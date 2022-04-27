Что поможет защитить расходы по договорам с самозанятыми от претензий ФНС

«Рецепт» прост: информированность, профилактика, грамотные неотложные действия.

Работа с плательщиками НПД. Основное

Несмотря на то, что проверить статус самозанятого можно на сайте ФНС, это не всегда удобно, особенно если самозанятых много. Запросите у них справку о постановке на учет в качестве плательщика налога на профессиональных доход (НПД).

Что еще надо помнить, работая с самозанятыми:

обязанностей налогового агента у вас не возникает , как следствие — нет нужды уплачивать НДФЛ, представлять расчет 6-НДФЛ ( и уж тем более нельзя даже «заикаться» об этом в соответствующих договорах ). Налог самозанятые платят самостоятельно либо поручает это сделать банку или оператору электронной площадки;

и уж тем более нельзя даже «заикаться» об этом в соответствующих договорах никогда не сотрудничайте с самозанятым, с которым трудовые отношения расторгнуты менее двух лет назад ( ст. 2, ст. 6 закона от 27.11.18 № 422-ФЗ );

ст. 2, ст. 6 закона от 27.11.18 № 422-ФЗ обязательно получите от самозанятого чек , иначе вы не сможете учесть выплаченное вознаграждение в расходах для целей налогообложения.

Сервис «Мои самозанятые» дает возможность автоматизировать работу с многочисленными исполнителями — плательщиками НПД. Даже если их много — ошибок не будет. Один сервис для всех задач: регистрация, подписание договоров и актов, автоматизированная проверка статуса, сбор чеков за минуту и бережное хранение, что позволит избежать изъятия расходов.

Страховые взносы с выплат самозанятому вы платить не должны, если самозанятый выдал вам чек. Обращайте внимание на обязательные реквизиты (сведения), которые должны быть указаны в чеке:

дата и время осуществления расчёта;

сумма платежа;

Ф.И.О. самозанятого и его ИНН;

наименование реализуемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг;

уникальный идентификационный номер чека, сформированной в системе налоговых органов.

Затраты в виде выплат самозанятым по договорам подряда учитываем в прочих расходах, связанных с производством и реализацией (ст. 14, 15 закона от 27.11.18 № 422-ФЗ).

Проведите ревизию условий ГПД

В договоре не должно быть упоминаний о графике, рабочем месте, наличии определенной квалификации, требований личного выполнения заказа. Не должно быть условий о том, что заказчик оплачивает:

отпускные, больничные, компенсации социального характера;

суммы, которые направляются на уплату налога ( НПД, НДФЛ ) и страховых взносов.

Проведение оплаты два раза в месяц — не криминал, в гражданско-правовом договоре можно предусмотреть оплату дважды в месяц, но условия наподобие «не реже двух раз в месяц» немедленно вызовет подозрение. Как известно, не реже двух раз в месяц получают зарплату. Правильнее производить оплату после выполненной работы или оказанной услуги.

При заключении договоров подряда или возмездного оказания услуг в условиях или в задании прописывайте каждую работу (услугу). Обязательно указывайте объемы выполненных работ.

Стоп-слова: «работа», «зарплата», «внутренний трудовой распорядок», «режим рабочего времени», «увольнение» и т. п.

Сервис «Мои самозанятые» легко интегрируется с привычной вам учетной системой или «1С», а единый реестр исполнителей не позволит просрочить выплату вознаграждения.

Безопасная схема работы

Всегда проверяйте статус самозанятого, не снялся ли он с учета, а то и вообще ввел вас в заблуждение по каким-то своим соображениям. Если выяснится, что исполнитель лишился статуса самозанятого или вообще не обладал им, у вас образуются дополнительные обязательства в качестве налогового агента (необходимо будет доначислить и уплатить НДФЛ и страховые взносы).

Всегда требуйте чек, на каждую работу (услугу), с обязательным указанием не только вашего ИНН и наименования, но и суммы, наименования услуги и ИНН исполнителя, а также и акт о выполнении работ или оказании услуг.

Если самозанятый действует через посредника, то, помимо чека, необходимы и другие документы в подтверждение факта совершения сделки — акты выполненных работ, договор, заключенный между посредником и самозанятым и т. п. (письмо ФНС от 30.10.20 № АБ-4-20/17902).

Если налоговая «на пороге»

Что делать, если проверяющие уже «выехали», а в договорах явно имеются «трудовые» признаки? Первое, что необходимо сделать: отразить выплаты в пользу «работника» в отчетности по НДФЛ и в расчете по страховым взносам. Только это позволит избежать доначислений, штрафов и пени. С даты утраты самозанятым данного статуса придется исчислить и уплатить НДФЛ и страховые взносы.

Отстоять расходы можно и при аннулировании самозанятым чека. Если корректный чек уже был выдан, то аннулирование его без возврата полученных денежных средств не является основанием для «снятия» расходов. Более того, вы вправе обратиться в ИФНС с просьбой проверить такого самозанятого. К обращению следует приложить документы, подтверждающие реализацию и факт оплаты (письмо ФНС от 28.10.21 № ПА-4-20/15213).

Устраните малейшие риски работы с самозанятыми с помощью сервиса «Мои самозанятые». Система поможет найти нужного специалиста, проверит статус исполнителя перед каждой выплатой, сохранит все чеки, даже аннулированные, что позволит вам всегда отстоять ваши расходы.

И, конечно, нужно помнить, что ни в коем случае нельзя ссылаться на то, что вы работаете с самозанятыми исключительно ради минимизации обязательных выплат. У вас должно быть обоснование необходимости заключения именно гражданско-правовых, а не трудовых договоров. Это требование остается неизменным.