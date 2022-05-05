Заработайте с «Моими самозанятыми»: партнерская программа

Мы запустили партнерскую программу для тех, кто:

Уже подключился к сервису и готов рекомендовать его коллегам. За каждого приведенного клиента вы будете получать вознаграждение. Пока не работает с самозанятыми, но знает предпринимателей, которым сервис может помочь. Вы можете зарабатывать с нами уже сейчас.

«Мои самозанятые» помогает бизнесу организовать работу с внештатными специалистами — клинерами, водителями, грузчиками, дизайнерами или другими подрядчиками:

решаем с оплатой — вы перечисляете деньги на счет, а самозанятый получит гонорар как удобно: на карту, по номеру телефона или на электронный кошелек,

предоставляем площадку, где можно подобрать исполнителя,

используем электронный документооборот: автоматически формируем договора, акты и чеки, платим налог за самозанятых,

проверяем подрядчика: статус самозанятого, благонадежность исполнителя и лимиты выплат.

Преимущества работы с нами

Постоянный и пассивный доход. Компаниям выгодно продолжать работать с самозанятыми через наш сервис, поэтому вы будете получать вознаграждение из месяца в месяц в течение года. Неограниченный заработок. Чем больше клиентов начинают работать с нами по вашей рекомендации, тем больше вы зарабатываете. Репутация. Работаем в строгом соответствии с законодательством. Apibank — официальный партнер ФНС России и резидент «Сколково».

«‎Мои самозанятые‎» — единственный российский сервис работы с внештатниками, оказывающий услуги в полном соответствии с законодательством РФ: Оператор электронной площадки по 422-ФЗ (закон о самозанятых)

Банковский платежный агрегатор в реестре Центрального Банка РФ

реестре Лицензирован ФСБ и ФСТЭК для выпуска и работы с электронными подписями для документооборота.

Сертифицирован по стандарту PCI DSS для операций с банковскими картами.

Как работает партнерская программа

Суть — вы рекомендуете «Моих самозанятых» знакомым, начальнику или клиентам. Компания начинает работать с нами, а вы в течение года ежемесячно получаете 0,2-0,5 % от ее оборота в сервисе.

Чем больше оборот привлеченного вами клиента в нашем сервисе, тем выше ваш заработок. Активные партнеры уже получают неплохой регулярный доход.

Партнер получит вознаграждение, если клиент, которого он привел, подписал договор с компанией, подключил к ЛК минимум 5 самозанятых и за месяц выплатил через сервис больше 100 000 ₽. Подробнее — в оферте.