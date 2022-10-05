Можно ли работать официально и быть самозанятым

Статус самозанятого можно получить на всей территории РФ. Благодаря удобному налоговому режиму статус дает возможность легализовать подработку или небольшой бизнес. Однако доходы могут быть совсем небольшими, поэтому возникает вопрос: может ли самозанятый одновременно работать официально по трудовому договору?

Ответ: да, может, но есть нюансы.

Основным ограничением при совмещении работы по трудовому договору и получении дополнительного дохода со статусом самозанятого — нельзя брать заказы у своего работодателя. Основные же функции на рабочем месте он выполнять может и должен.

Как получить статус самозанятого

Скачайте приложение «Мой налог». Установить сервис можно как на компьютер, так и на смартфон, по вашему логину и паролю вы можете зайти в приложение с любого устройства. Зарегистрируйтесь в приложении одним из 3 способов: по паспорту, через портал «Госуслуги» со своей учетной записью или с помощью входа в личный кабинет ФНС. Вам придет смс с кодом на телефон, поэтому нужен действующий номер. Если у вас уже есть счет в банке, вы можете зарегистрироваться через свой банк, если он предоставляет такую услугу. И обслуживаться в одной экосистеме. Укажите вид деятельности в выпадающем списке. Выбрать можно несколько. Привяжите карту. Именно с этой банковской карты будет списываться налог. После подтверждения о постановке на учет вы можете работать. После получения оплаты за работу в статусе самозанятого не забудьте выдать чек и указать сумму оплаты.

ИП или статус самозанятого

Чтобы получить статус самозанятого, не обязательно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Но, есть исключения, если ваш вид деятельность требует обязательной регистрации в качестве ИП, то необходимо сначала зарегистрировать ИП и выбрать режим налогообложения — специальный налоговый режим.

Если вы уже зарегистрированы как индивидуальный предприниматель, вы можете перейти на НПД, направив соответствующее заявление в налоговые органы по месту жительства (месту ведения предпринимательской деятельности).

Чтобы у вас было право получить статус самозанятого, вы должны соблюсти несколько правил:

Ваш доход за год не должен превышать 2,4 миллиона рублей. У вас не должно быть наемных работников. Осуществлять только разрешенные виды деятельности, те которые не указаны в п. 2 ст. 4 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ

Налогообложение для самозанятых

При НПД налогом облагаются доходы от услуг и реализации товаров, а также имущественных прав. Исключение составляют доходы по основному месту работы (зарплата и премии НПД не облагаются), доходы от деятельности медиатором или адвокатом, оценщиком и другие.

Есть несколько пунктов, которые отличают НПД от других налоговых режимов:

Налог уплачивается по итогам месяца ( налоговый период ). Оплата осуществляется не позднее 25 числа следующего за истекшим налоговым периодом. Первым налоговым периодом будет период со дня постановки на учет до конца календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была постановка на учет.

налоговый период При работе с физическими лицами ставка налога составляет 4%, а при работе с юридическими лицами — 6%.

НПД нельзя применять одновременно с другими налоговыми режимами.

Стоит отметить, что при первичной регистрации дается бонус — налоговый вычет — в размере 10 000 рублей, который можно потратить на оплату налога.

Сумма вычета зависит от ставки налога:

налог исчислен по ставке 4% за минус 1% от дохода;

налог исчислен по ставке 6% за минус 1% от дохода.

Вычет после его применения повторно не предоставляется, но срок его не ограничен.

Кому нельзя стать самозанятым

Налоговый режим НПД не доступен при следующих видах деятельности:

Перепродажа товаров. При НПД реализовывать можно только свою продукцию.

Продажа подакцизных товаров (табак, алкоголь, бензин и т. д.).

Продажа недвижимости, транспорта.

Продажа имущества, которое использовалось для личных нужд.

Ведение деятельности по договорам простого товарищества (договорам о совместной деятельности) или договорам доверительного управления имуществом.

Ведения деятельности арбитражного управления, от деятельности медиатора, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвокатской и оценочной деятельностью.

Продажа или добыча полезных ископаемых.

Сдача в аренду коммерческой недвижимости.

Деятельность посредника по договорам комиссии или поручения.

Доставка товаров и прием платежей в пользу третьих лиц.

Почему самозанятый не может оказывать свои услуги работодателю, у которого официально трудоустроен

При найме в штат работодатель должен платить зарплату, обеспечить рабочее место и все необходимое для выполнения трудовых обязанностей. Также работодатель уплачивает обязательные страховые взносы за своего работника в сумме до 30% от суммы. Таким образом, штатный сотрудник обходится нанимателю в большую сумму. А сотрудничество с самозанятым по сравнению с человеком в штате намного дешевле.

Поэтому чтобы не было прецедентов подмены реальных трудовых отношений на отношения с самозанятым по гражданско-правовому договору, законом установлено несколько ограничений:

Нельзя нанимать в качестве самозанятых своих официально трудоустроенных работников.

Самозанятый не может брать заказы у своего бывшего работодателя, если увольнение было менее 2 лет назад.

Госслужащие не могут быть самозанятыми и подрабатывать в свободное время. Исключение составляет сдача жилья в аренду, притом что это жилье было получено в наследство или иным способом, но не куплено специально.

У статуса самозанятого есть как свои плюсы, так и минусы. Помните про правила и работайте легально!