Как платить самозанятому. Все способы

Наличный расчет

Если компания и самозанятый контактируют лично, то оплатить работу исполнителя можно наличными из кассы.

Компании и ИП вправе тратить наличную выручку на оплату работ и услуг (указание ЦБ от 09.12.2019 № 5348-У). При этом организации обязаны оформить при выдаче денег расходный кассовый ордер и зафиксировать операцию в кассовой книге.

ИП вправе отказаться от применения кассовых документов. Если ИП воспользовался этим правом, то на выплату вознаграждения самозанятому никаких кассовых документов оформлять не нужно.

Если работа разовая, то можно не заключать с самозанятым договор в письменной форме. Исполнитель сделает работу, а заказчик сразу ее оплатит. Главное, чтобы самозанятый выдал вам чек.

Например: самозанятый собрал шкаф в офисе заказчика, получил оплату за работу и выдал чек на полученную сумму.

Во всех других ситуациях (например, если работы выполняются поэтапно на протяжении определенного периода) лучше заключить письменный договор и принимать работы по актам приема-передачи.

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Если договором между самозанятым и заказчиком предусмотрена выплата авансов, то на каждую выплату самозанятый должен выдать чек в момент расчета (п. 3 ст. 14 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Важно: если ваш исполнитель не физическое лицо в статусе самозанятого, а ИП, который применяет налоговый режим — налог на профессиональный доход (НПД), вам нужно соблюдать лимит расчетов наличными — не более 100 тысяч рублей по одному договору (п. 4 Указания ЦБ № 5348-У).

Расчет с использованием электронного средства платежа

Если ваш исполнитель — ИП, который применяет НПД и имеет POS-терминал (то есть подключил в банке услугу эквайринга), можно рассчитаться с ним корпоративной банковской картой.

Терминал напечатает слип — подтверждение проведения платежа. Однако, в данном случае в силе остается главное условие — ИП обязан выдать вам чек в момент расчета.

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Безналичный расчет

Компания (ИП) перечисляет деньги следующими способами:

1. На личный банковский счет исполнителя.

Самозанятый указывает в договоре или счете свои платежные реквизиты, а бухгалтерия заказчика производит оплату платежным поручением через свой интернет-банк.

2. С бизнес-карты на карту исполнителя.

Сотрудник — держатель бизнес-карты или сам руководитель (ИП) переводит деньги исполнителю по номеру его банковской карты.

3. Через сервис интернет-эквайринга.

Если у вашего исполнителя есть свой сайт, на котором подключен сервис приема платежей.

Например: самозанятый оказывает консультационные услуги онлайн и принимает безналичную оплату за свои услуги таким способом.

При перечисленных способах расчета самозанятый обязан выдать чек не позднее 9-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была произведена оплата. При этом в чеке должна стоять дата поступления денег, а не дата оформления чека.

О том, как вести бухгалтерский учет при работе с самозанятыми через сервис, мы рассказали здесь.

Расчет через сервис для работы с самозанятыми

Если самозанятых много, то удобнее организовать работу через специальный сервис.

В сервисе Мои самозанятые заказчик может оформлять выплаты вручную или проводить их централизованно — через реестр. Это удобно, если вам приходится часто оплачивать работу десяткам исполнителей сразу. Можно платить на счета и карты любых банков РФ круглосуточно и без выходных.

Сервис сам проконтролирует расчеты и позаботится обо всех закрывающих документах: договорах, актах, чеках. У бухгалтерии будет круглосуточный доступ к нужным документам, и она сможет вовремя заявить расходы.