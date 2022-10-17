В чем разница между ИП и самозанятым

ИП — это физическое лицо, которое вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента гос.регистрации в качестве ИП, а самозанятость — особый налоговый режим, который могут применять ИП или физическое лицо.

Сравнивать эти два понятия нельзя, однако в повседневной жизни их зачастую путают.

Основные различия можно свести к следующим пунктам:

1. Самозанятый в качестве физического лица может выбрать только один налоговый режим — НПД (налог на профессиональный доход). Индивидуальный предприниматель — может выбрать следующие налоговые режимы: УСН (упрощенная система налогообложения), ПСН (патентная система налогообложения), ОРН (общий режим налогообложения), НПД (налог на профессиональный доход).

2. Самозанятый может получить статус плательщика налога на профессиональный доход пройдя регистрацию в приложении ФНС «Мой налог» либо через официального партнера ФНС, который может оказать подобную услугу.

Исчерпывающего перечня видов деятельности, которыми можно заниматься самозанятому в законе ФЗ-422 от 27.11.2018 «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима» не установлено.

При применении НПД самозанятый может заниматься любыми видам деятельности, кроме тех, которые прямо запрещены законом (см. ч. 2. ст. 4 закона № 422-ФЗ). Например, нельзя применять НПД, если вы занимаетесь реализацией подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке (п. 1 ч. 2 ст. 4 закона № 422-ФЗ).

У ИП не применяющего режим НПД таких ограничений нет.

3. Самозанятый может зарабатывать не более 2,4 миллионов рублей в год. Если сумма превышена, статус самозанятого уже не может быть использован и надо регистрировать ИП. У ИП ограничения по доходу зависят от выбранной системы налогообложения.

Так индивидуальные предприниматели на УСН (упрощенная система налогообложения) могут зарабатывать до 150 миллионов в год. А на ОРН ограничений по доходу вообще нет.

4. Самозанятый не может нанимать работников, у ИП подобных ограничений нет. Однако, самозанятый вправе прибегнуть к помощи третьих лиц по гражданско-правовому договору. У индивидуальных предпринимателей на ОСН количество сотрудников не ограничено, при использовании УСН ограничение — 100 наемных работников.

5. Самозанятый освобожден от обязательной уплаты страховых взносов за себя, но может делать это по желанию. Для ИП (кроме тех, кто на НПД) все страховые взносы обязательны. Перечень периодов, когда ИП освобождается от уплаты страховых взносов закрытый. В остальных случаях, в частности за период временной нетрудоспособности, ИП уплачивает взносы за себя в общем порядке.

6. Самозанятый освобожден от ведения документации и отчетности. Единственная обязанность самозанятого — выдавать чеки заказчику.

ИП обязан вести следующую документацию:

При применении упрощенной системы налогообложения индивидуальный предприниматель должен сдавать налоговую декларацию и вести книгу учета доходов и расходов.

Если ИП на ОРН, его отчетность — декларация по НДС, декларация 3-НДФЛ, а также он должен вести книгу учета доходов, расходов и хозяйственных операций. В случае, если есть сотрудники, то подавать отчетность по страховым взносам.

Если ИП на патенте, в его обязанности входит вести книгу учета доходов.

7. Самозанятый может получать оплату наличными или на карту, в то время как ИП доступны все способы платежей, в том числе онлайн-оплата, эквайринг, подключение кассового аппарата, безналичный расчет.

Самозанятый фиксирует полученный доход в приложении «Мой налог» или в приложении официального партнера ФНС, а вот проводить платежи по кассе он не обязан, а значит и приобретать кассовое оборудование не нужно.

Вот несколько примеров видов деятельности, когда вы можете использовать НПД без регистрации ИП: сдача квартиры в аренду, оказание косметических услуг на дому, работа удаленно через онлайн-площадки, фото- и видеосъемка, изготовление продукции своими силами и ее реализация, ремонт, организация праздников, грузоперевозки, бухгалтерское сопровождение, юридические консультации.