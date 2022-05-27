Как экономить при помощи самозанятых: инcтрукция для HR

Почему бизнес сокращает расходы

Текущая ситуация в России заставляет компании пересматривать и жестко контролировать расходные статьи бюджета. Расходы на содержание персонала — основная статья постоянных расходов, ведь платить людям зарплату нужно даже тогда, когда бизнес на спаде, простаивает или работает в минус. Но это только верхушка айсберга. Ведь в состав расходов на персонал входят и другие обязательные выплаты: отпускные, больничные, компенсации, платежи в бюджет и т. д.

Государство вводит меры поддержки. Например, для некоторых отраслей перенесли сроки уплаты страховых взносов. Однако, это временная мера — рано или поздно деньги придется платить, и не всем она выгодна. Так, если компания на УСН-доходы не будет платить взносы, то она не сможет уменьшить единый налог.

Поэтому многие руководители вынуждены лимитировать бюджет, а HR-специалисты встают перед дилеммой: как закрыть потребность компании в персонале и при этом уложиться в нужную сумму.

Чем поможет привлечение самозанятых

Привлечение самозанятых выгодно бизнесу:

за самозанятого не нужно платить страховые взносы в бюджет и заниматься администрированием НДФЛ;

расходы на вознаграждение самозанятым можно учесть при расчете «прибыльных» налогов;

с самозанятыми сотрудничают по договорам ГПХ. Требования трудового законодательства здесь не работают, а значит и нет гарантийных обязательств: больничных, отпускных, компенсаций.

Кроме того, у привлеченного специалиста может быть больше опыта и профессионализма. Держать таких людей в штате — дорого, обучать своих неопытных работников — еще дороже. Заказывать работы у самозанятых можно по мере необходимости, что позволяет существенно сократить расходы.

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Как действовать HR-специалисту

Определите потребности компании

Опросите руководителей подразделений: какие специалисты им потребуются, в каком количестве и какие функции они должны выполнять. Составьте список нужных специалистов в разрезе нужного периода.

Например, чтобы закрыть все потребности компании на ближайшие полгода.

Разбейте специалистов на две категории:

те, которые нужны на постоянную работу или которых по тем или иным причинам нельзя привлечь как самозанятых по договорам ГПХ.

Например: рабочий цеха на посменную работу, секретарь в приемную директора на полный день — должны работать по трудовому договору.

Помните, что привлечение физлиц без статуса самозанятых по договорам ГПХ также несет для компании дополнительные расходы по уплате страховых взносов.

О том, каких работников нельзя заменить самозанятыми, мы рассказывали здесь.

те, которых можно привлечь для выполнения конкретного проекта на определенный период или разовую задачу.

Например: IT-разработчик и дизайнер для отладки и оформления сайта, проектировщик для разработки документации по конкретному проекту, курьеры, клинеры, перевозчики — могут с вами сотрудничать, как самозанятые.

Определите бюджет на привлечение постоянных работников

Оцените ситуацию на рынке труда, спланируйте, какая часть выделенного бюджета уйдет на фонд оплаты труда новых наемных работников. Учтите в ФОТ расходы не только на заработную плату, но и на уплату страховых взносов.

Если есть работники, заработок, которых приближен к МРОТ, учитывайте, что минимальный размер труда может меняться даже в течение года (возможность увеличить МРОТ в 2022 году правительство уже обсуждало), т. е. нужно закладывать на них немного большую сумму. Кроме того, зарплату нужно ежегодно индексировать, ориентируясь на индекс инфляции, который сейчас существенно вырос.

Остаток бюджета распределите на привлечение исполнителей для разовых задач

Проанализируйте примерную стоимость нужных работ на рынке. Прикиньте, для выполнения каких задач вам нужны специалисты высокой квалификации, а для каких — те, кто согласен сделать работу недорого (студенты, специалисты без опыта работы, неквалифицированные рабочие).

Если бюджет невелик, всегда есть шанс найти специалиста, который только начинает свой путь и готов сделать работу за скромную сумму и дополнительный бонус с вашей стороны. А для кого-то первый опыт работы в компании — уже бонус.

Что еще привлекает недорогих исполнителей: положительный отзыв от лица вашей компании или разрешение разместить результат работы в своем портфолио.

На маркетплейсе «Я — сам» вы сможете найти своего самозанятого из тысяч исполнителей. Разместите объявления, просмотрите отклики и выберите тех, кто идеально подойдет для ваших задач. В «Моих самозанятых» поиск, документы и оплата — в одном окне.