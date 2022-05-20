Что делать, если «вашего» самозанятого вызвали в ФНС?

На опережение

Иногда самозанятые — кто по незнанию, кто из желания сэкономить (но без вдумчивости — как это сделать правильно) — снимаются с учета уже в процессе работы с заказчиком.

Поэтому и перед тем, как подписать договор с самозанятым, и при каждом платеже нужно требовать соответствующее свидетельство от исполнителя (справку из приложения) или «пробивать» его самостоятельно, используя сервис на сайте ФНС России.

Если выяснится, что статуса самозанятого исполнитель лишился, а вы с ним продолжали как ни в чем не бывало работать и платить, то вот тут вас и поджидают неприятности. А узнать о них уже в процессе общения с инспектором будет, мягко говоря, неприятно. Да и самозанятого в налоговой ждут проблемы — ему напомнят, что с дохода, полученного без статуса плательщика НПД, нужно заплатить 13% НДФЛ.

Бережно храните:

чеки на каждую работу (услугу), с указанием суммы, наименования услуги и ИНН исполнителя;

акты о выполнении работ или оказании услуг.

Нередко недобросовестные «комбинаторы», получив деньги, аннулируют чеки, надеясь скрыть часть дохода. Если корректный чек уже выдан, то его аннулирование без возврата средств для вас, как для заказчика, ничего не меняет.

Имеет смысл в такой ситуации сыграть на опережение и самим направить в налоговую просьбу проверить такого недобросовестного исполнителя, приложив документы, подтверждающие как реализацию, так и факт оплаты (см. письмо ФНС от 28.10.21 № ПА-4-20/15213).

Сервис «Мои самозанятые» проверит статус исполнителя перед каждой выплатой, сохраняет все чеки, в том числе и аннулированные. Претензии к добросовестному заказчику исключены.

«Репетируем» правильные ответы

Поскольку все неустранимые сомнения при переквалификации договора из гражданско-правового в трудовой всегда толкуются в пользу наличия фактических трудовых отношений, необходимо как можно скорее согласовать позиции с чем, чтобы «ваш» самозанятый не дал даже намека наличия подобных отношений.

В первую очередь убедитесь, что в ваших отношениях никогда не было:

принуждения к регистрации в качестве самозанятого;

оплаты, не привязанной к результату работ (оказания услуг);

«норм выработки», строгих рабочих часов и прочих элементов трудовых отношений в договоре;

слов «рабочий день», «смена», «отгул», «отпуск» (забыть и никогда не вспоминать);

контроля за ходом работ ( за исключением контроля при приемке или при поэтапной сдаче работ, если это зафиксировано в договоре );

за исключением контроля при приемке или при поэтапной сдаче работ, если это зафиксировано в договоре распределения самозанятого «по производственной необходимости» на какие-то «участки», «объекты», «маршруты».

Это самые «железные» доказательства того, что между заказчиком и исполнителем фактически сложились трудовые, а не гражданско-правовые отношения. Не всегда самозанятые способны отличить эти нюансы, например, время, когда у них нет заказов, они могут без задней мысли назвать «отпуском», что сразу насторожит инспектора.

Проговорите такие моменты: закон не запрещает самозанятому иметь дело с одним-единственным заказчиком, исполнитель сам выбирает с кем и как работать, какую цену назначать по договору.

Попытка не удалась

Допустим, что налоговая получила подтверждение своих подозрений. Тогда, скорее всего, последует уведомление о том, что вы находитесь «в зоне риска по злоупотреблению правом при применении труда самозанятых граждан».

Если в уведомлении четко не описаны конкретные выявленные нарушения, нет предложения о том, чтобы что-то добровольно исправить, уточнить налоговые обязательства, то достаточно будет просто отправить ответ о том, что нарушений нет, и с самозанятыми у вас чисто гражданско-правовые отношения (а потом немедленно провести ревизию на предмет признаков трудовых отношений в документах, вдруг вы что-то упустили).

Если в письме прямо указаны обнаруженные признаки нарушений и высказано предложение устранить их, то необходимо сразу же, не дожидаясь контрольных мероприятий, в том числе совместно с трудовой инспекцией, поскольку налоговики и ГИТ при выявлении незаконных схем с самозанятыми предпочитают приходить с совместными проверками, представить исчерпывающие пояснения.

Пояснения сопроводите копиями документов, а названные инспекцией признаки постарайтесь опровергнуть.

Например, если в договоре указано время работы, то возможно оно связано с режимом работы предприятия, а не исполнителя. Даже в государственных контрактах включают условия вроде «Работы производятся в рабочие часы с 9 до 18 часов в будни». Это не говорит о том, что ваш самозанятый был обязан трудиться все это время , просто он не мог выполнять работы по договору раньше 9 утра или позже 6 часов вечера, ведь в это время ваша компания просто была закрыта.

Если вызвали вас

Если налоговики прислали вызов на беседу для дачи пояснений относительно вашей работы с самозанятыми, то имеет смысл идти как минимум, потому, что:

Самые надежные исполнители работают с сервисом «Мои самозанятые» — оператором электронной площадки по закону № 422-ФЗ, партнером ФНС и ЦБ. Облегчите себе жизнь, автоматизируйте все процессы по самозанятым — работайте без претензий и штрафов.

Налогоплательщикам, подозреваемым в маскировке фактических трудовых отношений, которые отказываются давать пояснения, «светят» совместные проверки ИФНС и трудовой инспекции (см. выше).