, научные или творческие изыскания привлечет внимание. Скорее всего, это будет интересно инженерам, творческим людям (художникам, дизайнерам), тем, кто создает детские игрушки или настольные игры, создателям одежды и т. д.

С этой точки зрения, государству выгодно увеличение числа самозанятых, которое приведет к росту поступающих налогов в бюджет.

Конкурентное преимущество

При наличии зарегистрированного товарного знака у самозанятого появится конкурентное преимущество при заключении сделок с иностранными компаниями. Он сможет предложить продукцию, бренд которой юридически защищен от претензий третьих лиц, а значит можно выстраивать продолжительное сотрудничество без рисков.

Дополнительный инструмент продвижения

Уже существующие самозанятые смогут получить собственный товарный знак, чтобы использовать его, как дополнительный инструмент индивидуализации и продвижения.

Защита интеллектуальных прав

У самозанятых появится возможность защищать свои права сфере интеллектуального права.

Дополнительный источник дохода

Товарный знак в умелых руках — это также актив, за счет которого можно увеличить прибыль. Находчивые и дальновидные самозанятые получат еще один источник для получения дохода — роялти прав на объекты интеллектуальной деятельности.

Собственный бренд

Появляется возможность создать свой бренд в самом начале зарождающегося бизнеса. Самозанятые бизнесмены начинают с небольших доходов и платят минимальные налоги. В этом как раз заключается одно из преимуществ НПД над другими режимами — 2,4 млн руб. планка доходов и минимальная ставка 4% при работе с физлицами.

Следующим этапом для развития и масштабирования будет регистрация ИП или ООО. Что также выгодно бюджету.

Наличие собственного стиля, охраняемого государством, намного облегчает работу. Разрешение регистрировать товарный знак можно считать очередной поддержкой для развития своего дела. Например, служба занятости уже оказывает такую поддержку, выделяя стартовый капитал для начинающих бизнесменов.

Лояльность клиентов

Наличие товарного знака повысит узнаваемость и доверие покупателей. Самозанятые, обладающие собственным именем, получают очевидное конкурентное преимущество и новых лояльных клиентов. Их реклама ещё ярче проявит себя на различных площадках, не только в социальных сетях.

Что смогут запатентовать самозанятые:

рабочую страничку (сайт);

логотип;

название или слоган;

доменное имя;

аккаунт в социальной сети;

названия канала или группы в социальных сетях;

оригинальную упаковку, дизайн, рецепт, курсы и т. д.

Самозанятые с товарным знаком или без него всегда найдут себе заказы в сервисе Мои самозанятые, а заказчики смогут быстро и легко подыскать исполнителей на любые задачи.

Есть у проекта минусы?

Критики и скептики законопроекта отмечают негативные последствия наделения самозанятых патентным правом:

1. Это определенно приведет к увеличению нагрузки на государственный реестр и к росту заявок в Роспатент. Поэтому прежде чем разрешать регистрацию, необходимо ещё раз пересмотреть процедуру и построить для нее новую «дорожную карту». Иначе существующая система не справится, а хорошие начинания и благие намерения обратятся негативными последствиями для всех участников.

2. В настоящее время суды по интеллектуальным правам уже перегружены разбирательствами с патентными «троллями» и сквоттерами.

Сквоттеры и без принятия нового закона продолжают намеренно регистрировать на себя оригинальные названия, чтобы в дальнейшем продать их настоящим владельцам. Эта ниша может пополнится за счет допуска к товарным знакам самозанятых.

3. Физлицам не просто так запрещали регистрировать товарные знаки: могут возникнуть вопросы применения к исключительным правам совместной собственности супругов.

Для справки: на официальном сайте ФИПС можно бесплатно познакомиться с базой уже зарегистрированных товарных знаков. Еще вам поможет сервис brand-search. Он проверяет свободно ли ваше обозначение, анализирует и словесные, и изобразительные товарные знаки, и доменные имена.

Будут ли товарные знаки у самозанятых с которыми вы работаете или нет — это не повлияет на работу с сервисом Мои самозанятые. Вы, как обычно, сможете подключать исполнителей, автоматизировать документооборот, производить выплаты на любые карты и при этом не нарушать требования ФНС при работе с самозанятыми.