Как заказчику удерживать алименты с дохода самозанятого

Должны ли платить алименты самозанятые
Процедура удержания алиментов с самозанятых регулируется Семейным кодексом. Вопреки сложившемуся мифу, плательщики НПД оплачивают алименты, так же как и остальные граждане.
Заблуждение связано с тем, что самозанятые с одной стороны ведут предпринимательскую деятельность, а с другой — без регистрации юрлица предпринимателями они не являются (п. 1 ст. 23 Гражданского кодекса РФ, п. 6 ст. 2 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).
Налоговый режим самозанятых предполагает, что они не платят обязательные пенсионные взносы и отчисления в ФСС. И поэтому считаются «неработающими».
Вторая сложность связана с тем, что самозанятые могут получать доход нерегулярно. А значит невозможно установить алименты в процентах от заработка. Ведь есть риск, что в период без заказов и дохода ребенок не получит никаких денег от родителя.
Однако в законе указано, что алименты на несовершеннолетних детей удерживаются с доходов самозанятых:
- от продажи продукции собственного производства,
- от оказания услуг и выполнения работ,
- от сдачи в аренду жилого недвижимого имущества.
Поэтому с доходов, полученных гражданином как самозанятым, нужно платить алименты. Причем самостоятельно. Ведь самозанятые граждане самостоятельно ведут учет полученных ими от физических и юридических лиц доходов и платят с них налог.
Алиментные обязательства самозанятых подпадают под пункты положения пп. «ж» п. 2 Перечня от 2 ноября 2021 г. N 1908.
Таким образом сумма алиментов исчисляется по формуле:
Сумма полученного профессионального дохода минус понесенные при этом расходы.
К расходам относится (согласно постановлению Конституционного Суда РФ от 20.07.2010 № 17-П):
- сумма самого налога на профессиональный доход;
- и любые расходы, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности самозанятого.
Все суммы доходов и расходов должны подтверждаться документально. Величина доходов — данными из приложения «Мой налог», а расходов — первичными и платежными документами.
Добровольные договоренности о датах и сумме выплат супруги могут письменно зафиксировать в соглашении (п. 1 ст. 80 СК РФ) и обязательно заверить у нотариуса (п. 1 ст. 100 СК РФ).
Как рассчитывается размер алиментов по суду
Минтруд в письме от 11.02.2021 N 27-3/ООГ-4275 отмечает: если самозанятый отказывается уплачивать алименты по доброй воле, их взыщут по суду.
Так, согласно ст. 81 Семейного кодекса при отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере:
— 1/4 — на одного ребенка;
— 1/3 — на двух детей;
— 1/2 — на трех и более детей.
Этот размер суд может уменьшить или увеличить в зависимости от материального положения лица или иных обстоятельств.
При этом если у самозанятого родителя нерегулярный заработок, то суд может установить размер алиментов в твердой (зафиксированной) денежной сумме. Такую возможность оговаривает п. 1 ст. 83 СК РФ.
Сколько должен оплачивать родитель суд определяет:
- на основе прожиточного минимума региона проживания ребенка;
- на основе максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения;
- с учетом материального и семейного положения сторон;
- и других обстоятельств.
Как платить алименты
Самозанятый может перечислить деньги второму супругу на банковский счет, почтовым переводом или передать наличные в руки. В каждом из этих случаев важно сохранить расписки и чеки, подтверждающие факт передачи денег. Это может пригодиться при спорных ситуациях.
Обязана ли компания-заказчик удерживать алименты у самозанятого
Если самозанятый не платит алименты, то задолженность взыскивается принудительно. Для этого второй родитель может обратиться в суд или в банк, если известно, в каком банке у плательщика НПД открыт счет.
Приставы начинают работать по исполнительному листу от суда либо по нотариально заверенному между супругами соглашению о выплате алиментов (п. 2 ст. 100 СК РФ).
Получатель алиментов может передать исполнительный лист организации-заказчику, с которой сотрудничает самозанятый если сумма алиментов не превышает 100 000 руб.
Как реагировать компании на такой исполнительный лист?
Обязаны удержать алименты из вознаграждения самозанятого:
Если между компанией и самозанятым по договору ГПХ предусмотрены периодические (повторяющиеся) выплаты как одинаковые, так и разные по сумме (определение Конституционного Суда РФ от 17.01.2012 № 123-О-О).
В этом случае контрагент-организация при выплате дохода самозанятому удержит установленную сумму алиментов и перечислит ее получателю алиментов ( п. 3 ст. 98 № 229-ФЗ от 02.10.2007).
При этом компания удерживает из полной суммы выплат, не уменьшая ее на расходы и налог. Даже если самозанятый предоставит подтверждающие расходы документы.
Почему: здесь основанием для удержания является пп. «п» п. 2 Перечня № 1908 о доходах по гражданско-правовым договорам. Согласно этой норме компания не может уменьшить при удержании доходы на расходы (апелляционное определение апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 28.11.2017 № АПЛ17-407).
В будущих выплатах такие корректировки сумм самозанятый должен производить самостоятельно.
Компания может отказаться от удержания алиментов с самозанятого:
Если договор компании с самозанятым не предусматривает периодических выплат. Исполнительный лист компания возвращает взыскателю с отметкой: «организация не выплачивает должнику заработную плату или иные периодические платежи».
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