Как заказчику удерживать алименты с дохода самозанятого

Должны ли платить алименты самозанятые

Процедура удержания алиментов с самозанятых регулируется Семейным кодексом. Вопреки сложившемуся мифу, плательщики НПД оплачивают алименты, так же как и остальные граждане.

Заблуждение связано с тем, что самозанятые с одной стороны ведут предпринимательскую деятельность, а с другой — без регистрации юрлица предпринимателями они не являются (п. 1 ст. 23 Гражданского кодекса РФ, п. 6 ст. 2 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Налоговый режим самозанятых предполагает, что они не платят обязательные пенсионные взносы и отчисления в ФСС. И поэтому считаются «неработающими».

Вторая сложность связана с тем, что самозанятые могут получать доход нерегулярно. А значит невозможно установить алименты в процентах от заработка. Ведь есть риск, что в период без заказов и дохода ребенок не получит никаких денег от родителя.

Однако в законе указано, что алименты на несовершеннолетних детей удерживаются с доходов самозанятых:

от продажи продукции собственного производства,

от оказания услуг и выполнения работ,

от сдачи в аренду жилого недвижимого имущества.

Поэтому с доходов, полученных гражданином как самозанятым, нужно платить алименты. Причем самостоятельно. Ведь самозанятые граждане самостоятельно ведут учет полученных ими от физических и юридических лиц доходов и платят с них налог.

Алиментные обязательства самозанятых подпадают под пункты положения пп. «ж» п. 2 Перечня от 2 ноября 2021 г. N 1908.

Таким образом сумма алиментов исчисляется по формуле:

Сумма полученного профессионального дохода минус понесенные при этом расходы.

К расходам относится (согласно постановлению Конституционного Суда РФ от 20.07.2010 № 17-П):

сумма самого налога на профессиональный доход;

и любые расходы, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности самозанятого.

Все суммы доходов и расходов должны подтверждаться документально. Величина доходов — данными из приложения «Мой налог», а расходов — первичными и платежными документами.

Добровольные договоренности о датах и сумме выплат супруги могут письменно зафиксировать в соглашении (п. 1 ст. 80 СК РФ) и обязательно заверить у нотариуса (п. 1 ст. 100 СК РФ).

Как рассчитывается размер алиментов по суду

Минтруд в письме от 11.02.2021 N 27-3/ООГ-4275 отмечает: если самозанятый отказывается уплачивать алименты по доброй воле, их взыщут по суду.

Так, согласно ст. 81 Семейного кодекса при отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере:

— 1/4 — на одного ребенка;

— 1/3 — на двух детей;

— 1/2 — на трех и более детей.

Этот размер суд может уменьшить или увеличить в зависимости от материального положения лица или иных обстоятельств.

При этом если у самозанятого родителя нерегулярный заработок, то суд может установить размер алиментов в твердой (зафиксированной) денежной сумме. Такую возможность оговаривает п. 1 ст. 83 СК РФ.

Сколько должен оплачивать родитель суд определяет:

на основе прожиточного минимума региона проживания ребенка;

на основе максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения;

с учетом материального и семейного положения сторон;

и других обстоятельств.

Как платить алименты

Самозанятый может перечислить деньги второму супругу на банковский счет, почтовым переводом или передать наличные в руки. В каждом из этих случаев важно сохранить расписки и чеки, подтверждающие факт передачи денег. Это может пригодиться при спорных ситуациях.

Обязана ли компания-заказчик удерживать алименты у самозанятого

Если самозанятый не платит алименты, то задолженность взыскивается принудительно. Для этого второй родитель может обратиться в суд или в банк, если известно, в каком банке у плательщика НПД открыт счет.

Приставы начинают работать по исполнительному листу от суда либо по нотариально заверенному между супругами соглашению о выплате алиментов (п. 2 ст. 100 СК РФ).

Получатель алиментов может передать исполнительный лист организации-заказчику, с которой сотрудничает самозанятый если сумма алиментов не превышает 100 000 руб.

Как реагировать компании на такой исполнительный лист?

Обязаны удержать алименты из вознаграждения самозанятого:

Если между компанией и самозанятым по договору ГПХ предусмотрены периодические (повторяющиеся) выплаты как одинаковые, так и разные по сумме (определение Конституционного Суда РФ от 17.01.2012 № 123-О-О).

В этом случае контрагент-организация при выплате дохода самозанятому удержит установленную сумму алиментов и перечислит ее получателю алиментов ( п. 3 ст. 98 № 229-ФЗ от 02.10.2007).

При этом компания удерживает из полной суммы выплат, не уменьшая ее на расходы и налог. Даже если самозанятый предоставит подтверждающие расходы документы.

Почему: здесь основанием для удержания является пп. «п» п. 2 Перечня № 1908 о доходах по гражданско-правовым договорам. Согласно этой норме компания не может уменьшить при удержании доходы на расходы (апелляционное определение апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 28.11.2017 № АПЛ17-407).

В будущих выплатах такие корректировки сумм самозанятый должен производить самостоятельно.

Компания может отказаться от удержания алиментов с самозанятого:

Если договор компании с самозанятым не предусматривает периодических выплат. Исполнительный лист компания возвращает взыскателю с отметкой: «организация не выплачивает должнику заработную плату или иные периодические платежи».

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