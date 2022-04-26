Субсидии на трудоустройство безработных: стоит ли менять самозанятых на штатных специалистов

Субсидии за трудоустройство безработных в 2022 году

Компании и ИП, которые примут в штат молодых сотрудников до 30 лет, смогут три раза за 2022 год получить субсидию в размере 1 МРОТ (постановление Правительства от 18.03.2022 № 398).

Речь идет о трудоустройстве не всех безработных граждан, а некоторых категорий — тех, кому сложнее всего найти работу в условиях кризиса:

выпускниках колледжей и ВУЗов без опыта работы;

инвалидах;

сиротах;

молодых родителях с несовершеннолетними детьми;

молодежи без образования (среднего профессионального или высшего) и др.

Для того, чтобы получить субсидию, работодатель должен:

найти работника именно через Центр занятости , т. е. предварительно разместив заявку на сайте Работа в России ;

Работа в России проверить, что соискатель относится к одной из перечисленных категорий в Постановлении Правительства (подобрать нужного сотрудника поможет вкладка Господдержка работодателей в 2022 году );

категорий Господдержка работодателей в 2022 году принять сотрудника на полный рабочий день по трудовому договору;

платить ему официальную зарплату не меньше 1 МРОТ . Напомним, что сейчас федеральный размер МРОТ — 13 890 рублей, его планируется в ближайшее время проиндексировать, эта сумма не включает районный коэффициенты и надбавки, например, надбавку за работу в районах Крайнего Севера).

Размер субсидии в 2022 году

За каждого сотрудника в возрасте до 30 лет, вновь принятого в штат в 2022 году, компания или ИП получит денежное возмещение в размере 1 МРОТ (с увеличением на районный коэффициент) + сумму страховых взносов, уплаченных за работника в бюджет.

Причем эта сумма положена к выплате три раза за год — после первого, третьего и шестого месяца от трудоустройства.

Например, если предприятие уплачивает взносы по общему тарифу (30%), то размер субсидии за 2022 год составит 54 171 рубль.

54 171 руб. = (13 890 руб. + (13 890 руб. * 30%)) * 3.

Важно: сумма субсидии не зависит от размера заработной платы! Расчет ведется только от МРОТ.

Муки выбора: принять в штат молодого сотрудника или продолжить сотрудничать с самозанятыми

Перспектива получить государственную поддержку может прельстить многих руководителей, тем более в условиях кризиса, когда каждый рубль на счету! Но тут нужно не только расчетливо, но и логически подойти к решению вопроса.

Самозанятых привлекают на выполнение каких-то внештатных или разовых задач. К примеру, нужно разнести рекламные листовки по почтовым ящикам в честь предстоящей распродажи — такое происходит нечасто и разносчика проще привлечь из самозанятых. Или организация занимается капитальным строительством, но одному из клиентов понадобилось выполнить отделку готового помещения. Отделочные работы — это не профиль компании, таких специалистов у нее нет, поэтому она наняла нескольких самозанятых — плиточника, маляра, плотника и они выполнили эти работы.

Получается, что если бы компании изначально нужны были штатные сотрудники в этих случаях — их бы и наняли, но такой необходимости просто нет. Поэтому, в погоне за субсидией вы скорее потратите больше, чем получите. Брать на работу в такой ситуации сотрудников просто нет смысла. Другое дело, если произошли изменения.

Если воспользоваться примерами выше — у компании, которая раньше привлекала разносчика листовок, теперь возникла потребность доставлять их регулярно, а кроме того, отправлять рабочую корреспонденцию по городу, в т. ч. срочную. Тогда взять в штат курьера — разумное решение. Или стройкомпания добавила к выполняемым работам еще и отделку, тогда ей удобнее собрать готовую собственную бригаду отделочников, чем каждый раз искать специалистов (ведь даже не факт, что хороший исполнитель, которого привлекали ранее, будет свободен).

Если же вас все еще терзают сомнения или ваше решение о том — нужен все же работник в штат или хватит и привлекаемых исполнителей — зависит от того, что в итоге выгоднее и удобнее, то давайте взвесим все «за» и «против».

Трудоустройство только ради получения субсидий — плохая идея

1. Компания или ИП возлагает на себя обязанности по трудовому законодательству.

Напомним, что значит стать работодателем по ТК РФ. Компания должна будет обеспечить сотруднику соблюдение социальных гарантий, оплачивать больничные и отпуска, оборудовать рабочее место, предоставить необходимую технику, инструменты и материалы для выполнения трудовых функций и многое другое.

2. Вместе с обязательствами по ТК работодатель получает статус налогового агента и страхователя.

После заключения договора именно работодатель должен оплачивать за своего работника страховые взносы в ПФР, ФСС и ФОМС, а также перечислять удержанный НДФЛ в налоговую инспекцию и предоставлять положенные сотруднику вычеты.

При работе с самозанятым обязанность по уплате налогов и взносов отсутствует. Это заботы самого исполнителя.

3. Прекращение сотрудничества будет непростым.

С лицом на НПД достаточно расторгнуть договор ГПХ и разойтись за один день. Трудовые отношения между работником и работодателем могут прекратиться только в строго оговоренных законом случаях и согласно определенному порядку. Одна небольшая ошибка в кадровых документах, и экс-сотрудник сможет оспорить законность увольнения в суде и взыскать с компании существенную компенсацию.

Но даже если расставание проходит мирно, расторжение трудового договора по соглашению сторон обычно всегда предполагает выплату денежной компенсации.

4. У молодого сотрудника из Центра занятости будет недостаточно опыта и квалификации.

Обратите внимание на перечень лиц, за трудоустройство которых в 2022 году положена компенсация. Среди них выпускники без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования. То есть на настоящего профессионала, скорей всего, рассчитывать не придется. Так что, учитывайте — нужны ли опыт и глубокие познания для той должности, на которую компания хочет принять работника.

Одно важное замечание! Если вы хотели бы взять на работу того самого самозанятого, с которым раньше работали, и поучаствовать в программе, то мы вас разочаруем. Самозанятый — это по факту предприниматель, он не состоит в Центре занятости населения на учете и не сможет на него встать, даже если у него нет места работы по трудовой книжке, поэтому он не попадает под «акцию».

5. Субсидию придется вернуть за уволившихся раньше срока.

Если молодые сотрудники будут уволены до истечения первого, третьего и шестого месяцев работы, то часть денежных средств придется вернуть в бюджет.

Сумма возврата рассчитывается по формуле:

Сумма возврата = Сумма полученной субсидии * (1 — T/S), где: T — процент оставшихся в штате молодых сотрудников от числа принятых изначально; S — 80% (плановое значение).

Например, в штат по новому Постановлению приняли 6 молодых сотрудников, но через полгода из них остались в компании только трое.

Сумма возврата составит

121 884,75 руб. = 325 026 рублей * (1 — 50/80)

Возврата денег можно избежать, только если уволенные работники ушли по собственному желанию, или договор с ними был расторгнут вследствие форс-мажора.

6. За сотрудников, взявших больничный, также придется вернуть субсидию.

Если молодой работник в первые полгода после трудоустройства уйдет на больничный (по собственной болезни или в случае недомогания ребенка), то часть денежных средств придется вернуть в бюджет.

Сумма возврата будет равна всей сумме выплаты от ФСС, но не больше самой субсидии.

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Кто обойдется дороже для компании

Благодаря привлечению самозанятых, заказчик экономит немало средств и без всяких субсидий. В общем случае штатный сотрудник всегда дороже самозанятого исполнителя (кроме того, зарплату ему придется платить и в период простоя, в то время, как с самозанятым можно без необходимости просто не заключать договор).

Но все равно многие сомневаются — все таки субсидия не только МРОТ возмещает, но и взносы. Давайте рассчитаем на конкретном примере: кто больше сэкономит денег для компании — самозанятый или работник из Центра занятости.

Пример № 1

ООО «Альфа» привлекла для разработки корпоративного сайта самозанятого IT-специалиста Иванова В. А. и заключила с ним договор оказания услуг.

Сотрудничество продлилось полгода. Суммы вознаграждений выплачивались с учетом объема выполненных задач, но в среднем компания выплачивала самозанятому ежемесячно по 30 000 рублей.

При этом ООО не платило налоги и взносы за своего контрагента. Иванов сам уплачивал с каждого поступления денежных средств налог — 6%, а также предоставлял чеки и закрывающие акты. Этих документов достаточно, чтобы компания как заказчик могла подтвердить свои затраты на оплату услуг перед налоговой инспекцией.

За 6 месяцев ООО «Альфа» потратило на услуги IT-специалиста — 180 000 рублей.

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Пример № 2

С апреля 2022 года компания взяла в штат нового сотрудника — специалиста по сопровождению того самого сайта, для этого она обратилась в Центр занятости, где ей подобрали как раз молодого специалиста — выпускника ВУЗа, пока без опыта работы Петрова Н. С. ООО «Альфа» может воспользоваться господдержкой и получить субсидию за 1, 3 и 6 месяц работы нового специалиста.

Зарплата новичка «на руки» (за минусом НДФЛ) составила также 30 000 рублей, а вот полный начисленный оклад по штатному расписанию — 34 483 рубля.

Кроме того, работодатель должен вносить за сотрудника страховые взносы, причем не дожидаясь поступления субсидии.

Без льгот в 2022 году они составляют 30% от зарплаты, а именно:

22% — на пенсионное страхование;

5,1 % — на ОМС;

2,9 % — на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

ООО «Альфа» относится к малым предприятиям, поэтому от суммы свыше МРОТ имеет право пересчитать взносы по пониженным ставкам:

10% — на пенсионное страхование;

5,0 % — на ОМС;

0 % — на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Плюс взносы по травматизму, у ООО «Альфа» по классу профессионального риска они составляют 0,2%.

Итак, страховые взносы за Петрова Н. С. составят:

В ПФР (13 890 * 22%) + ((34 483 — 13 890) * 10%) = 5 115,10 В ФОМС (13 890 * 5,1%) + ((34 483 — 13 890) * 5%) = 1 738,04 В ФСС 13 890 * 2,9% = 402,81 В ФСС на травматизм 34 483 * 0,2% = 68,97

Всего: 7 324,92 за месяц. На ту часть взносов, что взимается с МРОТ приходится 4194,78 рублей.

Таким образом, за один месяц работы на специалиста по сопровождению сайта работодатель потратит — 41 807,92 рублей.

А за полгода — 250 847,52 рублей.

За 3 месяца субсидия на Петрова Н.С. составит:

(13 890 * 3) + (4 194,78 * 3) = 54 254,34

Посчитаем разницу между исходными затратами на работника и субсидией:

250 847,52 — 54 254,34 = 196 593,18 рублей.

Как видим, отказ от сотрудничества с самозанятым Ивановым В. А. и прием в штат безработного молодого специалиста Петрова Н. С. увеличили расходы компании более, чем на 16,5 тысяч рублей за аналогичный период (даже с учетом субсидий). Кроме того, далее поддержки от государства уже не будет и значит расходы еще вырастут.

Похоже новые субсидии скорее подойдут тем, кто и так собирался принимать на работу сотрудников (и не обязательно квалифицированных), просто целесообразнее это будет сделать при участии ЦЗН, а не просто по объявлениям. Отказываться при этом от сотрудничества с самозанятыми точно не стоит — штатные работники и самозанятые решают совершенно разные задачи для организаций.